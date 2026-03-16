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James Westwood

翻訳者：

ブルーノ・フェルナンデスは、全盛期のクリスティアーノ・ロナウドよりもマンチェスター・ユナイテッドにとって重要な存在であり、プレミアリーグの年間最優秀選手にふさわしい選手だ

2026年冬季オリンピックはすでに幕を閉じたが、マンチェスター・ユナイテッドでゲームを支配するブルーノ・フェルナンデスの姿を見ると、この大会を題材にした映画史上最も象徴的な作品、とりわけ故ジョン・キャンディによる感動的な激励のスピーチを思い起こさせる。

クール・ランニング』の中で、キャンディはジャマイカのボブスレー選手サンカ・コフィーにこう説明する。「ドライバーは誰よりも一生懸命働かなきゃならないんだ。一番乗りで来て、一番最後に帰る。仲間たちがみんなビールを飲みに出かけている間、彼は部屋でカーブの写真を研究しているんだ」。

これは決して、ユナイテッドのチームがシーズン中に酒に酔ったパーティーを常習化していることを示唆するものではない。たとえ近年、混乱の渦中で一部の選手のパフォーマンスがどれほど低迷していたとしても。 

とはいえ、フェルナンデスは紛れもないチームの「原動力」であり、その働きぶりと几帳面さにおいて、他の選手たちとは一線を画している。彼は常勝王であり、常に肉体的にも精神的にも戦いに備えており、自分自身にも周囲の仲間にも最高水準のパフォーマンスを要求する。

クリスティアーノ・ロナウドも、特にオールド・トラッフォードで数々のタイトルを獲得した初期の頃には全く同じだった。そして今、フェルナンデスは、たとえタイトル獲得数では及ばないとしても、このポルトガル人同胞と並んで語られるに値する存在だ。彼は2020年1月の加入以来、マンチェスター・ユナイテッドを背負って歩んできた。今シーズンは彼の絶頂期となるかもしれない。5月までこの圧倒的なレベルを維持できれば、プレミアリーグ年間最優秀選手賞の受賞も確実視されるだろう。 

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    絶え間ない混乱の中でも一貫して

    ロナウドは「レッドデビルズ」での346試合の出場で、驚異的な218ゴールへの関与を記録し、多くの人々の目には、オールド・トラッフォードの聖なるピッチを飾った史上最高の選手として映っている。それゆえ、フェルナンデスが同様の評価を受けていないのは不思議だ。彼はロナウドの記録をわずか10差で追っており、出場試合数も27試合少ないだけだからだ。

    もちろん、2007年から2009年にかけてのマンチェスター・ユナイテッドによるプレミアリーグ3連覇とチャンピオンズリーグ制覇が、ロナウドに優位性をもたらしている。しかし、彼の全体的な貢献度は、ウェイン・ルーニー、ポール・スコールズ、ライアン・ギグス、リオ・ファーディナンド、あるいはエドウィン・ファン・デル・サールといった選手たちのそれを上回るものではなかった。 

    あのチームは、ロッカールームの調和のもと、確かな成功をもたらすために構築されたものだった。フェルナンデスには、そのような恵まれた環境は一度もなかった。過去6年間、チーム内で一貫して輝きを放ち続けたのは彼だけだ。2021-22シーズンのロナウド復帰シーズンでさえ、ロナウドがトップストライカーの役割と絶え間ない供給を要求した中で、フェルナンデスは代表チームで共にプレーする同僚の合計27ゴールとアシストに、わずか3つ及ばなかったに過ぎない。

    ユナイテッドはそのシーズンを6位で終え、2023-24シーズンは8位、そして昨シーズンは恐ろしいほど低い15位にまで転落した。絶え間ない混乱の中でもフェルナンデスがこれほど輝き続けたという事実は、実に驚くべきものだ。ロナウドは逆境に直面して同じことはできなかった。エリック・テン・ハグ監督の不運な政権発足当初に、彼が強引に退団を迫ったことがその証拠である。

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    トップ3入りが射程圏内

    2025-26シーズン、フェルナンデスにはさらに多くの壁が立ちはだかったが、それでも彼はまたしても自身のプレーを一段と高めた。ルーベン・アモリム監督が不可解にも彼を守備的ミッドフィールダーとして起用した際も、その影響力は微減することもなく、マイケル・キャリック監督によって得意の10番のポジションに戻されてからは、素晴らしい活躍を見せている。 

    日曜日にオールド・トラッフォードで行われた試合で、アストン・ヴィラはフェルナンデスの天才的なプレーに圧倒され、1-3で敗れた。マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、71回のボールタッチ、6本のキーパス、15回のドリブル、6回のボール奪取を記録し、試合の行方を決定づける活躍を見せた。

