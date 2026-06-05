2027年まで契約があり、さらに1年延長できるフェルナンデスは、チームが不調な時期、クラブから十分に評価されていないと感じたと明かした。 「ある時期、移籍も考えた。そのシーズンには多くのタイトルを取れていたはずだ。しかしクラブ側からは『君がいなくても大した問題ではない』という雰囲気が感じられた。傷ついたというより、悲しかった。私はクラブが批判する余地のない選手だからだ。」

その後、彼はESPNにこう語った。「私の目標は常に、最大の大会で優勝することであり、プレミアリーグもその一部だ。その夢は今も私の中にあり、実現させたい」。

一方、ベラダは組織改革で内部の信頼関係を再構築する必要があったと認め、「多くの人々にとって代償は非常に大きかった。スタッフ、経営陣、オーナー間の信頼を取り戻すには時間がかかった」と語った。 それでも今は状況が改善している。直近の決算が示すように、あの困難な決断はクラブの未来に向けた基盤となり、成果を出している」