今シーズンのフェルナンデスは、統計が示すように群を抜いている。ロンドンでの決勝ゴールをアシストし、プレミアリーグ通算18アシスト目。ティエリ・アンリとデ・ブライネの最多タイ記録20アシストまであと2に迫った。残り5試合で記録更新の期待が高まる。

個人タイトルが目前でも、このポルトガル人司令塔はチーム全体の成長に集中する。「毎シーズン、前年より良い結果を残したい」とTNTスポーツに語った。「アシストやゴールではなく、すべてを向上させたい。毎週成長し、最高の状態でキャリアを終えたい」。