Goal.com
ライブ
Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

ブルーノ・フェルナンデスは、夏の移籍市場を前にマンチェスター・ユナイテッドの野心について確約を求めている。

ブルーノ・フェルナンデス
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドは、キャプテンのブルーノ・フェルナンデスの去就が懸かった重要な夏を迎えている。ポルトガル代表MFは、クラブの将来像を明確に知りたいと考えている。チームは彼の残留を望むが、彼はクラブが自身のタイトル獲得の野心を支える確約を求めていると報じられている。

  • マンチェスター・ユナイテッド、エース選手の残留に必死

    クラブ関係者はフェルナンデスが不可欠と強調する。9月に32歳になるが、チームで最も影響力があり、PFAとFWAの年間最優秀選手賞候補にも挙げられている。それでも去就はユナイテッドの手に委ねられていない。 契約には6500万ユーロ（約5630万ポンド）の違約金が設定されており、7月前半まで有効とされる。契約期間は2027年までで1年の延長オプションがあるが、彼は最高峰での成功を求め、その意思が去就の最大要因だ。

    • 広告
  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    フェルナンデス、トップレベルを目指す姿勢を要求

    英紙『テレグラフ』によると、フェルナンデスはプレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇への意欲を示している。選手に近い関係者は、彼がマンチェスター・ユナイテッドの野心について確約を求めていると語る。 6年間在籍してもタイトル争いできなかったこのMFは、トップ4争いだけのチームでピークを過ごすことを警戒している。2022年と2024年の契約延長時にも確約を求めたが、補強は期待外れだった。

  • 中盤の刷新が最優先課題

    マンチェスター・ユナイテッドは昨夏、攻撃陣を刷新。今夏は中盤再構築とフェルナンデスを支える基盤作りに注力する。 カゼミーロの退団が予想され、マヌエル・ウガルテの完全移籍も不透明だ。そこでクラブは、フェルナンデスが求める守備の堅さを補うため、最大3人の新MF獲得を検討する。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンとレアル・マドリードのオーレリアン・チュアメニが「No.6」の有力候補で、ブライトンのカルロス・バレバも注目されている。

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    今なお全盛期にある驚異

    年齢を感じさせないフェルナンデスは、身体的な衰えの兆しをまったく見せていない。彼はハムストリングの負傷からわずか17日で復帰し、医療スタッフもその回復の速さに驚いた。 統計上も欧州トップクラスで、月曜のブレントフォード戦（2-1勝利）で今季19アシスト目を記録。残り4試合で2アシストすれば、ケヴィン・デ・ブライネとティエリ・アンリのシーズン20アシスト記録を更新する。

プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV