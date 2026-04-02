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Sean Walsh

翻訳者：

「ブルーコ」計画が暴露された！ なぜチェルシーが国際試合期間中のプレミアリーグ最大の敗者となったのか

Analysis
チェルシー
エンソ・フェルナンデス
マルク・ククレジャ
リアム・ロシニアー
コール・パーマー
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チェルシー 対 ポート・ヴェイル

チェルシーの所有権は、1905年の創設以来、常に議論の的となってきました。当時、クラブの主な目的は、再開発されたスタンフォード・ブリッジ・スタジアムを満員にすることだけでした。2003年にロマン・アブラモビッチがケン・ベイツからクラブを引き継ぐと、彼は数十億ポンドを投じて世界最高の選手を獲得し、インフラを整備しました。その結果、ブルーズはプレミアリーグおよびヨーロッパ全体で強豪チームへと成長しましたが、その時代は終わりを告げました。

2022年、ロシアのウクライナ侵攻を受けてアブラモビッチ氏が英国政府から制裁を受けた後、チェルシーはトッド・ボーリー、ハンスヨルグ・ヴィス、マーク・ウォルター、そしてプライベート・エクイティ・ファームのクリアレイク・キャピタルからなるコンソーシアムに買収され、「ブルーコ」という新たな傘下に入った。

オーナーとなったブルーコは、その場その場の判断で実績ある選手に巨額を投じるというアブラモビッチのモデルから距離を置いた。その代わりに、短期的な成功の可能性が薄れるとしても、潜在能力を秘めた若手スター選手に巨額の資金を投じ続けている。これは、トロフィーや勝利、そして何よりもクラブのアイデンティティを渇望するサポーターたちには、あまり好意的に受け止められていない戦略だ。

3月の代表戦期間中は、過酷な2025-26シーズンの終盤戦に向けて、チェルシーがリセットし、再編成する好機となるはずだった。しかし実際には、クラブ経営陣の計画がいかに脆弱であるかを露呈する結果となってしまった。

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    ひどい調子

    3月の代表戦中断期間を迎えるまでのチェルシーの調子は、暗澹たるものだった。3月4日にアウェイでライバルであるアストン・ヴィラ（リーグ上位5位以内）を4-1で圧倒し、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得の最有力候補としての地位を確固たるものにしたかに見えたが、その後、ブルーズは急降下した。

    ヴィラ・パークでの一戦に続いて、チャンピオンシップのレックサムとのFAカップ5回戦が控えていた。リアム・ローゼニオール率いるチームは延長戦と数的優位を活かし、延長戦の末に4-2で辛勝したが、この試合はその後2週間にわたる不吉な流れの序章となった。 その数日後、チェルシーはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第1戦でパリ・サンジェルマンに5-2で敗れた。試合終盤に崩れ、欧州王者相手に約70分間見せた素晴らしいパフォーマンスを台無しにしてしまった。

    ホームでのニューカッスル戦での0-1の敗北は、キックオフ前にセンターサークル内でボールを取り囲んで固まるという、チェルシーの幼稚でパフォーマンス的な振る舞いに影を落とされた。ロゼニオール監督が「ボールへの敬意を表すため」と説明したものの、その言い訳は通用しなかった。

    3月はチェルシーにとって3-0の連敗で幕を閉じた。まずはチャンピオンズリーグでPSGに、続いてヒル・ディキンソン・スタジアム初訪問となったエバートン戦のアウェイで敗れた。代表戦による中断期間があったおかげで、反省の時間を設けることなく敗戦の連鎖をさらに深める事態を免れたという点では、ブルーズは幸運だったのかもしれない。

