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ブルーノ・フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンの「度を越えた」批判に反論し、キーンを「嘘つき」と非難した。
キーンが記録更新のキャプテンを激しく批判した。
確執は先週月曜、キーンが番組『The Overlap』で怒りを示したことから始まった。ノッティンガム・フォレスト戦で勝利し、フェルナンデスがプレミアリーグのシーズン最多アシスト記録に並んだという報道に対し、キーンは「キャプテンが個人の栄誉よりチームのパフォーマンスを重視すべきだ」と語った。
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドはこう語った。「キャプテンなら自分のアシスト数ばかり気にすべきではない。週末に耳にした話には正直怒った。彼のアシストばかりが話題になり… 試合中も、選手までその話ばかりだった。試合後、本人がインタビューで「シュートすべき場面でもパスを選んだ」と語った。勝つことより個人記録を気にする姿勢には呆れた」
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フェルナンデスが事実関係を明らかにした
フェルナンデスは『The Diary of a CEO』ポッドキャストで反論した。彼はキーンの解釈は誤りだと主張し、自身の試合後のコメントは全く異なる意味だったと説明した。
実際、試合後のインタビューでは「今日はシュートではなくパスを選ぶべきだった場面があった。アシストはできたが、それより勝ててシーズンをよく締めくくれたことが嬉しい」と語っていた。
フェルナンデスはその後、ホストのスティーブン・バートレットにこう語った。「批判は受け入れる。誰からの批判にも反論しない。みんな意見は違う。
「私が嫌なのは、人々が事実と異なることを言う時だ。今回の件で君がロイ・キーンについて語ったこと、つまり彼が言ったことは、基本的に嘘だ。幸いにも全てが記録に残っている。もし記録がなかったら、人々は『ブルーノは常にアシストを狙っている選手だ』と思っていただろう。
「私はグンナー・ソルスクヤールに連絡先を聞き、彼にメッセージを送って話をしようとした。『批判は構わない。だが、私の発言について嘘をつかれるのは嫌だ。それは私の許容範囲を超えている』と伝えるためにね」
ポルトガル代表にとって記録的なシーズン
騒動の末、フェルナンデスはブライトン戦（3-0）でドルグへのアシストを記録。通算21アシストでプレミアリーグ記録を塗り替え、アンリとデ・ブライネの20アシストを超えた。この活躍でリーグ随一のプレイメーカーとしての地位を確立した。 この活躍でチームはチャンピオンズリーグ出場圏内に入り、自身もプレミアリーグ年間最優秀選手に選ばれた。
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キャリックは、チームに大きな影響を与えるリーダーを支持している。
キーンは依然としてこのMFのリーダーシップに懐疑的だが、新監督に就任したマイケル・キャリックは彼を支持すると明言している。オールド・トラッフォードで2年契約を結んだキャリックは、クラブが欧州トップ大会に復帰するため、このポルトガル代表を中核と位置づけている。
キャプテンの将来と影響力について、キャリックは次のように語った。「彼はチームに多大な影響を与えてくれています。キャプテンとして、様々な形で率先垂範してきました。（彼の残留について）そうではないと考える理由は何一つありません。我々は彼の活躍を高く評価しており、彼もここにいることを心から楽しんでいます。それは誰の目にも明らかだと思います」