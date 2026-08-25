Getty Images Entertainment
翻訳者：
ブルーノ・フェルナンデスがPFA年間最優秀選手賞を受賞、女子部門はマンチェスター・シティFWバニー・ショーが受賞
フェルナンデスにとって記録破りのシーズン
フェルナンデスは、『Sky Sports』が報じたところによると、マンチェスター・ユナイテッドでの圧巻の個人シーズンを受け、男子PFA年間最優秀選手賞を受賞した。
フェルナンデスはプレミアリーグ歴代最多アシスト記録を更新し、21ゴールをお膳立てしてティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネを上回った。また、自身も9得点を記録し、マンチェスター・ユナイテッドの3位フィニッシュと、マイケル・キャリック監督の下でのチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。
その結果、フェルナンデスは2009-10シーズンのウェイン・ルーニー以来、マンチェスター・ユナイテッドの選手として初めてこの権威あるトロフィーを受賞。5月に獲得したフットボール・ライターズ・アソシエーション年間最優秀選手賞に続く栄誉となった。
- Getty Images Entertainment
同業者からの評価を誇りに思う
この受賞について、フェルナンデスは、同じリーグで戦う仲間のプロ選手たちから評価されたことへの喜びを語った。フェルナンデスは「もちろん、とても誇らしい瞬間だ。彼らは自分がピッチで対戦する相手であり、自分が対戦する選手に投票するのはおそらく簡単ではない。だからこそ、本当に素晴らしい瞬間だ」と話した。
女子では、ショーがPFA女子年間最優秀選手賞を2度目の受賞。21ゴールを挙げて3シーズン連続のゴールデンブーツを獲得し、マンチェスター・シティで初の女子スーパーリーグ優勝を果たしたことで、このトロフィーを手にした。
若手スターと功労賞
オライリーは、イングランドのワールドカップ銅メダル獲得に貢献した見事なシーズンが評価され、男子PFA年間最優秀若手選手賞に選ばれた。オライリーは「素晴らしいシーズンだった。自分が送ったシーズンをとても誇りに思っている。クラブで2つのタイトルを獲得し、代表ではワールドカップでもプレーすることができた。こんな結末になって本当に最高の気分だ」と語った。
一方、アーセナルの有望株オリビア・スミスは、女子PFA年間最優秀若手選手賞を2シーズン連続で受賞した。また、サー・ケニー・ダルグリッシュとカレン・カーニーは、フットボール界への長年にわたる卓越した貢献が評価され、PFA功労賞を受賞した。
- AFP
勝者たちの次は何か。
マンチェスター・ユナイテッドは今後も過密日程を控える中、フェルナンデスは大きな期待が集まるチャンピオンズリーグ復帰でチームを率いる準備を進めている。マンチェスター・シティとショーは、新シーズン開幕時に女子スーパーリーグのタイトル防衛に焦点を当てることになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。