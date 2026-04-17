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ブルーノ・フェルナンデスは、元マンチェスター・ユナイテッドのコーチと練習場で口論になったと明かした。
キャリントンでの衝突
マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンは、ヴァン・デル・ハーグがエリック・テン・ハグ監督の首席アシスタントだった時期、彼と頻繁に「衝突」したと認めた。意見の相違はたいてい練習場の小さな出来事がきっかけだった。フェルナンデスは勝利への執着から、どんな些細な決定も見逃さなかった。
2024年7月にオールド・トラッフォードを去ったが、彼の退団後もキャプテンの厳しいリーダーシップは変わっていない。
- AFP
フェルナンデスは激しいプレースタイルを擁護した。
このMFは、自分の率直で時に対立的な発言は悪意ではないと主張した。むしろ、練習でチームメイトを鼓舞するために必要だと考えていた。
『テレグラフ』の取材にフェルナンデスは、感情的になる理由とそれがチームに与える影響について語った。「彼とはその件で何度も言い争った。みんなもう理解している。悪意はない。ただ勝ちたいだけだ。トレーニングで感情を出さなければ、他の選手の集中力も落ちる。
「一部の選手は、僕を見て初めて本気だと分かる。だからエネルギーを注ぎ、声を張り上げ、チームを良くする行動を示す『あの男』になる必要がある。僕はそれをやりながら集中も保てるから」
隊長が先頭に立って突撃する
前体制の退任後、フェルナンデスはマイケル・キャリックの指導の下で飛躍的に活躍している。かつてスポルティングCPで輝いた彼は得点力を取り戻し、現在、プレミアリーグ1シーズン最多アシスト記録更新を狙う。高いプレッシャーを維持する姿勢は、外部からリーダーシップを疑問視されることも多いファーガソン退任後の混乱期をクラブが乗り切る上で極めて重要だった。
- AFP
記録更新目前
マンチェスター・ユナイテッドのエースは、残り6試合でケビン・デ・ブライネとティエリ・アンリの20アシスト記録を更新すべく、シーズン終盤に挑む。今季すでに17アシストをマークした31歳の彼は、キャリック監督率いるチームの原動力だ。 レッドデビルズは今週末、スタンフォード・ブリッジでチェルシーと対戦する。勝敗が重要なアウェー戦だ。