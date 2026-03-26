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ブルーノ・フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドによるサンドロ・トナリの獲得を支持しており、ニューカッスルのスター選手への正式なオファーが準備されている。
レッド・デビルズがトナリを最優先の獲得候補に指名
『デイリー・メール』紙のチーフ・サッカー記者、クレイグ・ホープ氏によると、マンチェスター・ユナイテッドはサンドロ・トナリを今夏のミッドフィルダー補強候補リストの筆頭に据えており、今シーズンの終了後にニューカッスルへ正式なオファーを出す見通しだ。オールド・トラッフォードのクラブは、アダム・ウォートンや、マンチェスター・シティとの関連も報じられている元ニューカッスルのエリオット・アンダーソンらも注視してきたが、現在、ミッドフィルダー陣を強化する上でトナリが最優先の選択肢と見なされている。
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ブルーノの太鼓判：キャプテンがトナリ獲得を後押し
『ザ・メール』紙はさらに、マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンであるブルーノ・フェルナンデスにも相談が行われ、同選手がプレミアリーグでのこのイタリア人選手の活躍に深く感銘を受けたことから、この移籍に賛同していると報じている。2023年夏にACミランからニューカッスルに移籍して以来、トナリは「マグパイズ」の中心選手となり、104試合に出場して20ゴールに絡む活躍を見せている。
ニューカッスルが交渉で優位に立っている
マンチェスターからの関心が高まっているにもかかわらず、ニューカッスルは自チームの貴重な戦力を急いで売却するつもりはない。トナリはセント・ジェームズ・パークでの現行契約がまだ3年残っており、クラブにはさらに12ヶ月延長するオプションも保有している。これにより、移籍金交渉においてマグパイズは優位な立場にあり、移籍を実現させるには多額の移籍金が必要となるだろう。
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またしてもイサク事件が勃発か？
トナリがタイズサイドを去りたいという意向を公式には表明していないという事実が、事態をさらに複雑にしている。しかし、移籍の可能性について頻繁に言及している選手の代理人の繰り返される発言は、ニューカッスルの首脳陣の耳にも届いている。クラブ側はユナイテッドの意向を把握しているものの、昨年アレクサンダー・イサクがリヴァプールへ移籍するという物議を醸した取引につながったような、経営陣の不在状態ではもはや運営されていない。