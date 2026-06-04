ブレントフォードが5000万ユーロのオファーでブンデスリーガの注目選手を獲得。プレミアリーグのライバルを退けた。

ブレントフォードは大幅条件改善オファーを提示し、20歳選手獲得目前。総額最大5000万ユーロで、うち4500万ユーロは保証移籍金、残りは容易達成のパフォーマンスボーナス。

移籍が成立すれば、2018年にアンソニー・モデステが天津権健へ移籍した際の2900万ユーロを超え、ケルンのクラブ記録となる。ケスラーは取締役会の承認を待つが、額が大きいため形式的な手続きに過ぎない。 また契約には15％の転売条項が含まれ、今後「エル・マラ」がプレミアリーグなどで成功した場合、ケルンも利益を得られる仕組みだ。