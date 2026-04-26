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ブルーノ・フェルナンデスは、ポルトガル代表キャプテンのクリスティアーノ・ロナウドのためにワールドカップを制し、「彼がサッカーに捧げてきたすべて」に報いる決意だ。
CR7の伝説的な引退
フェルナンデスは、代表キャップを置くロナウドのキャリアを最高形で締めくくることを使命とする。41歳のアル・ナスルFWロナウドにとって2026年W杯は最後の大会となるだろう。5度のバロンドール受賞者である彼にとって、この大会はキャリアで唯一欠けるトロフィーを勝ち取る最後のチャンスだ。
BBCのインタビューでウェイン・ルーニーに語ったフェルナンデスは、代表主将への思いを明かした。「母国を誇りに思ってもらえるよう全力を尽くす。クリスティアーノ（ロナウド）と最後のワールドカップを戦い、優勝できれば素晴らしい」と述べ、「ポルトガルのためだけでなく、彼がサッカーと世界に与えたすべてのために、その夢を叶えたい」と語った。
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ロナウドの尽きることのない意欲
年齢を重ねても、ロナウドはロベルト・マルティネス監督の下でチームの中心的存在だ。アル・ナスルのフォワードとして国際試合通算143得点をマークし、その座を譲る気配はない。マルティネス監督は、他の選手なら引退してもおかしくない年齢でも彼が最高レベルで戦い続けられるのは、精神面の強さだと語っている。 ポルトガル代表監督はこう語る。「選手は肉体ではなく頭が引退させる。クリスティアーノは40、41歳でも頭で引退を決断していない。エリートとは才能ではなく、精神の強さだ。」
フェルナンデスは依然としてユナイテッドの中心人物である
代表でタイトルを目指すフェルナンデス。オールド・トラッフォードでの将来も注目されている。以前、サウジ・プロリーグへの高額移籍が噂されたが、マンチェスター・ユナイテッドは今夏放出しない意向だ。キャプテンは昨季プレミアで18アシストを記録し、クラブは彼を不可欠と見る。
マイケル・キャリックの指導の下、彼はロッカールームのリーダーとしての地位を確立。クラブへの献身は揺るぎなく、首脳陣は代表での役割に加え、欧州頂点を目指すプロジェクトの要として彼を位置づけている。
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ワールドカップ制覇への道
フェルナンデスはロナウドに「おとぎ話のような結末」を届けたい。だがポルトガル代表の道は厳しい。グループKに入り、6月17日にヒューストンでコンゴ民主共和国と初戦、23日にウズベキスタンと対戦し、最終戦はマイアミでコロンビアと戦う。 48チームが参加する今大会はカナダ、メキシコ、米国で開催される。フェルナンデスやベルナルド・シルバなど欧州強豪クラブの主将が名を連ねる布陣は強力だ。最終目標は7月19日、国史上最高の選手に栄冠を届けることである。