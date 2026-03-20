キャリック監督も、アマドのPKの主張を退けた直後にホームチームにPKを与えた審判の判定に、同様に困惑していた。

彼は次のように語った。「（私は）失望している。我々は試合で十分なチャンスを作り、十分な機会を得ていた。2-0とリードを広げる絶好の機会だったのに、一方のPKは認められ、もう一方は認められなかった。実際には全く同じことなのだ――両手で掴んだ行為だ。彼［審判］は一つを誤った。どちらが間違っているのかは分からないが、もう一方のPKを我々に与えてくれなかった。 どちらもPKだったと思うし、試合の決定的な局面だった。その後、試合は混乱状態に陥った。極めて重要な局面だったのに、片方だけ与えてもう片方を与えないなんて理解できない。正気の沙汰じゃない。

「これ以上ないほど明白なことだ。一度ペナルティを宣告しておきながら、もう一つを宣告しないなんて。最初からあれをペナルティだと判断したのなら、2つ目も当然ペナルティになるはずだ。 なぜあちらを認めないのか理解できない。そしてゴールが決まり、その後は混乱状態だった。10人になっても試合をやり切り、勝ち点1を獲得できたことは本当に嬉しかったし、大きなプラスだ。結局のところ、あの展開では負けてもおかしくない試合だったから、最終的に勝ち点1を得られたことは受け入れるが、勝ち点3を逃したのは残念だ。」

マグワイアの退場処分は厳しすぎたかとの問いに、彼はこう付け加えた。「そうかもしれない。あの時は混乱状態になっていたので、判定は様々な方向に行きがちだし、審判はそうした判断を下した。我々のほうはもっと前にPKをもらうべきだった。そうすれば2つのPKを得て、あの事態は起きていなかったはずだ。」