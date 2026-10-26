マンチェスター・ユナイテッドに、さらなる災難が降りかかった。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップの直近8試合で5敗3分けという惨憺たる成績に加え、指揮官マイケル・キャリックの立場もますます危うくなる中、今度はブルーノ・フェルナンデスを巡る大騒動も勃発した。主将は週末、オールド・トラッフォードで行われたボーンマス戦でチームが惨敗するのをベンチから見守った。コモ戦での醜態を受けて批判的な発言をした後のことだ。
ブルーノ・フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッドとの関係に亀裂。退団を強行する可能性も。ミランは動向を注視、アモリム監督は望みを抱く
キャリックとの口論
かつてノヴァーラとウディネーゼに所属した選手は、こう語った。「このクラブでは、過去に成し遂げたことに目を向けすぎている。だが、我々は当時の彼らとは違う。未来を見なければならない」これに対し、キャリックはこう反論した。「私はそうは思わない。我々は当時のレベルには遠く及ばないが、昨年ユナイテッドは再び偉大なチームになれることを示した」
クラブとの決裂
ブルーノ・フェルナンデスを巡る話は、夏にイングランドで浮上した構想だが、ポルトガル人選手の獲得費用は依然として高い。契約には国外クラブ向けに6500万ユーロ近い契約解除条項があり、ユナイテッドには、契約更新で合意できなくても、さらに1シーズン延長できるオプションがある。しかし、クラブとの関係が決裂すれば、選手が強硬手段に出ることを決断し、早くも1月に退団する可能性がある。
ミランとアモリムからのアプローチ
移籍金としてかかる可能性のある費用に加え、考慮すべきなのはポルトガル人選手の高額な年俸だ。手取りで年間1020万ユーロに上り、ミランには手が届かない額である。折り合いをつけるには、選手とミランの双方が努力する必要がある。確かなのは、疑いようのない能力を持つ攻撃的MFとして、低い位置でプレーを組み立てることも、攻撃的な位置で味方や自身のためにチャンスを作ることもできるこの選手が、ルベン・アモリムの3-4-2-1ではゴールに近い位置でプレーできるということだ。
満了を迎える契約
クラブとの契約は2027年6月30日に満了する。契約延長に向けた交渉は以前から行き詰まっており、クラブは無償で手放すことを避け、移籍金を得るためだけに、契約を一方的に1年間延長できるオプションを行使する意向のようだ。ブルーノ・フェルナンデスはすでに夏の時点で移籍に近づいていたが、最終的には残留を決め、サウジアラビアからの高額オファーを断っていた。
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