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ブルーノ・フェルナンデスは、マイケル・キャリック監督の下でチームが復活しつつあると控えめに語りつつ、マンチェスター・ユナイテッドに残る条件を提示した。
キャプテンが優勝争いを要求
2020年にスポルティングCPから加入した31歳の選手は、チーム象徴として活躍。現在の契約は2027年6月に満了するが、クラブに1年延長オプションがある。
『テレグラフ』の取材にフェルナンデスは「私はクラブに戦いたいと伝えている。マンチェスター・ユナイテッドに来る者は誰もが、すべてのタイトルを勝ち取りたいと思っている。 6年間で1、2つのタイトルしか争えないなんて思っていない。すべてのタイトルを争いたい。クラブにはいつもそう伝えている。戦えば勝利に近づける。戦わなければチャンスはない。」
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プレミアリーグでの不振への対策
このミッドフィルダーは、オールド・トラッフォードで6年間プレーしたが、獲得したタイトルはわずか2つ。マンチェスター・ユナイテッドのような名門には物足りない成果だ。
2013年以来プレミアリーグ制覇がない現状は、現役引退まで残留する条件として早急に改善すべきだ。
「私はクラブに『プレミアリーグ優勝を約束してくれなくてもいい。それは不可能だからだ』と伝えています」とこのポルトガル代表は付け加えた。 しかし、競争力を保ち最後まで戦えると約束してくれるならそれでいい。その先はどうなるかは自分次第だ」
キャリックの暫定監督としての評価
1月にルーベン・アモリムが退任して以降、マンチェスター・ユナイテッドは次期監督の正式就任を検討している。暫定監督のマイケル・キャリックは10試合で7勝を挙げた。
練習場周辺ではキャリックを正式監督に据えるべきだという声も高まっているが、フェルナンデスは現在の好調を真の転機と断定することに慎重だ。
彼は「望む形でシーズンを終えれば良い結果に見えるが、まだ理想ではない。重要なのは来シーズン、このレベルを1年維持できるかだ。誰にでも好調な時期は訪れるが、それを続ける方がずっと難しい」と語った。
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チャンピオンズリーグの戦いは続く
マンチェスター・ユナイテッドはキャリック監督の下、月曜夜のリーズ戦に臨む。プレミアリーグでは現在3位で、6位チェルシーに7ポイント差をつけている。トップ5に入り、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を目指す。