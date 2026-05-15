ブルーノ・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドで、クリスティアーノ・ロナウドとウェイン・ルーニーを超える野心的な目標を掲げた。レッドデビルズの主将は「感情を隠すのが得意ではない」と明かした。

ピッチ上で声を上げ、時に感情を露わにする姿について、フェルナンデスは生まれつきの気質を抑えることはできないと語った。 「僕は感情を隠すのが本当に苦手だ。感じたままに表現し、それを恐れない。肯定的に見る人もいれば、否定的に見る人もいるが、僕は自分を変えることができない。 それは私の本質で、すぐに変えられるものではない。いきなり別人になることはできない。適応し、成長し、学ぶことはできる。私は毎日そうしている。より良い選手、人間、キャプテン、チームメイトになることも可能だ。キャリアの終わりまで、その努力を続けたい。」