AFP
翻訳者：
ブルキナファソ、FIFAからの制裁の可能性 イブラヒム・トラオレ大統領がアルゼンチンに0-7で屈した屈辱の後にサッカー統括への介入を示唆
物流上の混乱が外交的な波紋を広げる
ブエノスアイレスでの7失点による惨敗は、試合前にブルキナファソ代表一行が耐えた深刻なロジスティクスの混乱を白日の下にさらした。乗り継ぎビザの問題と遠回りのフライトルートにより、チームは数日にわたる移動を強いられ、複数の海外組の主力を欠いたまま、キックオフのわずか数時間前に到着した。
厳しい批判の矛先は今、連盟で指揮を執るウマル・サワドゴ大佐に直接向けられている。チームの基本的な必要事項の管理に失敗したとみなされているためだ。
- Getty Images Sport
トラオレが連盟の大改革を約束
暫定大統領のトラオレ大尉は、代表チームの基本的な必要事項すら賄えない運営側の無力さを厳しく批判した。フランスの放送局『RMC Sport』が報じたところによると、同氏は国家として断固たる対応が必要だと強調し、こう語った。「確かに我々のサッカーは病んでいる。そして、その治療法は見つける。再び投資するためには、まず病を治さなければならない。今週中に物事を前進させるための重大な決断を下す必要があると私は考えている」
国家介入は世界的な孤立を招くリスクがある
政府が連盟の改革に乗り出す決意は、トラオレが同組織の首脳部に直接警告を発したことで、ますます明白になった。トラオレは続けてこう語った。「前回、私は連盟会長にこう伝えた。『これまではあなたたちの問題に介入したくなかったが、もはや選択の余地はない。処分を受けるかどうかにかかわらず、我々はそうしなければならない。だが、介入するのであれば、それは物事を整理し、適切に運営されるようにするためだ』」
- AFP
大陸全体の不透明感が続く中、制裁が迫る
計画されている買収は、第三者による干渉を厳格に禁じるFIFA規約第14条に真っ向から抵触する。政府が執行委員会を解散させる、あるいは並行する指導体制を設置した場合、ケニアやジンバブエの前例と同様に、加盟資格停止処分が自動的に科されることになる。
そのような制裁が科されれば、代表チームはワールドカップ予選とアフリカネーションズカップ予選から締め出され、国内クラブはCAF主催大会への出場を禁じられ、FIFAフォワードによる資金提供も停止される。
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