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ブルーノ・フェルナンデスがアトレティコ・マドリーへ？ ディエゴ・シメオネ監督の「夢」のターゲットが、衝撃の2027年移籍の可能性として浮上
野心的な補強ターゲット
アトレティコは現状に満足せず、欧州サッカーを支配できる陣容の構築を目指している。『CaughtOffside』によると、同クラブは来夏の移籍市場に向けて、マンチェスター・ユナイテッド主将ブルーノ・フェルナンデスの獲得に向けた野心的な動きを準備している。
オールド・トラッフォードでの現行契約が2027年までとなっているフェルナンデスは、ラ・リーガのクラブにとって最重要ターゲットの1人として浮上している。32歳の司令塔を確保できれば、常に優勝争いに絡む存在から、最大の舞台で確実に勝つチームへの移行を目指すアトレティコにとって、極めて大きな意思表明となる。
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シメオネの長年の夢
スペインの首都からの関心は、決して突然浮上したものではない。アトレティコのフェルナンデスへの称賛は、スポルティングCPで輝きを放っていた2017年までさかのぼる。両クラブはヨーロッパリーグで対戦しており、この一戦でシメオネはそのポルトガル人スターの唯一無二の能力に魅了された。
そのMFに対するシメオネの深い敬意は、スポルティングの選手の中で自身のスカッドに加えるなら誰を選ぶかと問われた際、非常に明確に示されていた。
「もしヨーロッパのサッカー界から1人だけ獲得できるなら、それはブルーノ・フェルナンデスだ」アルゼンチン人指揮官は当時、そう言い切っていた。
フリーエージェントのスペシャリスト
最終的にマンチェスター・ユナイテッドは、当時アトレティコには到底提示できなかった初期費用5000万ユーロを支払い、フェルナンデス獲得レースを制した。しかし、スペインのクラブは今、チャンスの窓が開いているとみている。
『Mundo Deportivo』によると、アトレティコのプロフットボール部門ディレクター、マテウ・アレマニーは、契約満了が近い注目選手を確保するスペシャリストとして確固たる評価を築いている。過去にはイルカイ・ギュンドアン、メンフィス・デパイ、ピエール＝エメリク・オーバメヤンといった選手たちを好条件で引き入れることに成功しており、アレマニーは現在、マンチェスターでのフェルナンデスの状況を注意深く見守っている。
ただし、彼らは大きな障害に直面することになる。アトレティコは以前、パリ・サンジェルマンがより好条件の資金パッケージを提示したことでフェラン・トーレス獲得を逃しており、競争の激しい移籍市場で戦うことの危うさが証明されている。
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複雑な財政戦争
スペインから強い関心が寄せられているにもかかわらず、ユナイテッドに主将を簡単に手放す考えはない。プレミアリーグの同クラブはフェルナンデスを不可欠な存在と見なしており、長期的な将来を確保するため契約延長交渉を積極的に進めている。
最大の障壁は依然として金銭面にあり、報道によればこのMFはシーズン当たり税引き後で約1300万ユーロの給与を求めているという。ユナイテッドがこの要求を満たせなければ、退団の可能性は一段と高まり、アトレティコだけが獲得を狙うクラブではなくなる。
ユベントス、ミラン、ガラタサライといった欧州の強豪クラブも状況を注視している。さらに、サウジアラビアから高額オファーが届く見通しであり、シメオネの夢を現実のものにしたいのであれば、アトレティコは熾烈な争奪戦に備えなければならない。
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