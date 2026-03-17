「ドライバーは誰よりも必死に働かなきゃいけないんだ」とキャンディは、映画『クール・ランニング』でジャマイカのボブスレー選手サンカ・コフィーに説明する。「一番に来て、最後に帰る。仲間たちがみんな外でビールを飲んでいるときも、彼は部屋でコーナーの写真を研究しているんだ」。

しかしそれは、近年の混乱の中で一部の個人のパフォーマンスがどれほど悲惨だったとしても、ユナイテッドのチームがシーズン中に酒に酔ったどんちゃん騒ぎを習慣にしていると示唆するものでは決してない。

とはいえ、フェルナンデスはチームにおける疑いようのない「ドライバー」であり、仕事量と緻密さの両面で同僚たちの中でも際立っている。彼は常勝の選手で、肉体的にも精神的にも常に戦いに備えており、自分自身にも周囲にも可能な限り最高水準を要求する。

クリスティアーノ・ロナウドもまさに同じだった。とりわけ、トロフィーに彩られたオールド・トラッフォードでの最初の在籍期間においてはそうであり、そして今やフェルナンデスは、獲得タイトルの量では比肩しないとしても、同じポルトガル人の同胞と同列に語られるに値する。2020年1月に加入して以来、彼はユナイテッドを背負い続けてきた。そして今季はその頂点となるかもしれない。5月まで畏敬の念を抱かせるこのレベルを維持できれば、プレミアリーグ年間最優秀選手の候補に挙がるのは確実だろう。