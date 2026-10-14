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ブルッヘとの計7ゴールの激戦でインテルの精神面の課題が露呈。クリスティアン・キヴが責任を負う
インテル指揮官が全責任を負う
インテルの欧州での戦いは、クラブ・ブルッヘに4-3で敗れた波乱の一戦を受け、チャンピオンズリーグのグループステージで大きな壁にぶつかった。この結果、インテルは欧州大会で2連敗を喫し、守備の安定性と精神的な強さに懸念が広がっている。キヴは、崩壊の主因としてチーム内の根本的なバランスの欠如を挙げた。
「チャンピオンズリーグでは、何かがおかしいと分かっている。我々が抱えている何かがある。ただ、適切なバランスを見つけられない私に第一の責任がある」と、『Sky Sport Italia』に語った。
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サン・シーロでの混乱の一夜
試合は両チームが激しく攻め合う、感情の揺さぶられる展開となった。インテルは前半45分間、粘り強く戦って試合に食らいついたが、最終的には技術的なミスと守備の組織力不足が響いた。攻守の切り替えで戻りきれなかったことが、決定力の高いクラブ・ブルッヘの攻撃を前に致命傷となった。
「前半は両チームとも強度が高く、良い内容だった。私たちはやるべきことをやっていたが、CKからカウンターを受けて失点した。もう少し組織的に対応できたはずの、不利な場面がいくつかあった。それでも試合に戻り、前半終了前に同点に追いついた。後半も良い入りを見せ、重要な得点機を2度つくったが、その後は少しの苛立ちと焦りから選手間の距離感を失った。前に出たまま戻ることを忘れ、対応が常に遅れた。チャンピオンズリーグでは、その代償を払うことになる」とキヴは説明した。
戦術面とメンタル面の課題
キヴの分析は、インテルが抱える問題が戦術面と同じくらい心理面にもあることを示唆している。指揮官は、スコアが2-1になるとチームは冷静さを完全に失い、試合前の指示を放棄して、必死になって無秩序に反撃の糸口を探し始めたと指摘した。
「2-1になってから、すべての歯車が狂った。試合プランに沿って冷静さを保つための明確な判断ができなかった。ただ、技術、激しさ、強い意志で我々を大いに苦しめたブルージュも称賛しなければならない」とキヴは認めた。
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回復を見据えて
今回の敗戦にもかかわらず、キヴ監督は、繰り返し見られる課題を改善すれば、インテルはまだチャンピオンズリーグで巻き返せると確信している。グループステージは残り6試合で、順位を上げる時間はまだある。ただ、今回のホームでの敗戦により、失敗が許される余地は大幅に狭まった。
「戦術面でもメンタル面でも、やるべきこと、取り組むべきことは多い。メンタル面では、適切な姿勢を見つける必要がある。準備してきたことを、もっとうまく実行できたかもしれない。私もハーフタイムに、選手たちに過度な重圧をかけず、もっと落ち着きを与えるべきだったかもしれない。改善しなければならないが、自分たちへの自信をすべて失ってはいけない。試合中の特定の局面を、もっと適切に判断する必要がある」とキヴ監督は締めくくった。
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