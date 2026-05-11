ブルーコ・オーナーグループの支持を受け、シャビ・アロンソがチェルシーの新監督最有力候補に浮上した。

アロンソがチェルシー監督の最有力候補に浮上した。クラブは監督に補強権限を委ねる方針で、アロンソも移籍に前向きと報じられている。

チェルシーはフラムのマルコ・シルバやボーンマスのアンドニ・イラオラも検討しているが、アロンソはオーナーグループから強い支持を受けており、市場で注目の監督だけに、獲得できれば大きな成果となる。 リヴァプールのアルネ・スロットも候補だが、現時点では残留が濃厚だ。