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    エンツォは退団か？

    アルゼンチン代表の遠征中に、チェルシーの副キャプテンであるエンツォ・フェルナンデスが、クラブの首脳陣にとって懸念材料となるようなインタビューをいくつか行った。

    彼はまず、元旦にエンツォ・マレスカが監督の座から解任された決定について困惑していると述べ、「理解できない。選手として、理解できないことや、クラブが物事を運営しようとする方法があるものだ」と語った。 答えは持っていない。だって、僕にも分からないから。もちろん、あの別れは本当に辛かった。僕たちには確固たるアイデンティティがあったし、彼はチームに秩序をもたらしてくれた。でも、サッカーってそういうものなんだ。良い時もあれば、悪い時もある。ただ、トレーニングや試合に関しては、常に明確なアイデンティティを持てていた。特にシーズン真っ只中での彼の退任は、僕たちにとって痛手だった。すべてが中途半端なまま終わってしまったんだ。」

    元監督の解任についてこれほど率直に語るのは一つのことだが、フェルナンデスはその後、レアル・マドリードとの関連が報じられる中、マドリードに住みたいという願望についても語っている。当初、チェルシーに長期的に残留するかどうか尋ねられた際、彼はこう答えた。「分からない。残り8試合とFAカップがある。ワールドカップもあるし、それから考えよう。」

    数日後、将来の移籍先について問われると、彼はこう語った。「スペインに住みたいですね。マドリードが本当に好きなんです。ブエノスアイレスを思い出させるんです。選手は自分が住みたい場所に住むものです。僕はマドリードに住みたいですね。英語でも何とかやっていけますが、スペイン語の方がずっと楽です。」

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    ククレラ・コンテスト

    マレスカや今後のラ・リーガ移籍について、こうした見解に同調したのはフェルナンデスだけではない。チームの上級選手の一人であるマルク・ククレジャも、これに加わった。

    「「エンツォ・マレスカが指揮を執っていた時、我々はより安定していた。18ヶ月間、共に戦ってきたからだ」と、この左サイドバックは『The Athletic』に語った。「彼との最初のプレシーズンを見れば、疑念があったのは確かだ。どの選手も、何をすべきかを理解するためにはプロセスが必要だ。マレスカとの最後の数ヶ月間、我々はほぼ無意識のうちにプレーしていた。システムが変わっても、何をすべきか分かっていた。それには時間が必要なんだ。

    「監督が自信を与えてくれ、タイトルを争うための舞台を用意してくれるなら、選手はその監督のために命を懸けるものだ。マレスカが去った瞬間、それは我々に大きな影響を与えた。これらはクラブが下した決断だ。もし私に聞かれたら、私はこの決断はしなかっただろう。

    「端的に言えば、クラブを取り巻く不安定さはここに起因している。最初は暫定監督（元U-21監督のカルム・マクファーレン）が就任し、その後、新しい監督がやって来たが、彼には新しいアイデアがあったものの、それを実践する時間がなかった。そのような変更を行うなら、シーズン終了まで待つのが最善だ。 そうすれば、選手も新監督も準備を整え、十分なプレシーズンを過ごす時間が持てるはずだ……今のアーセナルを見てほしい。彼らはあらゆるタイトルを争っている。彼らは[ミケル]・アルテタと共にほぼ7年間を過ごしてきたが、多くのタイトルは獲得していない。しかし、そのプロジェクトへの信頼が報いをもたらしているのだ。」

    少なくとも、幼少期から応援してきたバルセロナへの復帰について問われた際、ククレジャは決断を先送りし、フェルナンデスとは異なり、今夏以降もチェルシーに残留する可能性が高いと主張した。

    「断るのは難しいだろう」と、彼はバルサへの復帰について語った。「自分だけの問題ではない。家族のことを考えなければならない。もし実現すれば、その時はその時の話だ。どんな決断が下されるか見てみよう。戻ることは常に考えている。[だが] 僕はここ（イングランド）でとても幸せだし、家族もそうだ。その話はあと数年先のことだ」

    フェルナンデスのチェルシーとの契約は2032年まで残っているため、彼が積極的に移籍を望んだ場合、交渉の主導権はクラブが握ることになる。一方、ククレラの契約は大幅な昇給に合意したものの2028年で満了すると見られており、彼にとっては移籍を画策するのが容易だろう。

  • Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    取締役会に向けて発砲

    クラブ全体で3番目に年長の選手であるククレラは、即戦力となる選手ではなく若手選手を獲得するというクラブ首脳陣の方針に対し、驚くべきことに異議を唱えた。

    「これがクラブの方針の一部であり、若手を獲得して将来を見据えるという方向性を進みたいのは理解している。しかし、今もここに残り、大きなタイトルを勝ち取りたいと願っている我々全員にとって、このような瞬間は落胆させられるものだ」と、彼はPSGに合計スコア8-2で敗れた試合について語った。

    「我々は優れた選手層を持っている。基盤は整っている。だが、プレミアリーグやチャンピオンズリーグといった主要タイトルを争うには、それ以上のものが必要だ。若手選手ばかりを獲得することは、そうした目標の達成を難しくしかねない。PSG戦では、あのような局面を経験した選手がいなかった」

    「時間も必要です。将来的に経験を積むのは若手選手たちだということは分かっています。しかし、両者のバランスを見極める必要があります。」

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    行き詰まっているパーマー

    また、誰もが気にかけている問題にも触れておかなければならない。コール・パーマーは今シーズン、精彩を欠いており、プレミアリーグではオープンプレーからの得点がわずか4ゴール、アシストも1回にとどまっている。しかし、彼を責めることができるだろうか？パーマーは2022年以来夏休みを取っておらず、チェルシーでの最初の2シーズンで計97試合に出場するなど、一年を通してコンディションや怪我の問題に苦しんできたのだ。

    パーマーはロゼニオールの刻々と変化するシステムにまだ完全には適応できておらず、一方でプレミアリーグの各チームは彼への守備の仕方を変え、彼の影響力を封じるために2人、3人の選手を彼に集中させているようだ。瞬発力がない限り、チームメイトと瞬時に意思疎通を図って連携しなければ、そうした状況から抜け出すのは難しい。

    イングランド代表としてプレーし、トーマス・トゥヘル監督のワールドカップに向けた構想に定着するチャンスは、パーマーのシーズンに新たな活力を吹き込むはずだった。しかし、むしろ彼はそのチャンスを自ら手放してしまったかのように見え、実際に夏休みのリスクに直面している。長期的に見れば最悪ではないかもしれないが、このような議論に至っていること自体が、彼の現在のコンディションを物語っている。

    事態をさらに複雑にしているのが、消える気配のないマンチェスター・ユナイテッドとの移籍説だ。レッドデビルズが彼を戦力に加える必要性は（ブルーノ・フェルナンデスを売却しない限り）ほとんどなく、彼は2033年までチェルシーと契約を結んでいる。たとえ実現の可能性が低い移籍の噂に思えても、「火のないところに煙は立たない」という通り、根拠がないわけではない。

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    正念場の月

    チェルシーは代表戦中断期間を終え、今シーズンの行方を左右しかねない3連戦のホームゲームに臨む。土曜日のFAカップ準々決勝では、リーグ1で苦戦中のポート・ヴェイルをスタンフォード・ブリッジに迎える。これはロゼニオール監督にとって、チームをウェンブリーへ導き、同大会における「ブルーズ」の8年ぶりの優勝を果たす絶好の機会となる。

    続いてプレミアリーグの難関が待ち受ける。首位争いを繰り広げるマンチェスター・シティをホームに迎え、その1週間後にはマンチェスター・ユナイテッドとの対戦が控えている。レッドデビルズとのホーム戦では、ブルーズのサポーターと「ブルーコ」のもう一つのクラブであるストラスブールのサポーターによる合同抗議活動が行われる見込みだ。もしチェルシーがこれら2試合に敗れ、他の試合の結果も思わしくなければ、欧州カップ戦出場圏内から脱落し、さらには順位表の上位半分からも転落する可能性がある。

    クラブ首脳陣はローゼニオール監督への支持を表明しているが、この苦境がさらに深刻化すれば、その言葉が試されることになるだろう。もし彼へのプレッシャーが高まれば、当初の予想通りの展開だったシーズンを台無しにした責任は、スポーツディレクターたちに向けられることになるはずだ。

    この経験の浅い監督と規律に欠ける選手たちは、チェルシーのシーズンを救うだけの力を持っているのだろうか？現時点では、その答えが「イエス」であるとは考えにくい。

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