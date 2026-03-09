ベンハムは最近、MITスローン・スポーツアナリティクス会議で、クラブが最も惜しくも獲得を逃した移籍について語った。欧州で最も有望な若手選手たちが有名になる前に獲得寸前まで迫った事例を明かし、特にバイエルン・ミュンヘンの現エース、マイケル・オリゼを例に挙げた。

ベンハムは同ウインガーを称賛しこう説明した。「マイケル・オリゼのスカウティングは信じられないほど素晴らしく、この世のものとは思えなかった。だが我々は昇格したばかりで、当時のプレミアリーグにおける異常なエージェント手数料に慣れていなかった」

交渉決裂の経緯について彼は続けた。「あの時のエージェント手数料は狂ったように高額で、我々は手を引かざるを得なかった。『エージェント手数料と移籍金を合わせれば、実はそれほど悪くない』と考える部分もあったが、エージェント手数料単体であまりにも法外だった。逃す選手はいつだって存在するものだ」