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ブレントフォードと引き分けたボーンマスがプレミアリーグの不名誉な記録を打ち立てる中、マルコ・ローゼは前向きな姿勢を崩さず
ボーンマス、スリリングな一戦で足止めされる
アウェーのブレントフォードはシャーデのゴールで均衡を破ったが、ジャスティン・クライファートが試合を振り出しに戻した。さらにハーフタイム直後にはタヴァーニアが逆転弾を決めた。しかし、GKジョルジェ・ペトロヴィッチの痛恨のミスにより、このドイツ人FWはこの試合2点目を挙げて引き分けに持ち込んだ。その後、途中出場のベン・ガノン＝ドークのアディショナルタイムのシュートは枠に弾かれ、チェリーズは待望の今季初勝利を逃した。
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ローズが好パフォーマンスを強調
この結果により、ボーンマスは順位表で15位となり、プレミアリーグでは不名誉な記録も打ち立てた。開幕から最初の4試合で先制しながら、1試合も勝てなかった初のチームとなった。
それでも、ローズは試合終了後に『BBC Match of the Day』の取材に応じ、チームの粘り強さを称賛した。「今季初めて先にリードを許したが、僕たちはうまく反応できた。しかも幸運なことに、終盤の失点もなかった。チャンスの数でも、ボール保持でも上回っていたし、僕たちがベストなチームだった。
「ブレントフォードはタフな相手だ。セカンドボールに強く、かなり体格の大きい選手もいるし、うまい選手もいる。どう競り合ったか、そして多くの場面での守り方は気に入っている。攻撃の仕方も、僕たちの姿勢も良かった。いくつかの場面では不運もあったし、だから勝ち点1を手にしただけだ」
アンドリュースがより鋭い遂行力を要求
苦しみながらも手にした勝ち点1により、ブレントフォードはボーンマス相手のトップリーグでの無敗記録を9試合（5勝4分け）に伸ばし、2023-24シーズンの開幕4戦無敗と並んだ。
ビーズの指揮官アンドリュースは、2ゴールを挙げたFWのパフォーマンスを称賛しつつも、自チームは自分たちの基準に届かなかったと感じていた。「もっと良くできたと思う。自分たちで設定しているレベルには達しなかった。
「ここは難しい場所だ。彼らは非常にはっきりしたやり方でプレーしていて、対応が難しい時間帯もあった。同時に、こちらがやっていたいくつかのことによって、自分たちで試合を難しくしてしまった面もある。全体的には、勝ち点1に値する試合だったと思う。
「彼［シャーデ］は圧巻だった。本当にそうだ。プレシーズンで戻ってきてからというもの、あらゆることに向かっていく姿勢が見えていた。今はプレーのリズムがとてもいい。現時点では非常に自由にプレーしているように見えるし、それが長く続いてほしい」
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欧州での戦いが次に始まる
ボーンマスは、9月17日木曜日に行われるレアル・ソシエダとのアウェーでのヨーロッパリーグ初戦を前に、守備を早急に引き締める必要がある。その3日後には厳しい日程が続く中、プレミアリーグ第5節でバイタリティ・スタジアムにリヴァプールを迎える。過密日程の中で未勝利の流れを断ち切るため、指揮官は勝利への方程式を見いだせるかという重大な試練に直面している。
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