    カゼミーロがヘディングで決めた先制点は、それまでホームチームにとってもどかしい展開だった試合の均衡を破る、彼の素晴らしいコーナーキックから生まれた。さらに、マテウス・クーニャが抜け出してユナイテッドの2点目を決める際にも、彼はミリ単位の精度でワンタッチパスを供給した。この結果により、キャリック率いるチームは3位で3ポイントのリードを確保し、チャンピオンズリーグ出場権が目前に迫っている。

    ユナイテッドがこれまでに積み上げた54ポイントのうち、フェルナンデスのゴール関与によるものが25ポイントに上る。これは、クラブが国内2冠と欧州制覇を成し遂げた2007-08シーズンにロナウドが記録した数字と同じであり、その活躍により彼は5度のバロンドール受賞のうち最初の1つを獲得した。 今シーズンは残り8試合。フェルナンデスは、13年前にクラブがプレミアリーグ優勝を果たした際、ロビン・ファン・ペルシーのゴールとアシストがもたらした38ポイントさえも視野に入れているかもしれない。それほどまでに、彼は卓越性を追求し続けているのだ。 

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    ベッカムを凌ぐ

    アストン・ヴィラ戦で2アシストを記録したフェルナンデスは、今季のアシスト数を16に伸ばした。これは2位のライアン・シェルキに8本差をつけ、ケビン・デ・ブライネとティエリ・アンリが現在並んでいるプレミアリーグのシーズン最多アシスト記録まであと4本に迫る数字だ。また、1999-2000シーズンにデビッド・ベッカムがマンチェスター・ユナイテッドで樹立したクラブ記録である15アシストも上回った

    「素晴らしい成果だ。自分の目標が変わるわけではないが、クロスやパスの技術において誰もが憧れる選手の一人であるあの名前に並んだことは、やはり特別な意味がある」と、フェルナンデスは試合後にMUTVに語った。 「誰もが自宅の庭でベッカムのようにやろうとしていたし、実際にやっていたものです。たとえボールではなく、彼がよくやっていたように腕を振るだけだったとしてもね！もちろん、その記録を破れたことはとても嬉しいです」

    ベッカムのテクニックは確かに特別であり、彼のハイライト映像はユナイテッドの偉大な選手たちと肩を並べるものだ。しかし、彼のオールラウンドなプレーはフェルナンデスのものには及ばなかった。ベッカムはトレードマークであるスルーパスを決めるのに広いスペースを必要とする傾向があったが、フェルナンデスは激しいプレッシャー下でもピッチのどこからでもそれを生み出すことができる。彼は一人で試合を支配し、ピッチの隅々までカバーする。一方、ベッカムの役割は単に幅を広げ、最後のパスを供給することにあった。 その役割を立派に果たしていたとはいえ、このイングランド人選手は、エンジンというよりは機械の歯車のような存在だった。

    フェルナンデスの影響力をさらに示す例として、彼は現在、ルーニーとギグスに次いで、全大会通算で100ゴールと100アシストを達成したマンチェスター・ユナイテッド史上3人目の選手となっている。最も権威あるタイトルを争うには不十分なチームでプレーすることが多かったにもかかわらず、彼は殿堂入りを果たした。これはエリートクラブにおいて極めて稀なことだ。

  • Fernandes-RiceGetty/GOAL

    プレミアリーグのベスト

    アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ優勝を目指している中、デクラン・ライスがPFA年間最優秀選手賞の最有力候補と目されているのは、当然のことだろう。彼のセットプレーにおける卓越した能力は、批判を浴びつつも極めて効果的なガナーズの戦術において不可欠な要素であり、ボールを奪うスキルも、チームがリーグ最高の守備記録を樹立する上で大きく貢献している。

    とはいえ、最終投票で彼がフェルナンデスを破るようであれば、それは依然として不条理な結果となるだろう。マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンはあらゆる面で優れた選手であり、シーズン前半は両者とも同じポジションを務めていたにもかかわらず、ライスの記録はフェルナンデスのそれに遠く及ばない。

    フェルナンデスは23回のゴール関与を記録しており、マンチェスター・シティの得点マシン、アーリング・ハーランド（29回）に次ぐ数字だ。一方、ライスは11回にとどまっており、ユナイテッドのエースよりプレミアリーグの試合を3試合多く出場しているにもかかわらず、その数字は控えめなものだ。ガブリエル・マガリャエス、アントワーヌ・セメニョ、イゴール・チアゴもPFA賞の候補だが、彼らもフェルナンデスには及ばない。

