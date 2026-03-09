Goal.com
ブレントフォードのオーナーが明かす「信じられない」マイケル・オリゼ獲得の破談は「異常な」代理人手数料が原因　同クラブはエベレチ・エゼとミハイロ・ムドリクも獲得逃す

ブレントフォードのオーナー、マシュー・ベナムは、クラブが将来のスーパースターとなるマイケル・オリゼ、エベレチ・エゼ、オマール・マルムシュ、ミハイロ・ムドリクを現在の価値のほんの一部で獲得する寸前だったことを明かした。ボストンでの発言で、彼は驚異的なエージェントの要求と複雑な交渉の末に結局逃してしまった、この驚くべき掘り出し物に関する興味深い見解を共有した。

  • 逃した魚：オリゼの法外な報酬

    ベンハムは最近、MITスローン・スポーツアナリティクス会議で、クラブが最も惜しくも獲得を逃した移籍について語った。欧州で最も有望な若手選手たちが有名になる前に獲得寸前まで迫った事例を明かし、特にバイエルン・ミュンヘンの現エース、マイケル・オリゼを例に挙げた。

    ベンハムは同ウインガーを称賛しこう説明した。「マイケル・オリゼのスカウティングは信じられないほど素晴らしく、この世のものとは思えなかった。だが我々は昇格したばかりで、当時のプレミアリーグにおける異常なエージェント手数料に慣れていなかった」

    交渉決裂の経緯について彼は続けた。「あの時のエージェント手数料は狂ったように高額で、我々は手を引かざるを得なかった。『エージェント手数料と移籍金を合わせれば、実はそれほど悪くない』と考える部分もあったが、エージェント手数料単体であまりにも法外だった。逃す選手はいつだって存在するものだ」

    エゼとマルムーシュの獲得を逃す

    スカウトチームはまた、昨夏に6750万ポンドという大型移籍で北ロンドンに移籍するずっと前、クイーンズ・パーク・レンジャーズ時代にアーセナルの現スター選手エベレチ・エゼを見出していた。同様に、2023年夏にヴォルフスブルクからフランクフルトへフリー移籍したマンチェスター・シティの現攻撃的選手オマール・マルムーシュも追跡していた。

    ベンハムは驚くほど低い金額を明かし、「以前も話したが、2019年ならイゼを400万ポンドで獲得できたはずだ。マルムシュも約3年前にフリーで獲得できた」と述べた。

    逃した掘り出し物を強調し、オーナーは付け加えた。「両者を合わせて約400万ポンドで獲得できたはずだ。プレミアリーグ昇格を果たしたあの夏、実に2人の選手が驚くほど、驚くほど優れたスカウト活動で発掘されていた」

  • ムドリクの複雑な獲得競争

    わずか1年後にロンドンへの大型移籍を果たす前、現チェルシーのスター選手ミハイロ・ムドリクはロンドン勢から熱烈なオファーを受けていた。ウクライナ人選手がシャフタール・ドネツクで頭角を現した際、アーセナルは2022年1月に1200万ポンドと1500万ポンド相当の2度のオファーを拒否された。

    ベンハムはこの状況を詳細に説明し、次のように述べた。「1件はムドリクで、獲得すればやや複雑な状況になったかもしれない。とはいえ我々は約2000万ユーロという低額で獲得寸前まで迫っていた。結局彼は約8000万ユーロで移籍したが、現在は薬物禁止処分中だ」。ムドリクは2024年11月以降、ブルーズ（チェルシー）での出場機会を得ていない

    トップリーグで得た教訓

    率直な告白は、仲介業者の経済的影響力に対抗してエリート選手を獲得しようとする際、小規模クラブが直面する特有の困難を浮き彫りにしている。プレミアリーグへの昇格は交渉の構図を大きく変えたが、クラブはこうした惜しい失敗にもかかわらず、トップリーグの常連としての地位を確立することに成功した。

    こうしたスター選手を巡るシナリオは、プロサッカーの選手獲得における紙一重の差を痛烈に思い知らせるものだ。注目度の高い獲得失敗についてベンハムはこう締めくくった。「後悔するケースは必ず存在する」

