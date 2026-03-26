ブルーノ・フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドによるサンドロ・トナリの獲得を支持しており、ニューカッスルのスター選手への正式なオファーが準備されている。

トナリがタイズサイドを去りたいという意向を公式には表明していないという事実が、事態をさらに複雑にしている。しかし、移籍の可能性について頻繁に言及している選手の代理人の繰り返される発言は、ニューカッスルの首脳陣の耳にも届いている。クラブ側はユナイテッドの意向を把握しているものの、昨年アレクサンダー・イサクがリヴァプールへ移籍するという物議を醸した取引につながったような、経営陣の不在状態ではもはや運営されていない。



