ブルーノ・ギマランイスの後釜か？ ニューカッスル・ユナイテッドに、インテルで構想外となっているダビデ・フラッテージ獲得のチャンスが提示される

『TeamTalk』によると、ニューカッスル・ユナイテッドはインテルのMFフラッテージ獲得の機会を提示された。クラブがスカッドへの補強候補を検討する中、このセントラルMFは事実上、同クラブに売り込まれた形だ。

中盤の強化は依然として首脳陣にとって喫緊の課題である。実績のある戦力を確保できれば、今季の目標達成に向けて決定的な意味を持つ可能性がある。