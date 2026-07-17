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翻訳者：
ブルーノ・ギマランイスはアーセナルで先発できるのか？ マーティン・オデガードが放出される可能性と、キャプテンマークがデクラン・ライスに引き継がれる理由。
ニューカッスルのスター、ギマランイスは最大1億ポンドの移籍金になる可能性がある。
22年ぶりのリーグ優勝を果たしたものの、エミレーツ・スタジアムの関係者は更なる戦力強化の必要性を痛感している。巨費を投じるライバルたちが追撃の機会をうかがう中、現状に甘んじて立ち止まる余裕はない。
北ロンドンは守備陣から攻撃陣まで補強を検討し、中盤にもエネルギーと創造性を求める。
そこで浮上するのがギマランイスだ。ブラジル代表MFはセント・ジェームズ・パークで5年間プレーし、プレミアリーグでの実力を示した。28歳の彼は新挑戦に前向きと伝えられる。
アーセナルは合意に至れば歓迎する構えだが、国内ライバルを説得するには移籍金8000万ポンド（1億800万ドル）から1億ポンド（1億3500万ドル）が必要になる見込みだ。
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ギマランイスはアーセナルの先発に入れるか？
それは信頼と資金の両面で大きな投資だ。現状でギマランイスはアーセナルで先発できるのか？この質問に、異名「インヴィンシブル」を持つアリアディエールはToonieBetとの提携でGOALに語った。「難しい。今シーズンは［マルティン］ズビメンディと終えたばかりだし、彼はチームにも入れなかった。 マイレス・ルイス＝スケリーが突如台頭し、中盤のポジションを奪ったばかりだ。とはいえ、シーズン開幕時に彼がそのポジションで先発する可能性は低いと感じている。
ギマランイスが加入しても、すぐに使える選手次第だ。W杯組は合流が遅れるだろうから。とはいえ、彼はトップレベルだ。
システムにどうフィットするかは不明だ。デクラン・ライスや好調のマーティン・オデガード、エベレチ・エゼがいるからだ。
守備的な「ナンバー6」として起用できるか？ それも不明だ。ギマランイスは前線へ飛び出し、得点を奪うことが好きだからだ。正直、彼をどうシステムに組み込むのか見当がつかない。それでも、優れた選手と選択肢があるのは良いことだ。ミケル監督がうまく機能させるだろう。」
ライスがキャプテンマークを巻く一方、オデガードは放出される可能性がある。
アーセナルはアストン・ヴィラのMFモーガン・ロジャース獲得も噂されており、過密な中盤の枠を空けるため、ノルウェー人MFオデガードの放出が取り沙汰されている。
彼は数週間前、キャプテンとして主要タイトルを獲得したばかりだが、放出は驚きだろうか？ アリアディエールは、キャプテンマークが別の選手に引き継がれる可能性にも言及した。「マーティンのキャリアは怪我が多く、本来のレベルに達しない時期もあった。怪我から完全復活までに時間を要した。
彼がキャプテンであるべきか、デクラン・ライスに譲るべきか、ファンは長く議論してきた。キャプテンがまだいる状態で交代させるのは難しい。
解決策として考えられるのは、彼が移籍を望み、クラブが高額な移籍金を得て、全員が納得できるなら、彼に去ってもらい、キャプテンの腕章をデクラン・ライスに譲る方法だ。
ファンは議論するし、全員が納得する解決策を考えるとつい考えてしまう。でも、数カ月前にトロフィーを掲げたばかりのキャプテンはチームの中心で、残留すべきだと思いたい。
だがアーセナルはさらに戦力を高める必要がある。他のクラブも資金を投じて強化しているからだ。現状のメンバーだけで留まるわけにはいかない。新しい選手を加え、プレミアリーグ制覇を狙う意欲を持った陣容に刷新すべきだ。だからマーティンが去り、別の選手が来る可能性もある。」
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アーセナル試合日程：2026-27シーズンが間近
オデゴールは2028年夏まで契約があり、まだ27歳。アーセナルは高額移籍金を設定し、その資金で他の補強を狙う。
ギマランイスはアーセナルが注目する候補だが、コミュニティ・シールドでマンチェスター・シティと対戦した後、8月21日に昇格組コヴェントリーをホームに迎える2026-27シーズン開幕前に加入するかどうかは不透明だ。
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