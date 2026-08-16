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ブルーノ・ギマランイスの退団を受けてニューカッスルの新主将に就任したダン・バーンを、マティアス・ヤイスレが「生まれながらのリーダー」と評した
アーセナル加入が決定的なスターの後釜
バーンは、過去2シーズンにわたってチームキャプテンを務めていたブルーノ・ギマランイスの後任となる。ギマランイスは今月上旬にニューカッスルからアーセナルへ移籍していた。このブラジル人MFの退団によって主将不在の状況が生まれ、クラブはチーム内の文化を理解する人物でその空白を埋める必要があると判断した。バーンは現在のスカッドで出場数が4番目に多い選手であり、イングランド代表として11キャップを記録。今夏のFIFAワールドカップでも3試合に出場している。その国際経験とベテランとしての立場が、決定過程における重要な要素として挙げられた。
ギマランイスがピッチ上で象徴的な存在だった一方で、バーンはまた異なるスタイルのリーダーシップをもたらす。声によるコミュニケーションと守備の安定感に根差したものだ。クラブ上層部は、地元出身の選手が先頭に立つことで、プレミアリーグやその他の大会で厳しい戦いが予想されるシーズンにおいて、ファンと選手のつながりを維持する助けになると考えている。
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ジャイスレが生まれながらのリーダーを称賛
バーンは、ニューカッスル・ユナイテッドの新ヘッドコーチであるマティアス・ヤイスレによって任命された。ヤイスレはバーンを「生まれながらのリーダー」と評している。この任命は、ヤイスレが指揮を執って以降に下した最初の重要な決断の一つであり、自身の戦術的ビジョンを浸透させるにあたって、経験豊富な存在を軸に据える意向を示すものだ。ヤイスレはプレシーズン期間におけるこのDFの仕事への姿勢と影響力に感銘を受けている。
「彼はピッチに立つたび、常に自分よりチームの利益を優先し、あらゆる面で最大限の献身を示している。ピッチ外でも、その振る舞いを通じて模範を示し、先頭に立っている。このクラブがこの街にとって何を意味するのかを、ダン以上に理解している人はそう多くない。その経験は、変化と適応の時期にある若い選手たちを導くうえで極めて重要になる」とヤイスレは説明した。
地元の英雄がキャプテンマークを巻く
34歳のバーンはイングランド代表であり、生涯にわたるニューカッスル・ユナイテッドのサポーターでもある。今回の新たな役割について「この上ない名誉」と表現した。この決定は、ブライトンから加入して以降、クラブのアイデンティティーの象徴となってきたブライス出身DFにとって大きな節目となる。主将就任は、ロッカールーム内での同選手の立場と、タインサイドの地域社会との深い結びつきを反映するものだ。
バーンは「このフットボールクラブを代表することは、いつだって非常に大きな名誉だ。これまでも何度かキャプテンマークを託されてきたが、チームを恒久的に率いることになったのは本当に特別なことになる。4年半前にクラブへ加入してから、信じられないような道のりを歩んできた。ともに素晴らしいことを成し遂げ、忘れられない瞬間も数多く味わってきた。まだこの先にさらなるものがあると信じているし、それを現実にするために、毎日みんなを後押ししていく責任を喜んで引き受けたい」と語った。
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2026-27シーズンに向けたチーム作り
ニューカッスルが新シーズンの開幕戦に向けて準備を進める中、バーンにとって当面の最優先事項は、この夏に大きな動きがあったチーム内の結束を育むことになる。ギマランイスをプレミアリーグの直接のライバルに失ったことはサポーターにとって痛手だったが、その後任として地元で人気の高い人物を素早く任命したことは、高い士気を維持するための戦略的な一手だ。2026-27シーズンのニューカッスルは、かつてのブラジル人の象徴的存在、そして夏の移籍市場で去ったそのほか複数の主力選手を欠く中で、競争の激しい環境を戦う厳しいシーズンになる見通しだ。
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