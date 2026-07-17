アーセナルはアストン・ヴィラのMFモーガン・ロジャース獲得も噂されており、過密な中盤の枠を空けるため、ノルウェー人MFオデガードの放出が取り沙汰されている。

彼は数週間前、キャプテンとして主要タイトルを獲得したばかりだが、放出は驚きだろうか？ アリアディエールは、キャプテンマークが別の選手に引き継がれる可能性にも言及した。「マーティンのキャリアは怪我が多く、本来のレベルに達しない時期もあった。怪我から完全復活までに時間を要した。

彼がキャプテンであるべきか、デクラン・ライスに譲るべきか、ファンは長く議論してきた。キャプテンがまだいる状態で交代させるのは難しい。

解決策として考えられるのは、彼が移籍を望み、クラブが高額な移籍金を得て、全員が納得できるなら、彼に去ってもらい、キャプテンの腕章をデクラン・ライスに譲る方法だ。

ファンは議論するし、全員が納得する解決策を考えるとつい考えてしまう。でも、数カ月前にトロフィーを掲げたばかりのキャプテンはチームの中心で、残留すべきだと思いたい。

だがアーセナルはさらに戦力を高める必要がある。他のクラブも資金を投じて強化しているからだ。現状のメンバーだけで留まるわけにはいかない。新しい選手を加え、プレミアリーグ制覇を狙う意欲を持った陣容に刷新すべきだ。だからマーティンが去り、別の選手が来る可能性もある。」