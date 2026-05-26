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ブルーノ・フェルナンデスのトッテナム移籍が破談になった理由
トッテナムはフェルナンデスの獲得間近だった
フェルナンデスは、スポルティングが移籍を阻止する直前までトッテナムが獲得間近だったと認めた。スパーズは2019年、北ロンドンでのキャリア終盤を迎えていたエリクセンの後継者としてこのMFを狙っていた。マンチェスター・ユナイテッドは2020年1月、フェルナンデスを6760万ポンドで獲得。本人は「数カ月前なら結果は変わっていた」と明かした。
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フェルナンデスはトッテナム移籍が破談になった経緯を説明し、キーンへの反応を示した。
ポッドキャスト『The Diary Of A CEO』に出演したフェルナンデスは、移籍市場の最終盤までトッテナムとの交渉が具体化していたと明かした。しかしスポルティングは「彼を手放さない」と残留を決定。彼はプレミアリーグでプレーする長年の夢があり、移籍を強く望んでいた。
「トッテナムとは合意寸前でした。しかし移籍市場最終2日になってスポルティングが『売らない。必要だから残留させる』と決めた」と明かした。
プレミアリーグは世界最高で、競争が激しく、誰もが夢見る舞台だ。満員のスタジアム、強豪クラブ、一流選手たちが魅力的だった。
「幸運なことに、幼少期から夢見ていたクラブはマンチェスター・ユナイテッドだった。それでも当時トッテナムも選択肢の一つで、彼らのプロジェクトに共感し、加入できると本当に嬉しかった」。
批判にもかかわらず、フェルナンデスは依然として中心的な存在である
スポルティングから移籍したフェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドで影響力のある選手に成長した。サー・アレックス・ファーガソン監督退任後、チームが不安定な中でも、このミッドフィルダーはコンスタントにゴールとアシストを記録している。彼のリーダーシップや感情的なプレーは解説者の間で評価が分かれ、キーンは厳しい批判者の一人だ。それでもフェルナンデスは、公正で正確な批判なら受け入れると語った。
彼は「批判は気にならない。どんな意見でも受け入れる。
私が嫌なのは、人々が嘘をつくことだ。今回のロイ・キーンに関する件で彼が言ったことは、基本的に嘘だ。なぜなら……彼は別のインタビューを見たか、あるいは私が言っていないことを私が言ったと主張しているからだ。幸いなことに、私の発言はすべて記録に残っている。
「彼の批判は受け入れる。選手として、人間として私をどう思っても構わない。だが、私が言っていない言葉を私に言わせるのは嫌だ。それが唯一、私が許せないことだ」
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フェルナンデスはユナイテッドを牽引する構えだ
再建中のマンチェスター・ユナイテッドは来季チャンピオンズリーグ出場を控え、フェルナンデスが依然として不可欠だ。ポルトガル代表の彼は、今後も中盤で攻撃の起点として活躍すると期待される。ただし、ユナイテッドのプレシーズンに合流する前に、2026年ワールドカップ予選に集中する。