代表でタイトルを目指すフェルナンデス。オールド・トラッフォードでの将来も注目されている。以前、サウジ・プロリーグへの高額移籍が噂されたが、マンチェスター・ユナイテッドは今夏放出しない意向だ。キャプテンは昨季プレミアで18アシストを記録し、クラブは彼を不可欠と見る。

マイケル・キャリックの指導の下、彼はロッカールームのリーダーとしての地位を確立。クラブへの献身は揺るぎなく、首脳陣は代表での役割に加え、欧州頂点を目指すプロジェクトの要として彼を位置づけている。