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ブルーノ・フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが持つプレミアリーグ記録を更新し、デビッド・ベッカムからインスピレーションを得ていたことを明かす
フェルナンデスがベッカムの歴史的な記録を塗り替えるシーズン記録に加え、フェルナンデスはレッド・デビルズでの全大会通算アシスト数100本という驚異的な節目を達成した。ヴィラのロス・バークリーが反撃のゴールを決めた後、ベンジャミン・セスコの終盤のゴールが試合を決定づけたが、この日の主役は間違いなくキャプテンであり、彼は今やサー・アレックス・ファーガソン時代以降における創造性の代名詞となっている。
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「ベックス」の足跡をたどって
「もちろん、とても嬉しいことです」と、フェルナンデスは、3冠を達成した選手を上回ったことについてMUTVの取材にこう語った。「素晴らしい成果です。 「彼は史上最高の選手の一人であり、間違いなくペナルティエリア内では最高のストライカーの一人です。ですから、その記録に並んだことはとても嬉しく思います。自分の目標が変わるわけではありませんが、クロスやパスの技術において誰もが憧れる存在だったあの名選手と肩を並べられたことは、特別な意味があります。」
31歳の彼は、子供の頃、このイングランドのレジェンドを真似ようとしていたことを明かした。「誰もが自分の家の庭でベッカムのようにやろうとしていたし、実際にやっていた。たとえボールではなく、彼がよくやっていたように腕を振るだけだったとしてもね！もちろん、その記録を破れたことはとても嬉しい。」
カゼミーロにゴールボーナスを分け合うよう指示
この記録的な成果にもかかわらず、フェルナンデスはオールド・トラッフォードでのチームとしての成功に集中し続けている。「もちろん、これは私が夢見ていたことや考えていたことではないが、ほとんどの試合でチームが（望む結果）を手にできるよう、常に貢献したいと思っている」と彼は付け加えた。「ゴールを決めたりアシストしたりすることは、私のプレーの大きな部分を占めている。今日それがうまくいき、チームの勝利につながったことをとても嬉しく思う」
カゼミーロからの絶妙なパスを受けて得点を挙げたこのミッドフィルダーは、そのパスに対してカゼミーロにゴールボーナスを分け与えるべきだと冗談を飛ばしたが、ユナイテッドをシーズン終盤の好調へと導く決意を固めている。「シーズン終了まで、チームに貢献し続け、結果としてさらに上を目指していきたい」と、ユナイテッドがトップ4入りを確実なものにしようと奮闘する中、キャプテンはそう締めくくった。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドがトップ4争いで主導権を握る
この勝利により、ユナイテッドはチャンピオンズリーグ出場権争いにおいて優位な立場に立ち、3位のヴィラに3ポイントの差をつけた。2025-26シーズンは残り8試合となり、レッドデビルズは、チェルシーやリヴァプールとの対戦を含む厳しい終盤戦を乗り切るため、歴史を刻むキャプテンがこの絶好調を維持してくれることに大きく期待を寄せている。
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