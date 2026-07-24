フェルナンデスは以前、マンチェスター・ユナイテッドがサウジ・プロリーグへの移籍を容認する意向であることを明かしていた。

しかし提案は実現せず、彼はマンチェスター・ユナイテッドでの出場試合数を300以上に伸ばした。それでも契約は残り12か月を切っている。

クラブは契約延長を交渉中で、2025-26シーズンにFWA年間最優秀選手賞とプレミアリーグ最優秀選手賞を同時に獲得した彼を手放したくない。

昨季はプレミアリーグで21アシストをマークし、クラブ通算100得点を達成した。

ポルトガル代表としてチームを支え、キャプテンも務める。クラブの年間最優秀選手に5度選ばれ、FAカップとカラバオカップで優勝。ヨーロッパリーグ決勝にも2度進出した。