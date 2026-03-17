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James Westwood

ブルーノ・フェルナンデスは全盛期のC・ロナウドよりも重要か

2026年冬季オリンピックはいまや閉幕したとはいえ、マンチェスター・ユナイテッドでブルーノ・フェルナンデスがゲームを操る姿を見ていると、この大会を題材にした史上最も象徴的な映画、そしてとりわけ故ジョン・キャンディによる胸を打つモチベーション・スピーチが思い起こされる。

「ドライバーは誰よりも必死に働かなきゃいけないんだ」とキャンディは、映画『クール・ランニング』でジャマイカのボブスレー選手サンカ・コフィーに説明する。「一番に来て、最後に帰る。仲間たちがみんな外でビールを飲んでいるときも、彼は部屋でコーナーの写真を研究しているんだ」。

しかしそれは、近年の混乱の中で一部の個人のパフォーマンスがどれほど悲惨だったとしても、ユナイテッドのチームがシーズン中に酒に酔ったどんちゃん騒ぎを習慣にしていると示唆するものでは決してない。

とはいえ、フェルナンデスはチームにおける疑いようのない「ドライバー」であり、仕事量と緻密さの両面で同僚たちの中でも際立っている。彼は常勝の選手で、肉体的にも精神的にも常に戦いに備えており、自分自身にも周囲にも可能な限り最高水準を要求する。

クリスティアーノ・ロナウドもまさに同じだった。とりわけ、トロフィーに彩られたオールド・トラッフォードでの最初の在籍期間においてはそうであり、そして今やフェルナンデスは、獲得タイトルの量では比肩しないとしても、同じポルトガル人の同胞と同列に語られるに値する。2020年1月に加入して以来、彼はユナイテッドを背負い続けてきた。そして今季はその頂点となるかもしれない。5月まで畏敬の念を抱かせるこのレベルを維持できれば、プレミアリーグ年間最優秀選手の候補に挙がるのは確実だろう。

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    絶え間ない混乱の中でも一貫している

    ロナウドはレッドデビルズで346試合に出場し、驚異の218得点関与を記録した。そして多くの人の目には、神聖なオールド・トラッフォードの芝を踏んだ史上最高の選手である。となると、フェルナンデスが同じように語られないのは奇妙だ。彼は出場試合数がロナウドより27試合少ないにもかかわらず、その数字にわずか10及ばないだけなのだから。

    もちろん、2007年から2009年にかけてのユナイテッドのプレミアリーグ3連覇とチャンピオンズリーグ制覇が、ロナウドに優位性を与えている。だが、彼の総合的な貢献がウェイン・ルーニー、ポール・スコールズ、ライアン・ギグス、リオ・ファーディナンド、あるいはエドウィン・ファン・デル・サールといった面々のそれを上回っていたわけではない。

    あれは、ロッカールームに調和があり、目に見える成功をもたらすために作られたチームだった。フェルナンデスにはそんな贅沢は一度も与えられていない。ここ6年間、彼はチーム内で唯一一貫して卓越したパフォーマンスを見せ続けてきた選手だ。ロナウドが復帰した2021-22シーズンでさえ、彼がセンターフォワードとしての主役の座と絶え間ない供給を求めたそのシーズンにおいても、フェルナンデスは同じ代表チームの同僚であるロナウドの「得点＋アシスト」合計27に、わずか「3」届かないだけだった。

    ユナイテッドはそのシーズンに6位、2023-24シーズンに8位となり、前季は恐るべき新たな低迷として15位まで落ち込んだ。絶え間ない混乱のなかでもフェルナンデスがこれほど見事であり続けたという事実は、実に驚くべきことだ。ロナウドは逆境に直面して同じことはできなかった。エリック・テン・ハーグの不運な政権が始まった当初、彼が退団を強行したことがそれを証明している。

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  • Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    トップ3入りは射程圏内

    2025-26シーズン、フェルナンデスには乗り越えるべきハードルがさらに増えたが、それでも彼はなぜか再び自分のプレー水準を引き上げてみせた。ルベン・アモリムが不可解にも彼を守備的ミッドフィールダーに転向させた際も、その影響力はまったく衰えず、マイケル・キャリックによって好みのトップ下（No.10）の位置に戻されてからは見事なパフォーマンスを続けている。

    アストン・ヴィラは、フェルナンデスの天才性に圧倒される最新の犠牲者となり、日曜日にオールド・トラッフォードで3-1の敗戦を喫した。ユナイテッドの主将は、タッチ71回、キーパス6本、ボールキャリー15回、ボール奪還6回を記録。再び、縦横無尽の働きで決定的な違いを生み出した。

