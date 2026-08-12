AFP
翻訳者：
ブルーノ・ギマランイスの後釜か？ ニューカッスル・ユナイテッドに、インテルで構想外となっているダビデ・フラッテージ獲得のチャンスが提示される
ニューカッスル、フラッテージ獲得を打診
『TeamTalk』によると、ニューカッスル・ユナイテッドはインテルのMFフラッテージ獲得の機会を提示された。クラブがスカッドへの補強候補を検討する中、このセントラルMFは事実上、同クラブに売り込まれた形だ。
中盤の強化は依然として首脳陣にとって喫緊の課題である。実績のある戦力を確保できれば、今季の目標達成に向けて決定的な意味を持つ可能性がある。
ギマランイス不在の穴を埋める##
ニューカッスルは、ブルーノ・ギマランイスの痛恨の退団によって生じた大きな穴を、なお埋めようとしている。その影響力を再現できる選手を見つけることは、コーチングスタッフにとって極めて重要だ。
スポーツディレクター陣が評価額やチーム編成との適合性を見極めるなか、移籍に関する協議は続いている。その選手の現在の状況は、当然ながら補強担当チームの警戒を呼んでいる。
スタンコビッチが獲得候補に浮上
セント・ジェームズ・パーク行きと結びつけられているもう1人の選手がアレクサンダル・スタンコビッチで、このクラブの獲得ターゲットとして浮上している。スカウト網は同選手の成長を注意深く見守ってきた。
先発の座を争う新たなタイプの選手を加えることは、高いパフォーマンスレベルを維持する上で不可欠だ。クラブは引き続き、市場で複数の選択肢を検討している。
次に何が起こるのか？
移籍市場が進む中、ニューカッスルはこれらの中盤の補強候補に対して正式オファーを出すかどうかを決断する必要がある。交渉は評価額やスカッド編成に大きく左右される見通しだ。
現時点では、補強部門が移籍市場で成功を収めるため、あらゆる選択肢を慎重に精査している。今後数週間で、クラブが移籍市場で次にどのような動きを見せるかが明らかになるだろう。
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