ブルーノ・フェルナンデスがPFA年間最優秀選手賞を受賞、女子部門はマンチェスター・シティFWバニー・ショーが受賞

フェルナンデスは、『Sky Sports』が報じたところによると、マンチェスター・ユナイテッドでの圧巻の個人シーズンを受け、男子PFA年間最優秀選手賞を受賞した。

フェルナンデスはプレミアリーグ歴代最多アシスト記録を更新し、21ゴールをお膳立てしてティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネを上回った。また、自身も9得点を記録し、マンチェスター・ユナイテッドの3位フィニッシュと、マイケル・キャリック監督の下でのチャンピオンズリーグ復帰に貢献した。

その結果、フェルナンデスは2009-10シーズンのウェイン・ルーニー以来、マンチェスター・ユナイテッドの選手として初めてこの権威あるトロフィーを受賞。5月に獲得したフットボール・ライターズ・アソシエーション年間最優秀選手賞に続く栄誉となった。