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ブルーノ・フェルナンデスは進化を続け、セットプレーの精度を高めてマンチェスター・ユナイテッドを牽引。ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネが持つプレミアリーグアシスト記録にも迫る。
フェルナンデス、歴史的なアシスト記録に迫る
フェルナンデスはプレミアリーグの象徴的なアシスト記録に王手をかけた。ブレントフォード戦でセスコへのアシストを記録し、2025-26シーズンのアシスト数は19に到達。アンリとデ・ブライネが持つ記録まであと1となった。
序盤7試合でアシストなしだったユナイテッドのキャプテンは、直近24試合で19アシストを記録。残り4試合で大台到達は射程圏だ。
リーグ通算70アシストでトップ20入りを果たし、2020年のデビュー以来はこの数字でモハメド・サラーをわずかに上回る。
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フェルナンデスが自身の役割の変化について語る
フェルナンデスは、マイケル・キャリック監督の下で役割が変わった理由を、戦術の調整と相手の守備対策だと語った。また、クロスを上げるためワイドな位置へ移動するよう監督に励まされたとも明かした。
「スペースが重要だ」と彼はオプタ・アナリストに語った。「時が経つほど相手は僕のことを知り、以前ほどスペースを与えてくれない。 今はマイケル・キャリックと共にそのゾーンを頻繁に動き回り、彼から『スペースの隙間』を見つけるよう求められる。
「アウトスイングのクロスは危険だ。インスイングは勢いが弱く、相手はヘディングしにくく、強く蹴り返すのも難しい。」
セットプレーの巧みさと創造的な挑戦
セットプレーのスペシャリストとして成長したフェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドの攻撃力を大きく向上させた。今シーズンすでにセットプレーから10アシストを記録し、リヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードが持つシーズン最多11アシストまであと1に迫っている。
「セットプレーで正確なスペースに蹴り込むのは、普通のパスより難しい。コーナーやフリーキックでは味方が『ここに蹴って』と指示してくれるが、成功する日もあれば失敗する日もある」と彼は語る。
「5年前ならコーナーキックはペナルティエリア中央に蹴り込んで誰かが触るのを待っていた。今は特定の場所を狙う。だからセットプレーでアシストするほうが、オープンプレーより難しいこともある」
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歴史に残る最後の追い込み
リーグ戦は残り4試合。フェルナンデスは長期にわたるアシスト記録に並び、あるいは超えるチャンスを複数持つ。好調な攻撃陣と彼の創造性を考えれば、偉業達成は目前だ。
キャプテンとしてチームをCL出場権へ導くことが最優先だが、同時にプレミア屈指のプレイメーカーとしての評価も確固たるものにするチャンスだ。