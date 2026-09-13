苦しみながらも手にした勝ち点1により、ブレントフォードはボーンマス相手のトップリーグでの無敗記録を9試合（5勝4分け）に伸ばし、2023-24シーズンの開幕4戦無敗と並んだ。

ビーズの指揮官アンドリュースは、2ゴールを挙げたFWのパフォーマンスを称賛しつつも、自チームは自分たちの基準に届かなかったと感じていた。「もっと良くできたと思う。自分たちで設定しているレベルには達しなかった。

「ここは難しい場所だ。彼らは非常にはっきりしたやり方でプレーしていて、対応が難しい時間帯もあった。同時に、こちらがやっていたいくつかのことによって、自分たちで試合を難しくしてしまった面もある。全体的には、勝ち点1に値する試合だったと思う。

「彼［シャーデ］は圧巻だった。本当にそうだ。プレシーズンで戻ってきてからというもの、あらゆることに向かっていく姿勢が見えていた。今はプレーのリズムがとてもいい。現時点では非常に自由にプレーしているように見えるし、それが長く続いてほしい」