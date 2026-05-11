ルネ・ムールステーンは、メンフィス・デパイをブルーノ・フェルナンデスと比較し、元マンチェスター・ユナイテッドFWの不足を指摘した。彼はかつてオールド・トラッフォードでサー・アレックス・ファーガソン監督の下、アシスタントマネージャーを務めた。
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ブルーノ・フェルナンデスと比較されると、メンフィス・デパイには厳しい評価が下される。
2015年、PSVでフレンド・ロテリー・エールディヴィジのゴールデンシュー賞を獲得したメンフィスは、3400万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。まだ「原石」とされていたが、プレミアリーグでの活躍に期待が集まった。
しかしデビューシーズンは公式戦7得点、プレミアでは2得点にとどまった。2017年1月、ジョゼ・モウリーニョ体制下でリヨンへ売却され、ユナイテッドにはスポーツ面でも財政面でも損失となった。
フランスではスランプを脱し、得点力を取り戻した。 2021年、バルセロナがフリーで獲得したのは当然の流れだった。しかし数週間後、メッシの退団で大きな期待がのしかかる。1シーズンでアトレティコ・マドリードへ1年半の期限付き移籍をし、その後南米へ渡った。
卓越した技術と多彩なトリックでコリンチャンスのファンに愛され、サンパウロの華やかな生活も彼に似合っている。
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キャリアを通じて、特にヨーロッパのトップクラブでより大きな成果を挙げるべきだったのではないか？この質問をマンチェスター・ユナイテッド元アシスタントコーチのムールステーンに投げかけると、彼はGOALの独占インタビューでこう語った。「そう思う。だが、彼が成し遂げられなくても驚きはない。彼にはブルーノ・フェルナンデスのような鉄の精神力が欠けている」 「練習でも試合でも常に結果を出そうとする意志がメンフィスには欠けている」
「彼のパフォーマンスは常に波がある。良い時もあれば期待外れもある。マンチェスター・ユナイテッドのようなビッグクラブでは、どの試合でもベストを尽くすことが求められる」とファーガソン元監督の右腕は語った。
マンチェスター・ユナイテッドでメンフィスの苦境に終止符を打ったモウリーニョ。彼は天性の才能を持つこのフォワードが自分の下で成功できなかった理由を、こう語っていた。「どこかでウェイン・ルーニーがこう話していたのを読んだ。メンフィスが若手とプレーするためリザーブの試合に現れたとき、カウボーイハットをかぶり大きなロールスロイスで登場したって。まさにメンフィスらしい。」
「いい奴だ、本当にいい奴だよ」とベンフィカの監督はすぐに付け加えた。「プロ意識が高い。彼は本当にプロ意識が高いんだ。人々は彼を見て、またあの遊び好きなタイプだと思いがちだけどね。」
「彼らはまだ環境に適応できていないのにトップクラブへ移籍し、内部競争や出場機会の限られを理解していない。チームには君と競う優れた選手たちがおり、現実を見失い、子供っぽくなる。彼もそうだった」とモウリーニョは振り返った。
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メンフィスは批評家の意見に動じない選手に成長した。マンチェスター・ユナイテッド時代のチームメイト、ジェシー・リンガードと共に笑顔でプレーし、高額チケットを購入した観客を楽しませたいと語っている。
それでも彼は複数の強豪クラブでプレーし、晩年には再びワールドカップの舞台を目指す。