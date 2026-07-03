ブレマー、契約条項、バイエルン・ミュンヘン：ユヴェントスの立場

このブラジル人選手は、監督の理念を反映した新チームの構築に期待を寄せている。しかし、今後数週間の間に2か月の移籍市場で重要なオファーがあれば、ブレマーを巡る状況は変わる可能性がある。選手にもユヴェントスにも、経済的に大きな影響があるためだ。ただ、現時点ではそのようなオファーは届いていない。