    この試合、ここまでホームチームにとってフラストレーションの溜まる展開だった中、カゼミーロが頭で合わせて決めた先制点は、彼の見事なコーナーキックから生まれた。さらに、マテウス・クーニャが抜け出してユナイテッドの2点目を決める場面でも、寸分違わぬ完璧なダイレクトパスを供給した。この結果により、キャリック率いるチームは3位で勝ち点3のクッションを得て、チャンピオンズリーグ出場権が視界に入ってきた。

    ユナイテッドがここまで積み上げた勝ち点54のうち、フェルナンデスのゴール関与が占めるのは25。これは、国内と欧州の二冠を達成した2007-08シーズンにロナウドが記録した数字と同じで、ロナウドはその活躍で5度のバロンドールのうち最初の受賞に至った。今季残り8試合となった今、フェルナンデスは、13年前にクラブが最後にプレミアリーグ優勝を果たした際、ロビン・ファン・ペルシーのゴールとアシストがもたらした勝ち点38にさえ目を向けているかもしれない。卓越性を追い求める彼の飽くなき姿勢を示すように。

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    ベッカムを凌ぐほどの注目を集めている

    フェルナンデスはヴィラ戦での2アシストにより、今季のアシスト数を16に伸ばした。これは最も近い追走者であるラヤン・シェルキに8差をつけており、現在ケヴィン・デ・ブライネとティエリ・アンリが共有するプレミアリーグの単季最多アシスト記録にも、あと4つと迫っている。さらに彼は、1999-2000シーズンにユナイテッドでデイビッド・ベッカムが記録したクラブ記録の15アシストも上回った。

    「とても素晴らしいね。自分が求めているものに関して何かが変わるわけではないけれど、明らかにクロスやパスの面で、誰もが手本にしてきたような選手の名前と並べられるのはね」とフェルナンデスは試合後、MUTVに語った。

    「みんな自分の庭でベッカムみたいにやろうとしていたし、実際にやっていた。たとえボールじゃなくて、彼がやっていたみたいに腕を振るだけだったとしてもね！ 彼（の記録）を抜いたことは、もちろん本当に嬉しいよ」

    ベッカムのテクニックは確かに特別で、彼のハイライト映像はユナイテッドの偉大な選手たちと並ぶものがある。しかし総合力という点では、フェルナンデスには及ばなかった。ベッカムは得意のスルーパスを通すのに広いスペースを必要とすることが多かった一方、フェルナンデスは強いプレッシャー下でもピッチのどこからでもそれを生み出せる。彼は一人で試合を支配し、ピッチの隅々までカバーする。ベッカムの役割は幅を取って最後のパスを供給することが中心だった。そこにおいて彼は非常に優れていたが、イングランド人はエンジンというより機械の歯車の一つに近かった。

    フェルナンデスの影響力をさらに示すなら、彼は今や、公式戦通算で100ゴールと100アシストに到達した史上3人目のユナイテッド選手となった（ルーニーとギグスに続く）。最高峰のタイトル争いに加われなかったいチームでプレーする時期が長かったにもかかわらず、彼は殿堂入り級の存在となった。これはエリートクラブでは極めて稀なことだ。

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    プレミアリーグ最高

    アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ優勝を目指す中、デクラン・ライスがPFA年間最優秀選手の最有力候補として取り沙汰されているのは理解できる。彼のセットプレーの巧さは、ガナーズの酷評されがちだが非常に効果的なゲームプランにとって不可欠であり、ボール奪取能力も、チームがリーグ最高の守備成績を残していることに大きく寄与している。

    それでも、最終投票で彼がフェルナンデスを上回るようなことがあれば悲劇に等しい。ユナイテッドの主将はあらゆる面でより優れたフットボーラーであり、シーズン前半に同じポジションでプレーしていたにもかかわらず、ライスの数字は彼にまったく及ばない。

    フェルナンデスはゴール関与が23で、マンチェスター・シティの得点マシーン、アーリング・ハーランド（29）に次ぐ数字。一方、ライスは控えめな11にとどまり、ユナイテッドの象徴的存在よりプレミアリーグの出場試合数が3試合多いにもかかわらずこの差だ。ガブリエウ・マガリャンイス、アントワーヌ・セメンヨ、イゴール・チアゴもPFA賞の候補だが、いずれもフェルナンデスには及ばない。

    今季、彼の16アシストだけでユナイテッドにもたらした勝ち点は18に達し、これはプレミアリーグ史上のいかなる選手をも上回る。また、2025-26シーズンではスルーパス数がトップで、ファイナルサードでの成功パス数も2位につけている。チャンス創出こそがフットボールの本質であり、フェルナンデスは比類なき達人だ。

