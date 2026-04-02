「ブルーコ」計画が暴露された！ なぜチェルシーが国際試合期間中のプレミアリーグ最大の敗者となったのか

マレスカや今後のラ・リーガ移籍について、こうした見解に同調したのはフェルナンデスだけではない。チームの上級選手の一人であるマルク・ククレジャも、これに加わった。

「「エンツォ・マレスカが指揮を執っていた時、我々はより安定していた。18ヶ月間、共に戦ってきたからだ」と、この左サイドバックは『The Athletic』に語った。「彼との最初のプレシーズンを見れば、疑念があったのは確かだ。どの選手も、何をすべきかを理解するためにはプロセスが必要だ。マレスカとの最後の数ヶ月間、我々はほぼ無意識のうちにプレーしていた。システムが変わっても、何をすべきか分かっていた。それには時間が必要なんだ。

「監督が自信を与えてくれ、タイトルを争うための舞台を用意してくれるなら、選手はその監督のために命を懸けるものだ。マレスカが去った瞬間、それは我々に大きな影響を与えた。これらはクラブが下した決断だ。もし私に聞かれたら、私はこの決断はしなかっただろう。

「端的に言えば、クラブを取り巻く不安定さはここに起因している。最初は暫定監督（元U-21監督のカルム・マクファーレン）が就任し、その後、新しい監督がやって来たが、彼には新しいアイデアがあったものの、それを実践する時間がなかった。そのような変更を行うなら、シーズン終了まで待つのが最善だ。 そうすれば、選手も新監督も準備を整え、十分なプレシーズンを過ごす時間が持てるはずだ……今のアーセナルを見てほしい。彼らはあらゆるタイトルを争っている。彼らは[ミケル]・アルテタと共にほぼ7年間を過ごしてきたが、多くのタイトルは獲得していない。しかし、そのプロジェクトへの信頼が報いをもたらしているのだ。」

少なくとも、幼少期から応援してきたバルセロナへの復帰について問われた際、ククレジャは決断を先送りし、フェルナンデスとは異なり、今夏以降もチェルシーに残留する可能性が高いと主張した。

「断るのは難しいだろう」と、彼はバルサへの復帰について語った。「自分だけの問題ではない。家族のことを考えなければならない。もし実現すれば、その時はその時の話だ。どんな決断が下されるか見てみよう。戻ることは常に考えている。[だが] 僕はここ（イングランド）でとても幸せだし、家族もそうだ。その話はあと数年先のことだ」

フェルナンデスのチェルシーとの契約は2032年まで残っているため、彼が積極的に移籍を望んだ場合、交渉の主導権はクラブが握ることになる。一方、ククレラの契約は大幅な昇給に合意したものの2028年で満了すると見られており、彼にとっては移籍を画策するのが容易だろう。