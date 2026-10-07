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ブルーノ・フェルナンデスはポール・スコールズになぞらえられるのか。かつてマンチェスター・ユナイテッドでプレーした元MFが、プレミアリーグ11度制覇の名手について「レベルが違う」と主張
マンチェスター・ユナイテッドで3冠を達成したスコールズの記録
1993年にトップチームデビューを果たした後、デイビッド・ベッカムやギャリー・ネビルらとともに下部組織で成長したスコールズは、キャリアのすべてを“夢の劇場”と呼ばれるマンチェスター・ユナイテッドで過ごした。
名将スコットランド人指揮官サー・アレックス・ファーガソンの下で718試合に出場し、ユナイテッドの国内支配確立に貢献。1998-99シーズンの歴史的3冠達成を含め、チャンピオンズリーグも2度制した。
スコールズはマンチェスター・ユナイテッドで155ゴールを記録。後方からタイミング良くボックス内に入り、相手の意表を突くプレーで評価を高めた。また、広いパスレンジと素早い足さばきによって、チームメートの得点機も数多く演出した。
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フェルナンデスが歴史を書き換えた
現在も、フェルナンデスは同じ項目を埋め続けることを習慣にしている。昨季には、プレミアリーグの1部リーグ1シーズンで21アシストを記録し、同リーグの記録を書き換えた。
マンチェスターでのキャリアにおいて、全公式戦での得点数が2桁に届かなかったのは昨季の1シーズンだけで、334試合で通算111ゴールを記録している。ポルトガル代表の同選手はユナイテッドで5度の年間最優秀選手に選ばれており、2025-26シーズンのPFA年間最優秀選手にも選出された。
謎めいた32歳は、キャプテンマークを巻く中でチームを鼓舞するリーダーとなっており、その明白な重要性を踏まえれば、そう遠くないうちに新契約にサインするとみられている。
フェルナンデスはスコールズと同レベルか？
クラブでも代表でも、その才能と試合への影響力に疑いの余地はない。しかし、かつて元イングランド代表のスコールズが到達したような高みに、彼も達しているのだろうか。
その質問を、スコールズと同じ中盤でプレーしたアンデルソンにぶつけると、BetVictor Online Casinoとの提携で取材に応じたブラジル人は、GOALにこう語った。「ブルーノ・フェルナンデスは素晴らしいと思う。素晴らしい資質を持っているし、素晴らしい選手だ。この時代のトッププレーヤーだよ。でも、スコールズは別次元だと思う。完全に違うレベルだ。
「スコールズは、世界でも最高峰のMFたちに近い存在だと思う。シャビや、[Andres]イニエスタだね。ブルーノは、[Frank]ランパード、[Steven]ジェラード、それに[Claude]マケレレに近い位置づけかな。[Michael]エッシェンや、僕にとっては[Toni]クロースもそうだ。
「2人はポジションも違うと思う。スコールズは、プレーを始める時は少し中央寄りで、少し下がって、守備をしながら同時に攻撃もする。そしてブルーノ・フェルナンデスは、もっと中盤と攻撃寄りだと思う。[Wayne]ルーニーがプレーしていた時と同じようなポジションだね。ブルーノ・フェルナンデスは少しそんな感じだと思う。2人はまったく違うけど、スコールズはスコールズだ。スコールズは別の惑星にいる。
「8年間一緒にプレーした。スコールズはピッチ上だけじゃなく、トレーニングでもそうなんだ。時々、僕が試合を通してあちこち走り回っているのに、ボールが10分間スコールズのところに来て、彼が点を取ると腹が立ったよ。いつも悲しくなるし、怒りもした！ 僕はあちこち走り回って、スコールズは僕のポジションに入ってきて点を取る。これがスコールズなんだ。トレーニングでも同じだよ。素晴らしい選手で、素晴らしい人だ」
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マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグ優勝を果たしてから13年
スコールズは2013年、ファーガソンの引退に続く形で、2度目にして最後の現役生活に終止符を打った。ユナイテッドはそれ以降、かつての姿を完全には取り戻せておらず、プレミアリーグのタイトルから13年間遠ざかっている。
フェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドを再び頂点へ戻す使命を担う一人だ。その実現に向けて全力を尽くしており、時にはほぼ一人でクラブを支えてきたが、イングランド王者の豪華な名簿に名を連ねることになるかどうかは、まだ分からない。
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