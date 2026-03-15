ブルーノ・フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが持つプレミアリーグ記録を更新し、デビッド・ベッカムからインスピレーションを得ていたことを明かす

「もちろん、とても嬉しいことです」と、フェルナンデスは、3冠を達成した選手を上回ったことについてMUTVの取材にこう語った。「素晴らしい成果です。 「彼は史上最高の選手の一人であり、間違いなくペナルティエリア内では最高のストライカーの一人です。ですから、その記録に並んだことはとても嬉しく思います。自分の目標が変わるわけではありませんが、クロスやパスの技術において誰もが憧れる存在だったあの名選手と肩を並べられたことは、特別な意味があります。」

31歳の彼は、子供の頃、このイングランドのレジェンドを真似ようとしていたことを明かした。「誰もが自分の家の庭でベッカムのようにやろうとしていたし、実際にやっていた。たとえボールではなく、彼がよくやっていたように腕を振るだけだったとしてもね！もちろん、その記録を破れたことはとても嬉しい。」