    彼の16アシストは、今シーズンマンチェスター・ユナイテッドに単独で18ポイントをもたらしており、これはプレミアリーグ史上どの選手よりも多い数字だ。また、2025-26シーズンにおいてスルーパス数でトップ、最終ライン付近での成功パス数で2位につけている。チャンスを作ることはサッカーの本質であり、フェルナンデスは比類なき達人である。 

    彼をスタメンから外せば、ユナイテッドの戦力は格段に低下する。これは前述の他の選手たちが所属するチームには当てはまらないことだ。実際、年末年始の期間にフェルナンデスが負傷で離脱した際、チームは苦戦中のウルブズやリーズ相手に貴重な勝ち点を落とし、最終的にアモリム監督の解任につながった。

    もしフェルナンデスが昨夏、サウジアラビアからのオファーを受けて移籍していたなら、レッドデビルズはトップ3の圏内には到底届かず、プレミアリーグにおけるその評価も、最後の真の異端児を失ったことで急落していただろう。

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    バロンドール受賞の可能性は？

    驚くべきことに、フェルナンデスは過去4シーズンにおいて、バロンドールの最終候補30名リストに一度も名を連ねていない。彼のキャリアで唯一のノミネートは2021年で、ラウタロ・マルティネスと並んで21位タイとなった。これは、マンチェスター・ユナイテッドでの素晴らしい初フルシーズンを経てのことだった。そのシーズン、彼はプレミアリーグでの30回を含む、計46回のゴール関与を記録した。

    今回、その2位記録を上回り、デ・ブライネとアンリのアシスト記録を更新することができれば、たとえ『フランス・フットボール』誌がマンチェスター・ユナイテッドの欧州カップ戦不参加を理由に彼を評価を下げるとしても、2度目のノミネートは確実視されるだろう。また、ポルトガル代表としてワールドカップで好成績を収めれば、トップ10入りの話題に上る可能性もわずかながらあり、それこそが彼の力量に見合った位置である。

    ユナイテッドはフェルナンデスに相応しい活躍の場を提供できていない。彼は揺るぎない忠誠心を示し、クラブに最盛期を捧げてきたが、舞台裏での不適切な判断により、公式なエリート層への進出を阻まれてきた。31歳となった今、その地位に到達するには時間が味方していない。もし今夏、成功に向けた確固たる計画が提示されなければ、彼が去ることを誰も責めることはできないだろう。

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    カリックが鍵を握っている

    もしそうなれば、2028年までにプレミアリーグ制覇を目指すマンチェスター・ユナイテッドの目標は、たちまち水の泡となるだろう。アレックス・ファーガソン監督は、2009年にロナウドがレアル・マドリードへ移籍した後も、さらに2度のリーグ優勝とチャンピオンズリーグ決勝進出を果たしたが、現在のチームの基盤は当時ほど堅固ではない。新たな時代を迎えるにあたり、フェルナンデスの退団は考えられないことであり、そのことを、この新時代を率いる可能性のある人物自身も少なくとも認めている。

    「ブルーノは間違いなく、我々が手放したくない選手だ。それは断言できる。だが、今夏以降のことについては、あまり先を見通すのは難しい。ただ、彼が我々にとって重要な存在であることは確かだ」と、キャリックは週末に語った。キャリックがアモリムの後任として指揮を執って以来、ユナイテッドは9試合中7勝を挙げている。彼は即座にフェルナンデスの信頼を勝ち取り、その能力を最大限に引き出している。 

    「「マイケルはここであらゆるタイトルを勝ち取ってきた。彼は、勝利がファンにとって何を意味するか、クラブにとって何を意味するか、そしてこのクラブで勝つためにどれだけのものが必要かを理解している。それがチームに特別な何かをもたらしていると思う」とフェルナンデスは2月、TNTスポーツに語った。「マイケルは、選手たちに責任を持たせるという正しい考えを持って就任したと思う。彼は言葉の扱いが非常に上手い。私はマイケルが素晴らしい監督になれると確信していたし、彼はまさにそれを見せている」

    報道されている5700万ポンド（7600万ドル）の契約解除条項が満たされた場合、フェルナンデスが去る誘惑は、キャリックが正式な監督に就任すればはるかに小さくなるだろう。元ユナイテッドMFである彼はクラブの内情を熟知しており、2019年に同様の状況で就任した伝説の同僚オーレ・グンナー・ソルシャールが欠いていた重厚感と落ち着きを備えている。 

    フェルナンデスの将来に真の影響力を行使できることは、ユリアン・ナーゲルスマンやロベルト・デ・ゼルビといった他の有力候補を差し置いて、キャリックに軍配を上げる決め手となるはずだ。ポルトガル人マエストロがチームの心臓部であり続ける限り、ユナイテッドはあと数人の戦力補強を行うだけで、来シーズンには真の強豪として再浮上できるだろう。

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