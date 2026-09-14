AFP
翻訳者：
「ブルーノ・フェルナンデスはチートだ！」 元イングランド代表FWがマンチェスター・ユナイテッド主将を痛烈批判、マンチェスター・シティとのダービー敗戦はフィル・フォーデンの退場への「因果応報」だと主張
アグボンラホール、フェルナンデスの大げさな振る舞いを痛烈批判
オールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・ダービーは、フェルナンデスとフォーデンの一触即発の場面で熱を帯び、マンチェスター・シティのスターに退場処分が下された。ユナイテッドの主将は、倒れていたフォーデンに対して2度ファウルを犯したように見えたが、レッドカードの対象となったのはその後のフォーデンの反応だった。
「結局のところ、ブルーノ・フェルナンデスはペテン師だ」と、アグボンラホールは『talkSPORT』で語った。「彼は傑出した選手だ。だが、ペテン師でもある。床に倒れているフォーデンを君は2回蹴っていて、本来なら退場になるべきだった。その後、フォーデンはほんの少しだけやり返したが、君は痛くもないのに転げ回っていた。本当にしっかりしたレフェリーなら近寄っていって、『お前たち2人とも、やめろ』と言う。両者にイエローカードを1枚ずつ出して、試合続行だ。あれがレッドカードになることは決してない」
- Getty Images Sport
「カルマ」がマンチェスター・ユナイテッドを襲う
試合の大半を10人の相手に対して戦ったにもかかわらず、マンチェスター・ユナイテッドはアーリング・ハーランドのゴールによって1-0で敗れた。この得点は物議を醸した。というのも、ビルドアップの場面でエンソ・フェルナンデスがオフサイドに見えたものの、副審が旗を上げていたにもかかわらず、最終的にVARがその判定を支持したためだ。
「だからこそ、自分たちに返ってくるんだ」とアグボンラホールは続けた。「ハーランドの、取り消されるべきだったかもしれないゴールは、フィル・フォーデンへのレッドカードに対してフットボールで時に起きる報いなのかもしれない」
オールド・トラフォードでの戦術的失敗
アグボンラホール氏はユナイテッドのパフォーマンスにも矛先を向け、マイケル・キャリック監督のチームは数的優位を生かせなかったと主張した。さらに、このような大一番で求められる水準に複数の主力選手が達していなかったと指摘。試合序盤にフォーデンが退場してロッカールームへ下がったにもかかわらず、チームの守備組織と、シティに対して積極的に出ていけなかった点を特に厳しく批判した。
「敗因はフェルナンデスが機能せず、［マテウス］クーニャも機能せず、［ブライアン］ムベウモも機能しなかったからだ」と同氏は続けた。「［ジオゴ］ダロトの右サイドバックでの出来はひどかったし、［パトリック］ドルグは左サイドバックではない。1人多くなってからの70分間、引いてしまったことが敗因だ。勝ちに行こうとしなかった。
「どうして10人のマンチェスター・シティの方が上回れるんだ？ 負けた理由はいろいろある。与えられるべきではなかったゴールのせいではなく、君たちが力を出せず、多くの選手がこの大舞台にのまれたからだ」
- AFP
キーンがフォーデンの解任に疑問を呈す
このダービーでの判定を疑問視した著名人は、アグボンラホールだけではなかった。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーン氏も、『Sky Sports』に出演し、フォーデンに提示されたレッドカードに驚きを示した。キーン氏は、最初の小競り合いで暴力行為に当たる選手がいたとすれば、それはシティのウインガーではなくユナイテッドのキャプテンの方であり、フォーデンは些細な反応をしたことで不当に罰せられたとの見方を示した。
「フォーデンは立ち上がって、もちろん反応した。だから退場になったんだ。奇妙なのは、映像を見れば、ブルーノが彼に接触してファウルを与え、その後に少し蹴っていることだ」と、キーン氏は試合後の解説で説明した。「フォーデンは退場になったし、おそらく暴力行為と判断されたのだろう。私に言わせれば、ここで暴力的なのはブルーノの方だ。これは指摘しなければならない」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。