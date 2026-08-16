バーンは、過去2シーズンにわたってチームキャプテンを務めていたブルーノ・ギマランイスの後任となる。ギマランイスは今月上旬にニューカッスルからアーセナルへ移籍していた。このブラジル人MFの退団によって主将不在の状況が生まれ、クラブはチーム内の文化を理解する人物でその空白を埋める必要があると判断した。バーンは現在のスカッドで出場数が4番目に多い選手であり、イングランド代表として11キャップを記録。今夏のFIFAワールドカップでも3試合に出場している。その国際経験とベテランとしての立場が、決定過程における重要な要素として挙げられた。

ギマランイスがピッチ上で象徴的な存在だった一方で、バーンはまた異なるスタイルのリーダーシップをもたらす。声によるコミュニケーションと守備の安定感に根差したものだ。クラブ上層部は、地元出身の選手が先頭に立つことで、プレミアリーグやその他の大会で厳しい戦いが予想されるシーズンにおいて、ファンと選手のつながりを維持する助けになると考えている。