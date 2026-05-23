ブルーノ・フェルナンデスがまた受賞。マンチェスター・ユナイテッドのMFがプレミアリーグ最優秀選手に。ニコ・オライリーは最優秀若手選手賞を獲得。

オライリーは、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表でワールドカップに挑む。国内タイトル獲得の勢いを国際舞台へ直結させる。両カップ決勝でウェンブリーで得点を挙げ、絶好調だ。

一方、フェルナンデスはポルトガル代表でのリーダー役に集中し、マイケル・キャリック率いるマンチェスター・ユナイテッドは補強を目指す。