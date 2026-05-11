ブルーノ・フェルナンデスと比較されると、メンフィス・デパイには厳しい評価が下される。

2015年、PSVでフレンド・ロテリー・エールディヴィジのゴールデンシュー賞を獲得したメンフィスは、3400万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ移籍。まだ「原石」とされていたが、プレミアリーグでの活躍に期待が集まった。

しかしデビューシーズンは公式戦7得点、プレミアでは2得点にとどまった。2017年1月、ジョゼ・モウリーニョ体制下でリヨンへ売却され、ユナイテッドにはスポーツ面でも財政面でも損失となった。

フランスではスランプを脱し、得点力を取り戻した。 2021年、バルセロナがフリーで獲得したのは当然の流れだった。しかし数週間後、メッシの退団で大きな期待がのしかかる。1シーズンでアトレティコ・マドリードへ1年半の期限付き移籍をし、その後南米へ渡った。

卓越した技術と多彩なトリックでコリンチャンスのファンに愛され、サンパウロの華やかな生活も彼に似合っている。