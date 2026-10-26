移籍金としてかかる可能性のある費用に加え、考慮すべきなのはポルトガル人選手の高額な年俸だ。手取りで年間1020万ユーロに上り、ミランには手が届かない額である。折り合いをつけるには、選手とミランの双方が努力する必要がある。確かなのは、疑いようのない能力を持つ攻撃的MFとして、低い位置でプレーを組み立てることも、攻撃的な位置で味方や自身のためにチャンスを作ることもできるこの選手が、ルベン・アモリムの3-4-2-1ではゴールに近い位置でプレーできるということだ。























