ブルーノ・フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンの「度を越えた」批判に反論し、キーンを「嘘つき」と非難した。

フェルナンデスは『The Diary of a CEO』ポッドキャストで反論した。彼はキーンの解釈は誤りだと主張し、自身の試合後のコメントは全く異なる意味だったと説明した。

実際、試合後のインタビューでは「今日はシュートではなくパスを選ぶべきだった場面があった。アシストはできたが、それより勝ててシーズンをよく締めくくれたことが嬉しい」と語っていた。

フェルナンデスはその後、ホストのスティーブン・バートレットにこう語った。「批判は受け入れる。誰からの批判にも反論しない。みんな意見は違う。

「私が嫌なのは、人々が事実と異なることを言う時だ。今回の件で君がロイ・キーンについて語ったこと、つまり彼が言ったことは、基本的に嘘だ。幸いにも全てが記録に残っている。もし記録がなかったら、人々は『ブルーノは常にアシストを狙っている選手だ』と思っていただろう。

「私はグンナー・ソルスクヤールに連絡先を聞き、彼にメッセージを送って話をしようとした。『批判は構わない。だが、私の発言について嘘をつかれるのは嫌だ。それは私の許容範囲を超えている』と伝えるためにね」