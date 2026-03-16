ブルーノ・フェルナンデスは、全盛期のクリスティアーノ・ロナウドよりもマンチェスター・ユナイテッドにとって重要な存在であり、プレミアリーグの年間最優秀選手にふさわしい選手だ

『クール・ランニング』の中で、キャンディはジャマイカのボブスレー選手サンカ・コフィーにこう説明する。「ドライバーは誰よりも一生懸命働かなきゃならないんだ。一番乗りで来て、一番最後に帰る。仲間たちがみんなビールを飲みに出かけている間、彼は部屋でカーブの写真を研究しているんだ」。

これは決して、ユナイテッドのチームがシーズン中に酒に酔ったパーティーを常習化していることを示唆するものではない。たとえ近年、混乱の渦中で一部の選手のパフォーマンスがどれほど低迷していたとしても。

とはいえ、フェルナンデスは紛れもないチームの「原動力」であり、その働きぶりと几帳面さにおいて、他の選手たちとは一線を画している。彼は常勝王であり、常に肉体的にも精神的にも戦いに備えており、自分自身にも周囲の仲間にも最高水準のパフォーマンスを要求する。

クリスティアーノ・ロナウドも、特にオールド・トラッフォードで数々のタイトルを獲得した初期の頃には全く同じだった。そして今、フェルナンデスは、たとえタイトル獲得数では及ばないとしても、このポルトガル人同胞と並んで語られるに値する存在だ。彼は2020年1月の加入以来、マンチェスター・ユナイテッドを背負って歩んできた。今シーズンは彼の絶頂期となるかもしれない。5月までこの圧倒的なレベルを維持できれば、プレミアリーグ年間最優秀選手賞の受賞も確実視されるだろう。