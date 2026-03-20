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ブルーノ・フェルナンデスは、ボーンマスにゴールを許すわずか数秒前にマンチェスター・ユナイテッドのPKの主張をVARが無視したことに激怒し、アマドを「小物」と罵る
フェルナンデスの激怒
金曜日の夜、ユナイテッドはチェリーズに引き分けに持ち込まれ、物議を醸す試合となった。 マテウス・クーニャがペナルティエリア内でファウルを受けた後、フェルナンデスが12ヤード地点からPKを決め、マイケル・キャリック率いるチームはこの試合初のゴールを挙げた。しかしその数分後、アマドがアドリアン・トゥルフェールに押し倒された場面で、ユナイテッドに与えられるはずだった2本目のPKが認められなかった。主審がプレー続行を指示する中、チェリーズがカウンターを仕掛け、ライアン・クリスティが同点ゴールを決めた。
ブルーノは怒りを抑えつつも立ち直り、ジェームズ・ヒルにオウンゴールを誘発してユナイテッドが再びリードを奪った。しかし、ハリー・マグワイアがペナルティエリア内でエヴァニルソンを押したとして、この試合2度目のPKが与えられた際には、彼はついに激怒した。マグワイアは退場処分となり、ジュニア・クロウピがゴールを決めたが、マグワイアのファウルは、先ほどのトゥルフェールの反則と驚くほど似通っていた。
- AFP
ブルーノが激怒する
フェルナンデスは、アマドが小柄な選手であることから、その体格が不利に働いていると確信していることを明らかにし、小柄な選手に対して審判がより大きな配慮を示すよう求めた。
試合後の記者団に対し、このポルトガル代表のスター選手は次のように語った。「3ポイントを獲得するのに十分なプレーをしただけに、残念だ。最後まで苦しみながら、失点を防ごうと必死だった。2-0にできたはずなのに、そこから逆に失点してしまったことへの悔しさは自分たちに向けられる。PKが与えられなかったかと思えば、今度はアマドと同じような状況で相手へのPKが与えられた。一方は認められ、もう一方は認められないとは。 1試合で同じチームに2つのPKを与えるのは審判にとって難しいのは分かっているが、なぜVARがその場面やハリー［マグワイア］の場面に介入しなかったのか理解できない。どちらかがPKならもう一方もそうであるはずだし、そうでなければどちらもPKではないはずだからだ。
「アマドはシュートを打とうとした瞬間に押された。何かが彼を完全にバランスを崩させたのが見て取れる。小柄な選手にとっては苛立たしいことだ。いつも小柄な選手は弱いと言われるのに、大柄な選手の場合はファウルが与えられてしまうからだ。もう一つの場面もPKだと思うが、アマドへのファウルもPKだったはずで、それが試合の流れを変えていたかもしれない。」
キャリックも同様の考えを示した
キャリック監督も、アマドのPKの主張を退けた直後にホームチームにPKを与えた審判の判定に、同様に困惑していた。
彼は次のように語った。「（私は）失望している。我々は試合で十分なチャンスを作り、十分な機会を得ていた。2-0とリードを広げる絶好の機会だったのに、一方のPKは認められ、もう一方は認められなかった。実際には全く同じことなのだ――両手で掴んだ行為だ。彼［審判］は一つを誤った。どちらが間違っているのかは分からないが、もう一方のPKを我々に与えてくれなかった。 どちらもPKだったと思うし、試合の決定的な局面だった。その後、試合は混乱状態に陥った。極めて重要な局面だったのに、片方だけ与えてもう片方を与えないなんて理解できない。正気の沙汰じゃない。
「これ以上ないほど明白なことだ。一度ペナルティを宣告しておきながら、もう一つを宣告しないなんて。最初からあれをペナルティだと判断したのなら、2つ目も当然ペナルティになるはずだ。 なぜあちらを認めないのか理解できない。そしてゴールが決まり、その後は混乱状態だった。10人になっても試合をやり切り、勝ち点1を獲得できたことは本当に嬉しかったし、大きなプラスだ。結局のところ、あの展開では負けてもおかしくない試合だったから、最終的に勝ち点1を得られたことは受け入れるが、勝ち点3を逃したのは残念だ。」
マグワイアの退場処分は厳しすぎたかとの問いに、彼はこう付け加えた。「そうかもしれない。あの時は混乱状態になっていたので、判定は様々な方向に行きがちだし、審判はそうした判断を下した。我々のほうはもっと前にPKをもらうべきだった。そうすれば2つのPKを得て、あの事態は起きていなかったはずだ。」
- Getty
次は何が待っているのでしょうか？
代表戦による中断期間のため、マンチェスター・ユナイテッドは次の試合まで苦渋の待ち時間を強いられることになる。次の試合は4月13日、オールド・トラッフォードで古くからのライバルであるリーズ・ユナイテッドと対戦するが、これは油断できない一戦となるだろう。チームは現在プレミアリーグの順位表で3位につけており、4位のアストン・ヴィラに4ポイントの差をつけているため、この順位を維持することになる。
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