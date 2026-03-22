ブルーノ・ギマランイスは、ニューカッスルとのバルセロナ遠征後に体調不良と診断され、現在隔離中であることを明らかにした。

ンギマレスは、おたふく風邪と診断され、現在隔離中であることを明らかにした。このミッドフィールダーは、日曜日に地元ライバルのサンダーランドに2-1で敗れたマグパイズ（ニューカッスル）の試合で、目立った欠場者となっていた。この敗戦は、セント・ジェームズ・パークでの試合終盤、ブライアン・ブロッビーのゴールによって決まったものだった。

28歳の同選手は、なぜスタンドからチームメイトを応援できなかったのかを説明するためSNSに投稿し、クラブのチャンピオンズリーグ遠征でカンプ・ノウを訪れた直後に体調不良を感じたと明かした。ギマランイスは、2月のトッテナム戦で負ったハムストリングの怪我によりすでに戦線離脱していたにもかかわらず、ニューカッスルがバルセロナに2-7で敗れた試合を観戦するためにスペインへ渡っていた。