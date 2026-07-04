ノルウェーはブラジルに過去2勝2分けと優位だが、ハーランドは今回のノックアウトステージでも「ブラジルが優勝候補」と公言。しかしギマランイスは、その発言を「責任を転嫁する戦術」と即座に見抜いた。

Caze TVの取材にギマランイスは「彼は発言で巧みに責任をこちらに押し付けているが、正直、相手の行動は気にしない。サッカーはピッチ上で決まる」と語った。 11対11だ。素晴らしい試合になるだろうし、激しい戦いになるはずだ。彼らにも長所はある。背の高い選手たちがいるし、クロスを仕掛けてくるだろう。我々は賢く対応しなければならない。彼は狡猾だ。チームからプレッシャーをそらそうとしている。我々は準備を整えておかなければならない。」