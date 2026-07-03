ユヴェントスはグレイソン・ブレマーの去就を依然として検討中だ。ブラジル代表としてW杯に出場中のこのDFには移籍の噂が絶えない。
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翻訳者：
ブレマー、契約条項、バイエルン・ミュンヘン：ユヴェントスの立場
ブレムラーの意志
現時点では、イングランドやドイツ、トッテナム、バイエルン、マンチェスター・ユナイテッドなどからのオファーは届いていない。ユヴェントスはブレマーについていかなる提案も受けておらず、本人は「すぐにでも優勝したい」と語っていたが、スパレッティ監督の下に残りたいようだ。
すべてを変えるオファー
このブラジル人選手は、監督の理念を反映した新チームの構築に期待を寄せている。しかし、今後数週間の間に2か月の移籍市場で重要なオファーがあれば、ブレマーを巡る状況は変わる可能性がある。選手にもユヴェントスにも、経済的に大きな影響があるためだ。ただ、現時点ではそのようなオファーは届いていない。
条項
1997年生まれのブラジル人選手は昨年、契約を2026年から2029年へ延長し、契約解除条項も引き上げた。 8月10日までは5800万ユーロの違約金を払えば移籍できるが、怪我の影響もあり現時点で支払うクラブはない。
バイエルンの関心
バイエルン・ミュンヘンが関心を示しており、移籍金は4000万～4200万ユーロと見込まれる。バイエルンは、スパレッティ監督がナポリで指導したキムを放出する可能性があり、ディフェンダー市場を注視している。
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