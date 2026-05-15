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ブルーノ・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドで、クリスティアーノ・ロナウドとウェイン・ルーニーを超える野心的な目標を掲げた。レッドデビルズの主将は「感情を隠すのが得意ではない」と明かした。
レッド・デビルズの主将が表彰される
マイケル・キャリックの指導の下、フェルナンデスは復活。シーズン序盤のカップ戦敗退にもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。 31歳の彼は19アシストを記録する影響力あるプレーでFWA年間最優秀選手賞を獲得。ジョージ・ベスト、サー・ボビー・チャールトン、ロイ・キーンに続き、クラブの現代的象徴としての地位を確固たるものにした。
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透明性と感情に寄り添うリーダーシップ
ピッチ上で声を上げ、時に感情を露わにする姿について、フェルナンデスは生まれつきの気質を抑えることはできないと語った。 「僕は感情を隠すのが本当に苦手だ。感じたままに表現し、それを恐れない。肯定的に見る人もいれば、否定的に見る人もいるが、僕は自分を変えることができない。 それは私の本質で、すぐに変えられるものではない。いきなり別人になることはできない。適応し、成長し、学ぶことはできる。私は毎日そうしている。より良い選手、人間、キャプテン、チームメイトになることも可能だ。キャリアの終わりまで、その努力を続けたい。」
伝説の足跡を追って
フェルナンデスは、ルーニーやロナウドといったクラブのレジェンドたちが獲得したタイトルに並ぶことが自身の究極の目標であることを明らかにした。彼は「クラブであの選手たちが成し遂げたすべてを自分も達成したい。この賞で彼らと同じ土俵に立てることは非常に重要だ。目を背けず、常に最高の栄誉として追い続けてきた」と述べた。 隠したことは一度もない。僕は物事を隠すのが得意じゃない。いつも正直に言う。僕の目標はリーグとチャンピオンズリーグの優勝だ。」
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記録更新目前
ユナイテッドは残り2試合でシーズンを終える。フェルナンデスはプレミアリーグの1シーズンアシスト記録更新を狙う。キャプテンはFAカップ敗退からの巻き返しを維持に集中。来季チャンピオンズリーグ出場権を得たクラブは、夏に補強を行い、フェルナンデスのタイトル獲得目標を支える。