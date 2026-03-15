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ブルーノ・フェルナンデスが、アストン・ヴィラとの重要な一戦でマンチェスター・ユナイテッドに勝利をもたらす活躍を見せ、デビッド・ベッカムのアシスト記録を更新した
オールド・トラッフォードでの記録的な勝利
フェルナンデスは、ベッカムに並ぶためにあと1アシストが必要な状態でアストン・ヴィラ戦に臨んだが、2アシストを記録してその記録を塗り替えた。これにより、プレミアリーグ27試合での今季のアシスト数は16となった。これは、1999-00シーズンの31試合で記録した英国のレジェンドの成績と比較しても、驚くべき偉業である。 この重要な一戦で、キャプテンの視野の広さが勝敗を分けた。彼は守備陣の隙を絶えず見つけ出したのだ。貴重なチャンスを創出するその能力により、彼はクラブのシーズン最多アシスト記録のトップに立った。
- AFP
アストン・ヴィラ戦での影響
3-1での勝利において、キャプテンはユナイテッドの支配を支える完璧な中盤のプレーを披露した。 2つのアシストに加え、6本のキーパスを記録し、2つの決定的なチャンスを演出。パス成功率は87％という驚異的な数字を維持した。彼の活躍は最終ライン付近にとどまらず、71回のボールタッチと6回のボール奪取を記録し、守備面での献身的な姿勢も示した。自身は得点を挙げられなかったものの、0.37という期待アシスト（xA）値と絶え間ない前進的なドリブルにより、90分間を通じてアウェイチームに容赦ないプレッシャーをかけ続けた。
今シーズンの圧倒的な強さ
2025-26シーズンの全体像を見渡すと、このミッドフィルダーはレッドデビルズにとって最大の原動力となっている。この試合の前までに、彼はリーグ戦で既に14アシストと7ゴールを記録していた。 アストン・ヴィラ戦での活躍を加えると、27試合でアシスト16、ゴール7という成績となる。12月にハムストリングを痛め、3試合を欠場したにもかかわらず、その勢いは衰えることがなかった。現在の好調ぶりは、2010-11シーズンにアシスト14を記録したナニや、13アシストにとどまったアントニオ・バレンシアといった選手たちをも凌ぐものだ。
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チャンピオンズリーグへの道
この勝利により、ユナイテッドは勝ち点54で3位の座を固め、アストン・ヴィラに3ポイントの差をつけた。残り8試合となり、トップ4入りを巡る争いは激化している。 ユナイテッドは、チェルシーとのアウェイ戦や5月上旬のホームでのリヴァプールとの大一番など、厳しい終盤戦を控えている。アーセナルとマンチェスター・シティが優勝争いを繰り広げる中、ユナイテッドはボーンマス、リーズ、ブレントフォードといったチームとの対戦でも安定したパフォーマンスを維持しなければならない。記録的な好調ぶりを誇るエースプレーヤーを擁する同クラブは、欧州のトップリーグへの復帰に向けて好位置につけている。
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