試合開始34分、マタがフリーキックを蹴ろうとした瞬間、現在のユナイテッド主将フェルナンデスがスマホを取り出してその瞬間を録画した。SNSで共有された動画では、マグワイアが「壁を越えるのか？」と問いかける声が聞こえ、フェルナンデスは自信満々に「ああ、間違いなく。彼にはそうさせる」と応じている。

その予測は的中し、マタが得意のカーブをかけたシュートがゴール上隅に突き刺さると、イングランドでは歓喜の渦が巻き起こった。フェルナンデスが歓声を上げる中、マグワイアは「なんてこった！」と叫んだ。

ポルトガル人MFは後日、友人の能力への確信をこう語った。「この男への信頼は揺るがない。ライブ配信しながらもね」 instagram/brunofernandes8