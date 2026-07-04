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ブルーノ・ギマランイスは、ノルウェー戦でマルティン・オデゴールとの中盤の争いを意識しつつ、「狡猾な」アーリング・ハーランドを封じる必要があると語った。
ハーランドの心理戦は一蹴された
ノルウェーはブラジルに過去2勝2分けと優位だが、ハーランドは今回のノックアウトステージでも「ブラジルが優勝候補」と公言。しかしギマランイスは、その発言を「責任を転嫁する戦術」と即座に見抜いた。
Caze TVの取材にギマランイスは「彼は発言で巧みに責任をこちらに押し付けているが、正直、相手の行動は気にしない。サッカーはピッチ上で決まる」と語った。 11対11だ。素晴らしい試合になるだろうし、激しい戦いになるはずだ。彼らにも長所はある。背の高い選手たちがいるし、クロスを仕掛けてくるだろう。我々は賢く対応しなければならない。彼は狡猾だ。チームからプレッシャーをそらそうとしている。我々は準備を整えておかなければならない。」
- AFP
ハーランドを封じる戦術プラン
ギマランイスは、ブラジル代表がトレーニングでノルウェーのフィジカルと空中戦を封じるため全力で準備してきたと強調した。彼は、W杯で5得点を挙げるハーランドをチームメイトからの供給から切り離すことが、アンチェロッティ監督率いるチームの最優先課題だと指摘した。
「私は彼（ハーランド）と対戦した。私にとって、彼はケインと並んで世界最高のストライカーだ」とこのMFは説明した。「我々はボールが彼に届くのを防がねばならない。いわゆる『攻撃しながらのマーク』だ。常に誰かが彼に張り付き、スペースを与えない。たった1本のパスで試合を決めてしまうことを我々は知っている。明日、彼にそのボールを渡してはならない。」
中盤の支配とオデガードとの一騎打ち
ハーランドの脅威に加え、中盤ではギマランイスとアーセナル主将オデゴールの直接対決が見どころだ。4試合で44.4km走ったブラジル人MFは、アーセナル星と実力を試す機会を楽しみにしている。
「優位に立ちたい」とギマランイスは語る。「サッカーはチームスポーツだが、一対一も重要。最高の状態で臨まねばならない。 セットプレーやファウル一つで試合が決まることもある。ここで歴史を刻み続けたい。面白い試合になるはずだ。勝つべきチームが勝ち、それが我々であることを願っている。」
- Getty Images Sport
贖罪と歴史的動機
ギマランイスにとって今回のW杯は、4年前カタールでの悔しさを晴らすチャンスだ。28歳で2度目の大会に臨むMFは「2022年は舞台にふさわしい活躍ができなかった」と振り返る。前回は5試合中2試合に途中出場し、合計67分しかプレーできなかった。
また、彼は対戦経験が少ないものの、ブラジルがノルウェーに一度も勝っていないことがチームを鼓舞していると語った。「この不名誉な記録を打ち破りたい。 両チームが対戦してから長い時間がたち、多くのことがあったことは分かっている。それがモチベーションになる。僕たちは自分たちの歴史を作り、ブラジルの歴史に自分たちの名を刻みたい。明日、そのチャンスが訪れる」と彼は付け加えた。
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