クラブでも代表でも、その才能と試合への影響力に疑いの余地はない。しかし、かつて元イングランド代表のスコールズが到達したような高みに、彼も達しているのだろうか。

その質問を、スコールズと同じ中盤でプレーしたアンデルソンにぶつけると、BetVictor Online Casinoとの提携で取材に応じたブラジル人は、GOALにこう語った。「ブルーノ・フェルナンデスは素晴らしいと思う。素晴らしい資質を持っているし、素晴らしい選手だ。この時代のトッププレーヤーだよ。でも、スコールズは別次元だと思う。完全に違うレベルだ。

「スコールズは、世界でも最高峰のMFたちに近い存在だと思う。シャビや、[Andres]イニエスタだね。ブルーノは、[Frank]ランパード、[Steven]ジェラード、それに[Claude]マケレレに近い位置づけかな。[Michael]エッシェンや、僕にとっては[Toni]クロースもそうだ。

「2人はポジションも違うと思う。スコールズは、プレーを始める時は少し中央寄りで、少し下がって、守備をしながら同時に攻撃もする。そしてブルーノ・フェルナンデスは、もっと中盤と攻撃寄りだと思う。[Wayne]ルーニーがプレーしていた時と同じようなポジションだね。ブルーノ・フェルナンデスは少しそんな感じだと思う。2人はまったく違うけど、スコールズはスコールズだ。スコールズは別の惑星にいる。

「8年間一緒にプレーした。スコールズはピッチ上だけじゃなく、トレーニングでもそうなんだ。時々、僕が試合を通してあちこち走り回っているのに、ボールが10分間スコールズのところに来て、彼が点を取ると腹が立ったよ。いつも悲しくなるし、怒りもした！ 僕はあちこち走り回って、スコールズは僕のポジションに入ってきて点を取る。これがスコールズなんだ。トレーニングでも同じだよ。素晴らしい選手で、素晴らしい人だ」