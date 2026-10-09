ブエノスアイレスでの7失点による惨敗は、試合前にブルキナファソ代表一行が耐えた深刻なロジスティクスの混乱を白日の下にさらした。乗り継ぎビザの問題と遠回りのフライトルートにより、チームは数日にわたる移動を強いられ、複数の海外組の主力を欠いたまま、キックオフのわずか数時間前に到着した。

厳しい批判の矛先は今、連盟で指揮を執るウマル・サワドゴ大佐に直接向けられている。チームの基本的な必要事項の管理に失敗したとみなされているためだ。