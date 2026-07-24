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Bruno Fernandes Steven GerrardGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

ブルーノ・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドの偉大な選手なのか？ スティーブン・ジェラードが議論に参加し、レッド・デビルズのキャプテンとオールド・トラッフォードでの彼の地位について語った。

ブルーノ・フェルナンデス
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ

スティーブン・ジェラードは、プレミアリーグ優勝が「偉大さ」の定義ではないという好例だ。しかしミカエル・シルベストルはGOALに、ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドになるには主要タイトルが必要だと語った。このポルトガル人プレイメーカーは、オールド・トラッフォードを去る前に国内タイトルかチャンピオンズリーグの栄冠を手にすると決意している。

  • フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグの歴史に名を刻んだ

    フェルナンデスは以前、マンチェスター・ユナイテッドがサウジ・プロリーグへの移籍を容認する意向であることを明かしていた。

    しかし提案は実現せず、彼はマンチェスター・ユナイテッドでの出場試合数を300以上に伸ばした。それでも契約は残り12か月を切っている。

    クラブは契約延長を交渉中で、2025-26シーズンにFWA年間最優秀選手賞とプレミアリーグ最優秀選手賞を同時に獲得した彼を手放したくない。

    昨季はプレミアリーグで21アシストをマークし、クラブ通算100得点を達成した。

    ポルトガル代表としてチームを支え、キャプテンも務める。クラブの年間最優秀選手に5度選ばれ、FAカップとカラバオカップで優勝。ヨーロッパリーグ決勝にも2度進出した。

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  • Bruno Fernandes FA Cup Manchester United 2024Getty

    フェルナンデスはプレミアリーグかチャンピオンズリーグのどちらかを制する必要があるのだろうか？

    国内外問わず、最大の栄冠は依然として手の届かないままだ。 「フェルナンデス王子がマンチェスターで『王』になるにはタイトルが必要か」という問いに、元マンチェスター・ユナイテッドDFシルベストルはtalkSPORT Bet Online Slotsとの提携インタビューでGOALに語った。「彼はキープレーヤーだ。サウジアラビアへ移籍せず、移行期という難しい時期にクラブに残ったことを嬉しく思う。

    彼は数年間チームにいて、逆境でも結果を出し、昨季はリーグ最優秀選手に選ばれた。だから残留し、チームの成長を支え続けることが大切だ。

    リヴァプールのスティーブン・ジェラードは偉大な選手だがプレミアリーグタイトルは取らなかった。CLは制した。タイトルはあれば素晴らしいが、彼の影響はすでに大きい。

    「サポーターやクラブの歴史にとって、彼が本当に特別な存在になるには、リーグ戦でもチャンピオンズリーグでもタイトルが必要だ。成功の時代に在籍するだけでは足りず、タイトルを勝ち取らねばならない。」

  • フェルナンデスはオールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドの偉大な選手として記憶されるだろうか？

    元レッドデビルズのスター、リー・シャープはGOALの取材に、フェルナンデスがオールド・トラッフォードのレジェンドと肩を並べるかについてこう語った。「彼はユナイテッドの偉大な選手として記憶されるだろう。ただ、タイトル獲得がまだ欠けている。

    タイトルが少ないので歴代ベストイレブンに入れるかは微妙だ。それでも、彼が生んだゴールや勝ち取った試合は計り知れない。素晴らしい選手だが、タイトルが足りない」

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  • BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITEDGetty Images

    マンチェスター・ユナイテッドは主将フェルナンデスと新契約を協議中。

    フェルナンデスが伝説となるトロフィーを掲げるチャンスはまだある。2013年のファーガソン監督最終シーズン以来、国内で苦戦するユナイテッドだが、補強が進めば2026-27シーズンのプレミアリーグ争いに再浮上すると見込まれている。

    マイケル・キャリック監督の下でチャンピオンズリーグにも復帰し、欧州の舞台が再び楽しめる。クラブはキャプテンとの契約延長を強く望んでおり、新条件の交渉も進んでいる。

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