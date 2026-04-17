ブルーノ・フェルナンデスは、元マンチェスター・ユナイテッドのコーチと練習場で口論になったと明かした。

マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、ヴァン・デル・ハーグがエリック・テン・ハグ監督の首席アシスタントだった時期、彼と頻繁に「衝突」したと認めた。意見の相違はたいてい練習場の小さな出来事がきっかけだった。フェルナンデスは勝利への執着から、どんな些細な決定も見逃さなかった。

2024年7月にオールド・トラッフォードを去ったが、彼の退団後もキャプテンの厳しいリーダーシップは変わっていない。