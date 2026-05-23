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ブルーノ・フェルナンデスがまた受賞。マンチェスター・ユナイテッドのMFがプレミアリーグ最優秀選手に。ニコ・オライリーは最優秀若手選手賞を獲得。
レッド・デビルズの主将が歴史を刻む
フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ出場へ導き、自身初となるプレミアリーグ「シーズン最優秀選手」を獲得した。 31歳の司令塔はリーグ戦で8得点20アシストを記録し、歴代最多タイの創造性を示した。候補者たちを抑え、ポルトガル代表はオールド・トラッフォードから7人目の受賞者となり、2011年のネマニャ・ヴィディッチ以来の快挙を達成した。
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歴史的なアシスト記録に並んだ
このベテランエースは驚異的な数字を残し、トップリーグの伝説的プレイメーカーであるティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネに続き、アシスト20本に達した。これはFWA年間最優秀選手賞に続く快挙である。 フェルナンデスは、優勝したアーセナルのデビッド・ラヤ、ガブリエル・マガリャエス、デクラン・ライス、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド、アントワーヌ・セメニョ、モーガン・ギブス＝ホワイト、ブレントフォードのイゴール・チアゴらを抑え、この個人賞を獲得した。
地元の天才少年がユース賞を受賞
一方、シティの若手スター、オライリーはペップ・グアルディオラ監督の下で飛躍し、シーズン最優秀若手選手賞を受賞した。 21歳のアカデミー出身選手は、左サイドバックやセントラルミッドフィルダーなど複数のポジションでトップチーム34試合に出場し、戦術的に欠かせない存在となった。同世代のラヤン・シェルキ、エリ・ジュニア・クルピ、マテウス・フェルナンデス、ルイス・ホール、マイケル・カヨデ、コビー・マイヌー、アレックス・スコットらを抑えて受賞した。
ワールドカップを前に試練が迫る
オライリーは、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表でワールドカップに挑む。国内タイトル獲得の勢いを国際舞台へ直結させる。両カップ決勝でウェンブリーで得点を挙げ、絶好調だ。
一方、フェルナンデスはポルトガル代表でのリーダー役に集中し、マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドは補強を目指す。