    彼を先発から外せばユナイテッドは際限なく弱体化するが、上で挙げた他の選手については、彼らのチームに同じことは当てはまらない。実際、フェルナンデスが年末年始の時期に負傷で離脱した際、ユナイテッドは不調のウルブスやリーズ相手に痛い勝ち点を落とし、それが最終的にアモリムの解任につながった。

    もしフェルナンデスが昨夏、サウジアラビアからの関心を受けて退団していたなら、レッドデビルズがトップ3争いに近づくことはなく、最後の真のマーベリックを失ったことでプレミアリーグの価値も急落していただろう。

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    バロンドールの評価？

    驚くべきことに、フェルナンデスは直近4シーズンのいずれにおいてもバロンドールの最終30人の候補リストに入っていない。キャリア唯一のノミネートは2021年で、その際はラウタロ・マルティネスと並んで21位タイに終わった。これはユナイテッドでの初めてのフルシーズンが素晴らしかったことを受けてのもので、彼はゴール関与46（得点・アシスト合計）を記録し、そのうち30はプレミアリーグでのものだった。

    もし今回その後者の数字を上回り、その過程でデ・ブライネとアンリのアシスト記録も破るようなら、ユナイテッドが欧州大会に出ていないことで『フランス・フットボール』が彼を（当然のように）減点するとしても、2度目のノミネートは間違いなく視野に入ってくるだろう。さらに、ポルトガル代表としてワールドカップで強いパフォーマンスを見せれば、トップ10争いに押し上げられる可能性もわずかながらある。そして、それこそが彼ほどの実力を持つ選手がいるべき場所だ。

    ユナイテッドはフェルナンデスに、彼が受けるに値する舞台を与えられていない。彼は揺るぎない忠誠心を示し、舞台裏の拙い意思決定によって公式に「真のエリート」層へと進むことを阻まれてきたにもかかわらず、クラブに自身の最良の年齢を捧げてきた。31歳となった今、そこへ到達するには時間が味方してくれない。そして、この夏に成功へ向けた確かな計画が提示されないのなら、彼が退団へと向かっても、誰も責められないだろう。

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    キャリックがカギを握っている

    もしそうなれば、ユナイテッドが2028年までにプレミアリーグ制覇を成し遂げるという目標は、その瞬間に消滅するだろう。サー・アレックス・ファーガソンは、2009年にロナウドがレアル・マドリーへ去った後もリーグタイトルを2つ上積みし、チャンピオンズリーグでも再び決勝まで進んだ。しかし今の土台は、当時ほど強固ではまったくない。新時代へ向かうこの局面でフェルナンデスが去るなど考えられないが、そのことは、少なくともその新時代を率いる可能性のある人物自身も認めている。

    「ブルーノは間違いなく失いたくない選手だ。それは言える。ただ、夏以降のことまで含めると、そこまで踏み込んで話すのは難しいが、確かに彼は我々にとって重要だ」キャリックは週末にそう語った。キャリックがアモリムの後任として指揮を執ってから、ユナイテッドは9試合中7勝。彼は就任直後にフェルナンデスの信頼を勝ち取り、その力を最大限に引き出している。

    「マイケルはここであらゆるものを勝ち取ってきたし、このファンにとって何を意味するのか、このクラブにとって勝つことが何を意味するのか、そしてこのクラブで勝つためにどれだけのものが必要かを理解している。そこがチームに特別な何かを加えていると思う」

    フェルナンデスは2月、『TNT Sports』にそう語った。「マイケルは、選手に責任を与えるという正しい考えを持って入ってきた。言葉の使い方がとても上手い。マイケルは素晴らしい監督になれると確信していたし、彼はそれを示しているところだ」。

    報じられている5700万ポンドの解除条項が満たされた場合でも、キャリックが正式に監督の座を任されるなら、フェルナンデスが去る誘惑ははるかに小さくなるだろう。OBのキャリックはクラブを隅々まで知り尽くしており、2019年に似た状況で就任した際の同じレジェンドであるオーレ・グンナー・スールシャールには欠けていた威厳と落ち着きを備えている。

    フェルナンデスの将来に実質的な影響力を持てることは、ユリアン・ナーゲルスマンやロベルト・デ・ゼルビといった他の候補よりも、キャリックを優位に立たせる要素になるはずだ。いくつかの人員面での微調整が加われば、ポルトガルの司令塔がチームの心臓であり続ける限り、ユナイテッドは来季、本物の強豪として再浮上できる。

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