ニューカッスルは早々にその憶測を否定したが、噂がすぐに収まることはめったにない。それを踏まえると、2026年の夏、2つの「ユナイテッド」を舞台に、2人のブルーノが移籍劇の一端を担うことになるのだろうか？

その質問をオウェンに投げかけたところ、プレミアリーグ優勝経験者である彼は――英国のプレイヤー向けに最高のオンラインカジノを紹介する信頼できる比較サイト「Casino.org」の英国公式アンバサダーとしてGOALに独占インタビューに応じた際――次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスに関しては、実に興味深い話だ。彼のキャリアは、おそらくまだ巨額の移籍金を要求できる段階にあるが、もう若くはないだろう？ しかし、彼はあまりにも優秀だから、もし私がマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣なら、こう考えるだろう。『確かに、数千万ポンドの移籍金を得られるかもしれない。だが、彼はあまりにも優秀で、我々にとって不可欠な存在だ』と。

「そして今、マンチェスター・ユナイテッドが実際に復活の兆しを見せ、この勢いは今後さらに増していくと思われるこの時期に、私は彼を引き留めるためにできる限りのことをし、赤いユニフォームを着てキャリアの残りを全うさせてあげたいと思うだろう。

「彼はプレミアリーグの誰にも引けを取らない選手だと思う。何年もの間、マンチェスター・ユナイテッドの他の選手たちとは比べ物にならないほど頭一つ抜けていた。チームが苦戦していた時期でさえ、彼はそのレベルを維持していた。だが今はチームが好調で、彼はさらに素晴らしいプレーを見せている。彼がいなければ、ゼロからの再出発というわけではないが、チームに深刻な打撃を与えることになると思う。

「カゼミーロのような選手が去ることになるが、彼のような選手の穴を埋めるのは至難の業だ。他にも去る選手はいるだろうが、彼らは代替可能だ。ただ、ブルーノ・フェルナンデスだけは違うと思う。

「私はブルーノ・ギマランイスを大いに評価しているが、フェルナンデスは別格だ。フェルナンデスのような選手は、世界のサッカー界でもそう簡単には見つからない。これはマンチェスター・ユナイテッドにとって大きな決断だ。ブルーノ本人にとっても大きな決断だ。クラブだけが決定権を持っていると考えるべきではない。だが、もし私なら、おそらく覚悟を決めて引き留めるだろう。 今の移籍金なんてどうでもいい。今後3、4年間にわたって彼とチームがもたらす価値は、1億ポンドを手にすることよりもはるかに大きい。おそらく彼を残すだろう。」