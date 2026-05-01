フェルナンデスはプレミアリーグの象徴的なアシスト記録に王手をかけた。ブレントフォード戦でセスコへのアシストを記録し、2025-26シーズンのアシスト数は19に到達。アンリとデ・ブライネが持つ記録まであと1となった。

序盤7試合でアシストなしだったユナイテッドのキャプテンは、直近24試合で19アシストを記録。残り4試合で大台到達は射程圏だ。

リーグ通算70アシストでトップ20入りを果たし、2020年のデビュー以来はこの数字でモハメド・サラーをわずかに上回る。