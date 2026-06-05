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ブルーノ・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドを去るのか？ オマル・ベラダCEOは、クラブの明確な姿勢にもかかわらず、主将の将来について不透明さをほのめかした
署長が隊長の今後について言及
マンチェスター・ユナイテッドのベラダCEOは、フェルナンデスが今夏も残留すると保証できなかった。クラブは主将の残留を望んでいるが、長期的な去就はまだ不明だ。
31歳の彼は今季21アシストで新記録を樹立し、PFA年間最優秀選手賞とFWA年間最優秀選手賞を獲得した。
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ベラダ氏がリーダーシップを称賛
オールド・トラッフォードの首脳陣は、このベテランMFに残ってほしいと表明し、彼のピッチ外での影響力を強調した。ベラダはポッドキャスト『Inside Carrington』で「もちろん残ってほしい。ピッチでの活躍も素晴らしかったが、それ以上に、彼が優れたリーダーであることを皆に示してくれた」と語った。 ピッチ外での彼の貢献は目に見えませんが、クラブの価値観を深く理解し、若手選手たちを助けています。」
フェルナンデス、過去の不満を明かす
2027年まで契約があり、さらに1年延長できるフェルナンデスは、チームが不調な時期、クラブから十分に評価されていないと感じたと明かした。 「ある時期、移籍も考えた。そのシーズンには多くのタイトルを取れていたはずだ。しかしクラブ側からは『君がいなくても大した問題ではない』という雰囲気が感じられた。傷ついたというより、悲しかった。私はクラブが批判する余地のない選手だからだ。」
その後、彼はESPNにこう語った。「私の目標は常に、最大の大会で優勝することであり、プレミアリーグもその一部だ。その夢は今も私の中にあり、実現させたい」。
一方、ベラダは組織改革で内部の信頼関係を再構築する必要があったと認め、「多くの人々にとって代償は非常に大きかった。スタッフ、経営陣、オーナー間の信頼を取り戻すには時間がかかった」と語った。 それでも今は状況が改善している。直近の決算が示すように、あの困難な決断はクラブの未来に向けた基盤となり、成果を出している」
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レッドデビルズはバランスの取れた補強を目指す
新任の常任監督マイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグのグループステージへ導くため、この混乱を乗り切らなければならない。
補強戦略についてベラダは「昨夏の方針を継続する。経験と若さを融合させ、プレミアリーグで実力を示した選手と他リーグで好調な選手を組み合わせる」と語った。