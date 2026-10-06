ブルーノ・フェルナンデスがアトレティコ・マドリーへ？ ディエゴ・シメオネ監督の「夢」のターゲットが、衝撃の2027年移籍の可能性として浮上

スペインの首都からの関心は、決して突然浮上したものではない。アトレティコのフェルナンデスへの称賛は、スポルティングCPで輝きを放っていた2017年までさかのぼる。両クラブはヨーロッパリーグで対戦しており、この一戦でシメオネはそのポルトガル人スターの唯一無二の能力に魅了された。

そのMFに対するシメオネの深い敬意は、スポルティングの選手の中で自身のスカッドに加えるなら誰を選ぶかと問われた際、非常に明確に示されていた。

「もしヨーロッパのサッカー界から1人だけ獲得できるなら、それはブルーノ・フェルナンデスだ」アルゼンチン人指揮官は当時、そう言い切っていた。