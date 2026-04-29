ブルーノ・フェルナンデスは、夏の移籍市場を前にマンチェスター・ユナイテッドの野心について確約を求めている。

クラブ関係者はフェルナンデスが不可欠と強調する。9月に32歳になるが、チームで最も影響力があり、PFAとFWAの年間最優秀選手賞候補にも挙げられている。それでも去就はユナイテッドの手に委ねられていない。 契約には6500万ユーロ（約5630万ポンド）の違約金が設定されており、7月前半まで有効とされる。契約期間は2027年までで1年の延長オプションがあるが、彼は最高峰での成功を求め、その意思が去就の最大要因だ。