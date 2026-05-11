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ブルーコ・オーナーグループの支持を受け、シャビ・アロンソがチェルシーの新監督最有力候補に浮上した。
ブルーコ、スタンフォード・ブリッジでの役職にアロンソを推す
アロンソがチェルシー監督の最有力候補に浮上した。クラブは監督に補強権限を委ねる方針で、アロンソも移籍に前向きと報じられている。
チェルシーはフラムのマルコ・シルバやボーンマスのアンドニ・イラオラも検討しているが、アロンソはオーナーグループから強い支持を受けており、市場で注目の監督だけに、獲得できれば大きな成果となる。 リヴァプールのアルネ・スロットも候補だが、現時点では残留が濃厚だ。
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波及効果
アロンソの就任が実現すれば、クラブは彼の戦術に合うようチームを再編し、今夏は大規模な補強ラッシュになる可能性が高い。内部昇格のローゼニオールと違い、アロンソは希望する選手像を提示できる交渉力を持つ。これは、チェルシーの経営陣がプレミアリーグ制覇へ向け、硬直した組織より監督の戦術を重視し始めた兆しだ。
チェルシーはセスク・ファブレガスも検討したが、彼は少なくとももう1年コモでプレーするため、候補はアロンソ、シルバ、イラオラの3人に絞られた。イラオラも有力だが、スタンフォード・ブリッジに新時代をもたらす最有力候補はアロンソだ。
チーム内の対立と選手層への懸念
マレスカの退任は、クラブ首脳との対立が背景にある。ペップ・グアルディオラがシーズン後にマンチェスター・シティを去る場合、後任になる見込みだ。チェルシーは世界クラスの監督招聘へ方針を見直す。
エンツォ・フェルナンデスやコール・パーマーらスターの去就も不透明だ。来季チャンピオンズリーグに出場できなければ、主力選手は多額のボーナスを失う。さらにチェルシーも、マンチェスター・シティやマンチェスター・ユナイテッドが狙うエリオット・アンダーソンなどの獲得を望むが、クラブの混乱が続き実現は難しい。
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次は何が待っているのでしょうか？
土曜のFAカップ決勝は、不振だったチェルシーにとって名誉挽回の最後のチャンスだ。しかし、重要性はタイトル獲得だけではない。トッド・ボーリーの巨額投資と高給を考えると、チャンピオンズリーグを逃すわけにはいかない。次期監督の人選は極めて重要だ。