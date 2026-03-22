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ブルーノ・ギマランイスは、ニューカッスルとのバルセロナ遠征後に体調不良と診断され、現在隔離中であることを明らかにした。
ニューカッスルのスター選手、おたふくかぜと診断される
ンギマレスは、おたふく風邪と診断され、現在隔離中であることを明らかにした。このミッドフィールダーは、日曜日に地元ライバルのサンダーランドに2-1で敗れたマグパイズ（ニューカッスル）の試合で、目立った欠場者となっていた。この敗戦は、セント・ジェームズ・パークでの試合終盤、ブライアン・ブロッビーのゴールによって決まったものだった。
28歳の同選手は、なぜスタンドからチームメイトを応援できなかったのかを説明するためSNSに投稿し、クラブのチャンピオンズリーグ遠征でカンプ・ノウを訪れた直後に体調不良を感じたと明かした。ギマランイスは、2月のトッテナム戦で負ったハムストリングの怪我によりすでに戦線離脱していたにもかかわらず、ニューカッスルがバルセロナに2-7で敗れた試合を観戦するためにスペインへ渡っていた。
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ギマランイスが診断を確定した
フォロワーたちにこのニュースを伝えた元リヨン所属の選手は、感染が急速に進行した経緯を詳しく説明した。「私がニューカッスルのスタジアムにいない唯一の理由は、バルセロナからの帰りのフライトの後、顔が腫れていることに気づき、アレルギー反応だと思ったからだ」とギマランイスはインスタグラムに投稿した。この腫れは、唾液腺に影響を与えるおたふく風邪の一般的な症状である。
一晩で症状が悪化したため、このミッドフィルダーはすぐに専門医の診断を求めた。ギマランイスは次のように付け加えた。「しかし、翌朝目が覚めた時、これは単なるアレルギー反応以上のものだということがわかった。医師に写真を送ると、診察に来てくれた。おたふく風邪であることが確認され、5日間は隔離され、身体活動はもう少し控える必要がある。 今は回復に専念し、一日も早く100％のコンディションに戻ることに集中している。」
移籍の噂が加熱している
この健康状態に関する最新情報は彼の欠場理由を明らかにするものだが、ちょうどそのタイミングで、ギマランイスがタインサイドを離れる可能性がますます取り沙汰されている。マンチェスター・ユナイテッドは、来シーズンに向けて中盤の刷新を図る中、約6900万ポンドの移籍金で彼を獲得するための交渉を最終段階に入れていると報じられている。
オールド・トラッフォードのベテラン、カゼミーロは、今夏にクラブを去る準備を進める中、代表チームメイトであるギマランイスをユナイテッドの首脳陣に推薦したと報じられている。しかし、レアル・マドリードが移籍交渉に異議を唱える可能性もある。報道によれば、このスペインの巨人はギマランイスを、ルカ・モドリッチとトニ・クロースという伝説的な2人の後継者として長期的に見据えているという。
- AFP
エディ・ハウの采配への影響
この病気のタイミングは、セント・ジェームズ・パークで増え続ける負傷者リストにすでに頭を悩ませているエディ・ハウ監督にとって、さらなる打撃となった。
ギマランイスは2月10日以来出場しておらず、クラブがプレミアリーグでの厳しい戦いを乗り切ろうとする中、隔離期間がトレーニング復帰をさらに遅らせることになる。
欧州カップ戦での惨敗やサンダーランドとのダービー戦での敗北により、マグパイズは調子を崩している。ハウ監督は、中盤の要である彼をチームに復帰させることを切望しているに違いない。
現時点では、このブラジル人選手は自宅待機を余儀なくされており、回復に専念している。ニューカッスルのファンは、今夏の大型移籍に関する噂が飛び交う中、彼の早期復帰を切望している。
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