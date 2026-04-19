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ブルーノ・フェルナンデスがケヴィン・デ・ブライネの後継者に。チェルシー戦でまたも圧巻のパフォーマンスを見せたマンUのキャプテンは、「プレミア最高のセントラルMF」と称されている。
ハーグリーブスが新中盤の王を称賛
元バイエルンとユナイテッドのMFハーグリーブスは、フェルナンデスがデ・ブライネを超え、現在イングランドで最も創造的な選手だと語る。スタンフォード・ブリッジでの勝利後、彼は「ユナイテッドのキャプテンはシティのレジェンドが築いた基準を超えた」と語った。
「ブルーノ・フェルナンデスは今シーズンの年間最優秀選手賞の有力候補だ。彼は決定的な場面を作り出す」とハーグリーブスはTNTスポーツに語った。「今日の試合を設計したのは彼で、ピッチで断トツに優れていた。クニャの決勝点で、ユナイテッドにチャンピオンズリーグの空気を取り戻させた。彼はプレミア最高のセントラルMFだ。デ・ブライネが長らく頂点だったが、今はブルーノの番だ。 現時点でリーグ最高の選手だ。今シーズン通しても最もパフォーマンスが高い。」
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プレミアリーグの歴史に挑む
今シーズンのフェルナンデスは、統計が示すように群を抜いている。ロンドンでの決勝ゴールをアシストし、プレミアリーグ通算18アシスト目。ティエリ・アンリとデ・ブライネの最多タイ記録20アシストまであと2に迫った。残り5試合で記録更新の期待が高まる。
個人タイトルが目前でも、このポルトガル人司令塔はチーム全体の成長に集中する。「毎シーズン、前年より良い結果を残したい」とTNTスポーツに語った。「アシストやゴールではなく、すべてを向上させたい。毎週成長し、最高の状態でキャリアを終えたい」。
キャリックは燃え上がる闘志を称賛している。
マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督も称賛し、チェルシーの21本のシュートを凌ぐために必要な粘り強さを強調した。この勝利でユナイテッドは6位チェルシーに10点差をつけ、トップ4入りの望みをほぼ断った。キャリック監督は、接戦を制した要因を選手たちの精神力の強さと語った。
「この勝利は当然だ。数日の不運やセンターバックの連携を考えると多少の苦戦は予想されたが、厳しい状況で守備陣が素晴らしい働きをした」と指揮官は語り、「今夜の選手たちの姿勢は最高だった」と総括した。
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チャンピオンズリーグ出場権をかけた争い
シーズン終盤のユナイテッドは、この勝利で久々の余裕を得た。アモリム監督の退任後、チームを牽引するフェルナンデスは「厳しい一週間を乗り越え、反撃のきっかけが必要だった」と語る。欧州カップ戦出場へ、ゴールは視界に入った。
「チャンピオンズリーグ出場権に3ポイント近づいた。次は勝たなければならない。 その座を確保するには勝ち点が必要で、できることはすべてやる。素晴らしい気分だ。立ち直らなければならなかった……チェルシーは強い相手だから、今日は良いパフォーマンスが必要だった。我々にとって重要な試合だった。目標はトップ4に近づくことだ。彼らはトップ5の中で最も近い存在だから、我々にとっては完璧な結果であり、まさに必要なものだった。」