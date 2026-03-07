Goal.com
Bruno Fernandes Juan MataGetty
ブルーノ・フェルナンデスとハリー・マグワイアが、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトであるフアン・マタの鮮やかなフリーキックゴールを目撃し、喜びを分かち合う

マンチェスター・ユナイテッドのスター選手ブルーノ・フェルナンデスとハリー・マグワイアが、かつてのチームメイトであるフアン・マタの活躍を目撃した後、クラブのキャリントン練習場で熱狂的に祝福する姿が目撃された。オールド・トラッフォードのサポーターや元同僚から今も愛されるベテランスペイン人選手は、オーストラリアのメルボルン・ビクトリーでプレー中に魔法のような瞬間を生み出した。

    マタ（37）が所属するメルボルン・ビクトリーの対シドニーFC戦でフリーキックの準備をしていた時、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトたちが大型スクリーンで試合を観戦していた。マンチェスターとオーストラリアリーグの距離にもかかわらず、選手たちの絆は強く、フェルナンデスとマグワイアはイングランド・プレミアリーグで数シーズン共にプレーした後も、このプレイメーカーのキャリアを追っている。Bruno Fernandes Instagram 1instagram/brunofernandes8

  • オールド・トラッフォードのスターたちがマタの魔法に反応

    試合開始34分、マタがフリーキックを蹴ろうとした瞬間、現在のユナイテッド主将フェルナンデスがスマホを取り出してその瞬間を録画した。SNSで共有された動画では、マグワイアが「壁を越えるのか？」と問いかける声が聞こえ、フェルナンデスは自信満々に「ああ、間違いなく。彼にはそうさせる」と応じている。

    その予測は的中し、マタが得意のカーブをかけたシュートがゴール上隅に突き刺さると、イングランドでは歓喜の渦が巻き起こった。フェルナンデスが歓声を上げる中、マグワイアは「なんてこった！」と叫んだ。 

    ポルトガル人MFは後日、友人の能力への確信をこう語った。「この男への信頼は揺るがない。ライブ配信しながらもね」Bruno Fernandes Instagram 2instagram/brunofernandes8

    見事なシュートを決めた後、フェルナンデスはインスタグラムでその映像をフォロワーと共有し、イングランド代表DFをタグ付けした。彼は「あの位置からなら絶対に外さないって分かっていたよね @harrymaguire93？」とキャプションを添え、マタのフリーキックの腕前への疑いのなさを強調した。

    試合後、マタは古巣からの支援を知らされ、変わらぬ友情に喜びを表明した。満面の笑みを浮かべたベテラン選手はこう語った。「彼らを愛しているし、試合を見守ってくれるのが嬉しい。次の試合ではブルーノが同じようなゴールを決めてくれることを願っている！」マタのユナイテッドでのキャリアは2022年に幕を閉じた。8年間の在籍期間で285試合出場、51得点、44アシストを記録している。

  • A-League Men Rd 18 - Melbourne City v Melbourne VictoryGetty Images Sport

    Aリーグの影響力と世界中のファン

    「夢の劇場」を去って以来、マタはガラタサライ、ヴィッセル神戸、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズを経て、現在はメルボルン・ビクトリーでプレーしている。その人気はマンチェスターを超えており、元ガラタサライのチームメイトであるドリース・メルテンスは最近、このスペイン人選手のプレーをスタンドで観戦するため、わざわざオーストラリアを訪れたほどだ。

    マタの鮮やかなプレーで1-0とリードしたものの、メルボルン・ビクトリーは勝利を掴めず、シドニー戦は2-2の引き分けに終わった。それでもワールドカップ優勝経験者は年齢を感じさせない活躍を続け、今シーズン20試合で4得点10アシストを記録。世界中を舞台にサッカー選手としての旅を歩み続けている。

0