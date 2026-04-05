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ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドに対し、自身の後任となる同名のスターMFを獲得するよう求めた
オールド・トラッフォードに名を連ねる後継者
英紙『ザ・サン』によると、オールド・トラッフォードの用具係の仕事を確実に楽にする動きとして、ブルーノはウェストハム・ユナイテッドのMFマテウス・フェルナンデスを自身の長期的な後継者として推薦する見通しだ。今シーズン残り7試合となり、降格圏に沈んでいるハマーズにとって、この21歳の選手は数少ない明るい存在となっている。
昨夏サウサンプトンからロンドン・スタジアムに加入したマテウスは、トップリーグで最も有望な若手テクニシャンの一人として、瞬く間にその名を知られるようになった。その活躍が評価され、3月の国際試合期間中にポルトガル代表に初招集され、自身のロールモデルであり同名のブルーノと共にトレーニングを行う機会を得た。
- AFP
ラトクリフによる容赦ない中盤の刷新
若きフェルナンデスへの関心が高まっているのは、キャリントンで大きな変革が進行中の時期にあたる。ジム・ラトクリフ卿は現在、トップチームの大幅な再編を指揮しており、資金調達のため、今夏には少なくとも8人のベテラン選手が退団すると報じられている。特にベテランのカゼミーロがフリー移籍で退団する見込みであることから、中盤の要の補強が最優先事項となっている。
ユナイテッドはコビー・マイヌーのパートナーとなる選手を複数獲得すべく、市場をくまなく探している。アダム・ウォートン、エリオット・アンダーソン、サンドロ・トナリ、カルロス・バレバといった名前が候補リストの上位に挙がっているが、クラブキャプテンの推薦は大きな重みを持つ。マテウスはすでにユナイテッドのキャプテンへの敬意を公に認めており、彼をスポルティングCPのアカデミー出身の全選手にとっての「アイドル」だと評している。
契約解除条項をめぐる争い
ユナイテッドのキャプテンはマイケル・キャリック監督の下でも依然として中心的な存在だが、ピーク期の終盤に差し掛かっているため、その将来は決して安泰とは言えない。最近、フェルナンデスの契約には約5700万ポンドの契約解除条項が含まれていることが明らかになったが、報道によれば、この条項を行使できるのはプレミアリーグ以外のクラブに限られるという。このため、クラブ首脳陣は、チームの象徴的存在である背番号8が将来的にチームを去る可能性も視野に入れ、今後の計画に万全を期すべく警戒を強めている。
マテウスは現時点では、高額な移籍金を投じる主要なターゲットとは見なされていないが、賢明な補強候補として真剣に検討されている。ウェストハムのリーグ順位が危うい状況にあり、1億420万ポンドという過去最大の赤字が報じられていることを踏まえると、ハマーズは4000万ポンドの価値があると見なしているこの若手を売却せざるを得なくなるかもしれない。
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マンチェスター・シティが状況を注視している
マンチェスター・ユナイテッドがこのポルトガル人若手スターを獲得したいのであれば、迅速な動きが必要になるかもしれない。地元のライバルであるマンチェスター・シティも、この状況を注視しているからだ。シティには、スポーツディレクターのウーゴ・ヴィアナという潜在的な切り札がいる。彼はもともとマテウスをスポルティング・リスボンに招き入れ、ポルトガルの首都で彼の成長を見守ってきた人物だ。
今夏、ベルナルド・シルバがエティハドでの9年間にわたる伝説的なキャリアに幕を下ろすと見られる中、シティは創造性豊かな戦力の補強を模索している。しかし、オールド・トラッフォードで自身のアイドルの足跡をたどるという感情的な魅力が、ユナイテッドに優位性をもたらす可能性がある。ワールドカップ終了後、自身の将来を決める準備を進めるブルーノにとって、同名の若手が自分の後継者として準備を整えていることを保証することは、レッドデビルズへの最後の別れの贈り物となるかもしれない。