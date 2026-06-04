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ブレントフォードが5000万ユーロのオファーでブンデスリーガの注目選手を獲得。プレミアリーグのライバルを退けた。
ケルンの若手スター、史上最高額で契約
ブレントフォードは大幅条件改善オファーを提示し、20歳選手獲得目前。総額最大5000万ユーロで、うち4500万ユーロは保証移籍金、残りは容易達成のパフォーマンスボーナス。
移籍が成立すれば、2018年にアンソニー・モデステが天津権健へ移籍した際の2900万ユーロを超え、ケルンのクラブ記録となる。ケスラーは取締役会の承認を待つが、額が大きいため形式的な手続きに過ぎない。 また契約には15％の転売条項が含まれ、今後「エル・マラ」がプレミアリーグなどで成功した場合、ケルンも利益を得られる仕組みだ。
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エル・マラ交渉の最終関門
移籍金は両クラブが合意済み。19歳FWの正式発表へあと一歩だ。母親が代理人として交渉し、金曜日までに最終承認を出す見込み。ブレントフォードは欧州ライバルに奪われないようオファーに期限を設定した。
ケルンのトップチームで1シーズンしかプレーしていないが、本人はすでにブレントフォード加入を希望。クラブはロンドンへの移籍を決断させるため破格の条件を提示し、年俸400万ユーロ超の固定給を用意した。これは彼が欧州屈指の若手アタッカーであることを示している。
ロンドンとドイツのつながり
エル・マラの加入で、ブレントフォードに強力なドイツ人ウイングコンビが誕生するかもしれない。ドイツ代表5試合出場経験のある同胞ケヴィン・シャデと共に攻撃陣に加わる。2人の共通点が生かしやすく、多様性豊かなロッカールームでも10代の彼がイングランドサッカーに早く適応すると期待される。
2人は直近のW杯代表を逃したが、攻撃陣の未来を象徴する。クラブは今後もブンデスリーガの若手獲得を続ける方針だ。
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ケルン史上最大のセール
ケルンにとって、エル・マラの移籍は育成力を示す一方で、現代サッカーの金銭事情も浮き彫りにする複雑な出来事だ。2025-26シーズンに36試合で13ゴール5アシストを記録した彼が4500万ユーロで移籍したことで、クラブの売却記録は塗り替えられた。 これまでに最高額で移籍した選手には、エル・マラ、モデステ、ルーカス・ポドルスキ、ジョン・コルドバがいる。