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ブルーノ・フェルナンデスは、夏の移籍市場を前にマンチェスター・ユナイテッドの野心について確約を求めている。
マンチェスター・ユナイテッド、エース選手の残留に必死
クラブ関係者はフェルナンデスが不可欠と強調する。9月に32歳になるが、チームで最も影響力があり、PFAとFWAの年間最優秀選手賞候補にも挙げられている。それでも去就はユナイテッドの手に委ねられていない。 契約には6500万ユーロ（約5630万ポンド）の違約金が設定されており、7月前半まで有効とされる。契約期間は2027年までで1年の延長オプションがあるが、彼は最高峰での成功を求め、その意思が去就の最大要因だ。
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フェルナンデス、トップレベルを目指す姿勢を要求
英紙『テレグラフ』によると、フェルナンデスはプレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇への意欲を示している。選手に近い関係者は、彼がマンチェスター・ユナイテッドの野心について確約を求めていると語る。 6年間在籍してもタイトル争いできなかったこのMFは、トップ4争いだけのチームでピークを過ごすことを警戒している。2022年と2024年の契約延長時にも確約を求めたが、補強は期待外れだった。
中盤の刷新が最優先課題
マンチェスター・ユナイテッドは昨夏、攻撃陣を刷新。今夏は中盤再構築とフェルナンデスを支える基盤作りに注力する。 カゼミーロの退団が予想され、マヌエル・ウガルテの完全移籍も不透明だ。そこでクラブは、フェルナンデスが求める守備の堅さを補うため、最大3人の新MF獲得を検討する。ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンとレアル・マドリードのオーレリアン・チュアメニが「No.6」の有力候補で、ブライトンのカルロス・バレバも注目されている。
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今なお全盛期にある驚異
年齢を感じさせないフェルナンデスは、身体的な衰えの兆しをまったく見せていない。彼はハムストリングの負傷からわずか17日で復帰し、医療スタッフもその回復の速さに驚いた。 統計上も欧州トップクラスで、月曜のブレントフォード戦（2-1勝利）で今季19アシスト目を記録。残り4試合で2アシストすれば、ケヴィン・デ・ブライネとティエリ・アンリのシーズン20アシスト記録を更新する。