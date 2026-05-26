スポルティングから移籍したフェルナンデスは、マンチェスター・ユナイテッドで影響力のある選手に成長した。サー・アレックス・ファーガソン監督退任後、チームが不安定な中でも、このミッドフィルダーはコンスタントにゴールとアシストを記録している。彼のリーダーシップや感情的なプレーは解説者の間で評価が分かれ、キーンは厳しい批判者の一人だ。それでもフェルナンデスは、公正で正確な批判なら受け入れると語った。

彼は「批判は気にならない。どんな意見でも受け入れる。

私が嫌なのは、人々が嘘をつくことだ。今回のロイ・キーンに関する件で彼が言ったことは、基本的に嘘だ。なぜなら……彼は別のインタビューを見たか、あるいは私が言っていないことを私が言ったと主張しているからだ。幸いなことに、私の発言はすべて記録に残っている。

「彼の批判は受け入れる。選手として、人間として私をどう思っても構わない。だが、私が言っていない言葉を私に言わせるのは嫌だ。それが唯一、私が許せないことだ」