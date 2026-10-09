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BURKINA FASO DIPLOMACY BELGIAN MISSION PREVOT DAY 2AFP
Adhe Makayasa
翻訳者：

ブルキナファソ、FIFAからの制裁の可能性　イブラヒム・トラオレ大統領がアルゼンチンに0-7で屈した屈辱の後にサッカー統括への介入を示唆

ブルキナファソ
アルゼンチン 対 ブルキナファソ
アルゼンチン
親善試合

ブルキナファソは、軍事指導者イブラヒム・トラオレが同国サッカー連盟の掌握に乗り出すと警告したことを受け、FIFAから全世界規模の出場停止処分を科される可能性に直面している。この厳しい最後通告は、消耗したチームがブエノスアイレスでアルゼンチンに親善試合で0-7の屈辱的敗戦を喫した悲惨な遠征の後に出された。

  • 物流上の混乱が外交的な波紋を広げる

    ブエノスアイレスでの7失点による惨敗は、試合前にブルキナファソ代表一行が耐えた深刻なロジスティクスの混乱を白日の下にさらした。乗り継ぎビザの問題と遠回りのフライトルートにより、チームは数日にわたる移動を強いられ、複数の海外組の主力を欠いたまま、キックオフのわずか数時間前に到着した。

    厳しい批判の矛先は今、連盟で指揮を執るウマル・サワドゴ大佐に直接向けられている。チームの基本的な必要事項の管理に失敗したとみなされているためだ。

  • Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport

    トラオレが連盟の大改革を約束

    暫定大統領のトラオレ大尉は、代表チームの基本的な必要事項すら賄えない運営側の無力さを厳しく批判した。フランスの放送局『RMC Sport』が報じたところによると、同氏は国家として断固たる対応が必要だと強調し、こう語った。「確かに我々のサッカーは病んでいる。そして、その治療法は見つける。再び投資するためには、まず病を治さなければならない。今週中に物事を前進させるための重大な決断を下す必要があると私は考えている」

  • 国家介入は世界的な孤立を招くリスクがある

    政府が連盟の改革に乗り出す決意は、トラオレが同組織の首脳部に直接警告を発したことで、ますます明白になった。トラオレは続けてこう語った。「前回、私は連盟会長にこう伝えた。『これまではあなたたちの問題に介入したくなかったが、もはや選択の余地はない。処分を受けるかどうかにかかわらず、我々はそうしなければならない。だが、介入するのであれば、それは物事を整理し、適切に運営されるようにするためだ』」

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  • FBL-FRIENDLY-ARG-BFAAFP

    大陸全体の不透明感が続く中、制裁が迫る

    計画されている買収は、第三者による干渉を厳格に禁じるFIFA規約第14条に真っ向から抵触する。政府が執行委員会を解散させる、あるいは並行する指導体制を設置した場合、ケニアやジンバブエの前例と同様に、加盟資格停止処分が自動的に科されることになる。

    そのような制裁が科されれば、代表チームはワールドカップ予選とアフリカネーションズカップ予選から締め出され、国内クラブはCAF主催大会への出場を禁じられ、FIFAフォワードによる資金提供も停止される。