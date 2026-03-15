ブルーノ・フェルナンデスが、アストン・ヴィラとの重要な一戦でマンチェスター・ユナイテッドに勝利をもたらす活躍を見せ、デビッド・ベッカムのアシスト記録を更新した

フェルナンデスは、ベッカムに並ぶためにあと1アシストが必要な状態でアストン・ヴィラ戦に臨んだが、2アシストを記録してその記録を塗り替えた。これにより、プレミアリーグ27試合での今季のアシスト数は16となった。これは、1999-00シーズンの31試合で記録した英国のレジェンドの成績と比較しても、驚くべき偉業である。 この重要な一戦で、キャプテンの視野の広さが勝敗を分けた。彼は守備陣の隙を絶えず見つけ出したのだ。貴重なチャンスを創出するその能力により、彼はクラブのシーズン最多アシスト記録のトップに立った。