試合は両チームが激しく攻め合う、感情の揺さぶられる展開となった。インテルは前半45分間、粘り強く戦って試合に食らいついたが、最終的には技術的なミスと守備の組織力不足が響いた。攻守の切り替えで戻りきれなかったことが、決定力の高いクラブ・ブルッヘの攻撃を前に致命傷となった。

「前半は両チームとも強度が高く、良い内容だった。私たちはやるべきことをやっていたが、CKからカウンターを受けて失点した。もう少し組織的に対応できたはずの、不利な場面がいくつかあった。それでも試合に戻り、前半終了前に同点に追いついた。後半も良い入りを見せ、重要な得点機を2度つくったが、その後は少しの苛立ちと焦りから選手間の距離感を失った。前に出たまま戻ることを忘れ、対応が常に遅れた。チャンピオンズリーグでは、その代償を払うことになる」とキヴは説明した。