このミッドフィルダーは、オールド・トラッフォードで6年間プレーしたが、獲得したタイトルはわずか2つ。マンチェスター・ユナイテッドのような名門には物足りない成果だ。

2013年以来プレミアリーグ制覇がない現状は、現役引退まで残留する条件として早急に改善すべきだ。

「私はクラブに『プレミアリーグ優勝を約束してくれなくてもいい。それは不可能だからだ』と伝えています」とこのポルトガル代表は付け加えた。 しかし、競争力を保ち最後まで戦えると約束してくれるならそれでいい。その先はどうなるかは自分次第だ」