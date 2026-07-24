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ブルーノ・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドの偉大な選手なのか？ スティーブン・ジェラードが議論に参加し、レッド・デビルズのキャプテンとオールド・トラッフォードでの彼の地位について語った。
フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグの歴史に名を刻んだ
フェルナンデスは以前、マンチェスター・ユナイテッドがサウジ・プロリーグへの移籍を容認する意向であることを明かしていた。
しかし提案は実現せず、彼はマンチェスター・ユナイテッドでの出場試合数を300以上に伸ばした。それでも契約は残り12か月を切っている。
クラブは契約延長を交渉中で、2025-26シーズンにFWA年間最優秀選手賞とプレミアリーグ最優秀選手賞を同時に獲得した彼を手放したくない。
昨季はプレミアリーグで21アシストをマークし、クラブ通算100得点を達成した。
ポルトガル代表としてチームを支え、キャプテンも務める。クラブの年間最優秀選手に5度選ばれ、FAカップとカラバオカップで優勝。ヨーロッパリーグ決勝にも2度進出した。
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フェルナンデスはプレミアリーグかチャンピオンズリーグのどちらかを制する必要があるのだろうか？
国内外問わず、最大の栄冠は依然として手の届かないままだ。 「フェルナンデス王子がマンチェスターで『王』になるにはタイトルが必要か」という問いに、元マンチェスター・ユナイテッドDFシルベストルはtalkSPORT Bet Online Slotsとの提携インタビューでGOALに語った。「彼はキープレーヤーだ。サウジアラビアへ移籍せず、移行期という難しい時期にクラブに残ったことを嬉しく思う。
彼は数年間チームにいて、逆境でも結果を出し、昨季はリーグ最優秀選手に選ばれた。だから残留し、チームの成長を支え続けることが大切だ。
リヴァプールのスティーブン・ジェラードは偉大な選手だがプレミアリーグタイトルは取らなかった。CLは制した。タイトルはあれば素晴らしいが、彼の影響はすでに大きい。
「サポーターやクラブの歴史にとって、彼が本当に特別な存在になるには、リーグ戦でもチャンピオンズリーグでもタイトルが必要だ。成功の時代に在籍するだけでは足りず、タイトルを勝ち取らねばならない。」
フェルナンデスはオールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドの偉大な選手として記憶されるだろうか？
元レッドデビルズのスター、リー・シャープはGOALの取材に、フェルナンデスがオールド・トラッフォードのレジェンドと肩を並べるかについてこう語った。「彼はユナイテッドの偉大な選手として記憶されるだろう。ただ、タイトル獲得がまだ欠けている。
タイトルが少ないので歴代ベストイレブンに入れるかは微妙だ。それでも、彼が生んだゴールや勝ち取った試合は計り知れない。素晴らしい選手だが、タイトルが足りない」
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マンチェスター・ユナイテッドは主将フェルナンデスと新契約を協議中。
フェルナンデスが伝説となるトロフィーを掲げるチャンスはまだある。2013年のファーガソン監督最終シーズン以来、国内で苦戦するユナイテッドだが、補強が進めば2026-27シーズンのプレミアリーグ争いに再浮上すると見込まれている。
マイケル・キャリック監督の下でチャンピオンズリーグにも復帰し、欧州の舞台が再び楽しめる。クラブはキャプテンとの契約延長を強く望んでおり、新条件の交渉も進んでいる。
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