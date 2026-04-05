ブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドに対し、自身の後任となる同名のスターMFを獲得するよう求めた

ユナイテッドのキャプテンはマイケル・キャリック監督の下でも依然として中心的な存在だが、ピーク期の終盤に差し掛かっているため、その将来は決して安泰とは言えない。最近、フェルナンデスの契約には約5700万ポンドの契約解除条項が含まれていることが明らかになったが、報道によれば、この条項を行使できるのはプレミアリーグ以外のクラブに限られるという。このため、クラブ首脳陣は、チームの象徴的存在である背番号8が将来的にチームを去る可能性も視野に入れ、今後の計画に万全を期すべく警戒を強めている。

マテウスは現時点では、高額な移籍金を投じる主要なターゲットとは見なされていないが、賢明な補強候補として真剣に検討されている。ウェストハムのリーグ順位が危うい状況にあり、1億420万ポンドという過去最大の赤字が報じられていることを踏まえると、ハマーズは4000万ポンドの価値があると見なしているこの若手を売却せざるを得なくなるかもしれない。