アグボンラホール氏はユナイテッドのパフォーマンスにも矛先を向け、マイケル・キャリック監督のチームは数的優位を生かせなかったと主張した。さらに、このような大一番で求められる水準に複数の主力選手が達していなかったと指摘。試合序盤にフォーデンが退場してロッカールームへ下がったにもかかわらず、チームの守備組織と、シティに対して積極的に出ていけなかった点を特に厳しく批判した。

「敗因はフェルナンデスが機能せず、［マテウス］クーニャも機能せず、［ブライアン］ムベウモも機能しなかったからだ」と同氏は続けた。「［ジオゴ］ダロトの右サイドバックでの出来はひどかったし、［パトリック］ドルグは左サイドバックではない。1人多くなってからの70分間、引いてしまったことが敗因だ。勝ちに行こうとしなかった。

「どうして10人のマンチェスター・シティの方が上回れるんだ？ 負けた理由はいろいろある。与えられるべきではなかったゴールのせいではなく、君たちが力を出せず、多くの選手がこの大舞台にのまれたからだ」







