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ブルーノのトレード！マンチェスター・ユナイテッドはフェルナンデスの代わりにギマランエスを獲得できるか？マイケル・オーウェンがレッドデビルズとニューカッスルに移籍市場に関する助言
移籍の噂：マンチェスター・ユナイテッドで通算100ゴール・アシストを達成したフェルナンデスの去就が注目される
フェルナンデスはマンチェスターで6年間にわたり献身的にプレーし、その間に320試合出場を達成した。ゴールとアシストの両方で3桁を記録しており、いずれも史上最速のペースで100の大台に到達した。
ハリー・マグワイアの後を継いでキャプテンマークを巻いて以来、ピッチ上のリーダーとしての責任が、この気まぐれな才能を最大限に引き出す助けとなっている。フェルナンデスは、ユナイテッドが困難な時期を乗り越えるのを支えてきた。
しかし、彼は現在31歳であり、サウジ・プロリーグからの関心を引き続き集めている。中東には高額な契約が待っているからだ。フェルナンデスは、ユナイテッドが2025年の移籍に前向きであると述べている。約12ヶ月後には、再びオファーが歓迎されるかもしれない。
カゼミーロがフリーエージェントとして退団することがすでに発表されている中、もしフェルナンデスが去ることになれば、次の移籍市場では中盤の補強が必要となるだろう。ブラジル代表のギマランイスが、オールド・トラッフォードの補強候補として浮上しているとの見方もある。
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残留か移籍か：マンチェスター・ユナイテッドはフェルナンデスの移籍を認めるべきか？
ニューカッスルは早々にその憶測を否定したが、噂がすぐに収まることはめったにない。それを踏まえると、2026年の夏、2つの「ユナイテッド」を舞台に、2人のブルーノが移籍劇の一端を担うことになるのだろうか？
その質問をオウェンに投げかけたところ、プレミアリーグ優勝経験者である彼は――英国のプレイヤー向けに最高のオンラインカジノを紹介する信頼できる比較サイト「Casino.org」の英国公式アンバサダーとしてGOALに独占インタビューに応じた際――次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスに関しては、実に興味深い話だ。彼のキャリアは、おそらくまだ巨額の移籍金を要求できる段階にあるが、もう若くはないだろう？ しかし、彼はあまりにも優秀だから、もし私がマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣なら、こう考えるだろう。『確かに、数千万ポンドの移籍金を得られるかもしれない。だが、彼はあまりにも優秀で、我々にとって不可欠な存在だ』と。
「そして今、マンチェスター・ユナイテッドが実際に復活の兆しを見せ、この勢いは今後さらに増していくと思われるこの時期に、私は彼を引き留めるためにできる限りのことをし、赤いユニフォームを着てキャリアの残りを全うさせてあげたいと思うだろう。
「彼はプレミアリーグの誰にも引けを取らない選手だと思う。何年もの間、マンチェスター・ユナイテッドの他の選手たちとは比べ物にならないほど頭一つ抜けていた。チームが苦戦していた時期でさえ、彼はそのレベルを維持していた。だが今はチームが好調で、彼はさらに素晴らしいプレーを見せている。彼がいなければ、ゼロからの再出発というわけではないが、チームに深刻な打撃を与えることになると思う。
「カゼミーロのような選手が去ることになるが、彼のような選手の穴を埋めるのは至難の業だ。他にも去る選手はいるだろうが、彼らは代替可能だ。ただ、ブルーノ・フェルナンデスだけは違うと思う。
「私はブルーノ・ギマランイスを大いに評価しているが、フェルナンデスは別格だ。フェルナンデスのような選手は、世界のサッカー界でもそう簡単には見つからない。これはマンチェスター・ユナイテッドにとって大きな決断だ。ブルーノ本人にとっても大きな決断だ。クラブだけが決定権を持っていると考えるべきではない。だが、もし私なら、おそらく覚悟を決めて引き留めるだろう。 今の移籍金なんてどうでもいい。今後3、4年間にわたって彼とチームがもたらす価値は、1億ポンドを手にすることよりもはるかに大きい。おそらく彼を残すだろう。」
マグパイズからのアドバイス：ニューカッスルにギマランイスとハウの残留を強く求める
オーウェンはセント・ジェームズ・パークでの試合について次のように付け加えた。「ブルーノ・ギマランエスについては、今後どう展開していくのか本当に興味深いな。言うまでもなく、彼らには非常に優秀な選手たちが揃っている。ニューカッスルにとって欧州での戦いは少し厳しい状況にあるようだから、この夏、ニューカッスルというクラブの動向は注目に値するだろう。どうなるか見てみよう。
「エディ・ハウは、この業界で最高峰の一人だと私は強く確信している。彼の立場に疑問を呈したりするようなことをする人は、自分の望む結果がどうなるか、本当に、本当に、本当に慎重に考えた方がいい。なぜなら、彼はニューカッスルと同等か、それ以上のレベルにあるクラブへ移籍してしまうだろうし、そうなればニューカッスルが彼を失い、その後の展開は悔やまれることになるからだ。
「この監督は、クラブに初のタイトルをもたらし、チャンピオンズリーグ出場権を獲得させた人物だ。ほんの数ヶ月前までは、記念像やナイトの称号などについて語られていたほどだ。
「彼らはまだ欧州カップ戦出場圏内に手が届く位置にいる。確かに今シーズンは芳しくないが、マンチェスター・ユナイテッドやトッテナムも、下から5番目や4番目、あるいは6番目や5番目といった順位だった時期がある。トッテナムはまたあの位置に戻っている。そういうことは起こり得るのだ。
「今シーズンのプレミアリーグは本当に厳しい。だからこそ、あのクラブは今、非常に興味深い存在だ。私は、チーム体制を大幅に変えることについては、極めて慎重になるだろう。もし私がニューカッスルの立場なら、選手も監督も全員残し、今シーズンは単に不運なシーズンだったと割り切るだろう。」
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欧州の戦線：マンチェスター・ユナイテッドとニューカッスルが予選突破を狙う
ニューカッスルはプレミアリーグの順位表で12位につけており、7位のブレントフォードとは4ポイント差がついている。一方、マンチェスター・ユナイテッドは3位に浮上し、チャンピオンズリーグへの復帰を確実にするための好位置につけている。
フェルナンデスが去就を熟考する中、この状況は彼の残留を後押しする可能性がある。また、欧州トップレベルの舞台はギマランイスにとっても魅力的だろう。この28歳の南米出身選手は、2028年までタイズサイド（ニューカッスル）と契約を結んでいる。