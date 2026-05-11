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ブルーコ・オーナーグループの支持を受け、シャビ・アロンソがチェルシーの新監督最有力候補に浮上した。

移籍情報
チェルシー
プレミアリーグ
シャビ・アロンソ

チェルシーは、監督陣の不安定な時期を経て、スタンフォード・ブリッジの次期指揮官としてシャビ・アロンソを最有力候補視している。元レアル・マドリード監督のアロンソ氏はオファーに前向きで、監督の補強への影響力を重視するクラブ戦略の転換を示す可能性がある。

  • ブルーコ、スタンフォード・ブリッジでの役職にアロンソを推す

    アロンソがチェルシー監督の最有力候補に浮上した。クラブは監督に補強権限を委ねる方針で、アロンソも移籍に前向きと報じられている。

    チェルシーはフラムのマルコ・シルバやボーンマスのアンドニ・イラオラも検討しているが、アロンソはオーナーグループから強い支持を受けており、市場で注目の監督だけに、獲得できれば大きな成果となる。 リヴァプールのアルネ・スロットも候補だが、現時点では残留が濃厚だ。

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  • Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    波及効果

    アロンソの就任が実現すれば、クラブは彼の戦術に合うようチームを再編し、今夏は大規模な補強ラッシュになる可能性が高い。内部昇格のローゼニオールと違い、アロンソは希望する選手像を提示できる交渉力を持つ。これは、チェルシーの経営陣がプレミアリーグ制覇へ向け、硬直した組織より監督の戦術を重視し始めた兆しだ。

    チェルシーはセスク・ファブレガスも検討したが、彼は少なくとももう1年コモでプレーするため、候補はアロンソ、シルバ、イラオラの3人に絞られた。イラオラも有力だが、スタンフォード・ブリッジに新時代をもたらす最有力候補はアロンソだ。


  • チーム内の対立と選手層への懸念

    マレスカの退任は、クラブ首脳との対立が背景にある。ペップ・グアルディオラがシーズン後にマンチェスター・シティを去る場合、後任になる見込みだ。チェルシーは世界クラスの監督招聘へ方針を見直す。

    エンツォ・フェルナンデスやコール・パーマーらスターの去就も不透明だ。来季チャンピオンズリーグに出場できなければ、主力選手は多額のボーナスを失う。さらにチェルシーも、マンチェスター・シティやマンチェスター・ユナイテッドが狙うエリオット・アンダーソンなどの獲得を望むが、クラブの混乱が続き実現は難しい。

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    土曜のFAカップ決勝は、不振だったチェルシーにとって名誉挽回の最後のチャンスだ。しかし、重要性はタイトル獲得だけではない。トッド・ボーリーの巨額投資と高給を考えると、チャンピオンズリーグを逃すわけにはいかない。次期監督の人選は極めて重要だ。

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