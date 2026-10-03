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ブルキナファソが金曜夜のプライベート便に乗ったにもかかわらず、アルゼンチンとの親善試合は依然として不透明なままだ
深刻な物流上の混乱により試合開催が脅かされている
アルゼンチンの土曜夜のブルキナファソ戦は、遠征中の代表団がモロッコで足止めされた深刻な移動トラブルを受け、開催が危ぶまれている。ブルキナファソ代表は、9月30日に予定されていた当初のチャーター便が予告なく突然キャンセルされたため、数日間にわたって立ち往生していた。最終的に金曜夜に緊急出発の手配は整ったものの、過酷な24時間の大西洋横断移動により、ブエノスアイレスでのキックオフまでほとんど準備時間がない状況だ。
- ITAR-TASS
記者が陣営内の内部反乱を明かす
調査報道記者のロマン・モリーナは自身の Xアカウントで、ブルキナファソの複数選手が未解決の内部対立のさなか、遠征を拒否したと明かした。アフリカ勢のトレーニングキャンプ内部で混乱が深まっていることを浮き彫りにする形で、モリーナは次のように投稿した。「ブルキナファソ代表は今夜、明日の試合に向けてチャーター便でアルゼンチンへ出発する。しかし、組織運営上の問題といくつかの金銭面の საკითხにより、何人かの選手はキャンプを離れ、この遠征には参加しない」
連盟、選手の消極姿勢が強まっていることを認める
ブルキナファソサッカー連盟（FBF）も公式声明を発表し、チーム内に大きなためらいを生じさせているロジスティクス面の混乱を認めた。
チャーター便のキャンセルと、チームをモロッコから出国させるための複雑な対応について詳述した上で、FBFは次のように確認した。「ブルキナファソサッカー連盟は、2026年10月4日（日）00:00 GMTに予定されているアルゼンチン対ブルキナファソの国際親善試合に向けたブエノスアイレス行きの一環として、現在モロッコにいるブルキナファソ代表団が直面している状況について、国民、エタロンのサポーター、そしてパートナーの皆さまにお知らせする」
続いて連盟は、長引く遅延の根本原因について次のように説明した。「A代表の移動は、チャーター会社が事前通知なしに9月30日に予定されていたフライトをキャンセルしたことで混乱した。このキャンセルにより、代表団の移動日程の再編成を余儀なくされた」
また、危機の解決に向けて政府当局とともに対応に追われている状況について、連盟は次のように付け加えた。「この事案の発生以降、スポーツ省、連盟、そして大使館は、代表団がブエノスアイレスへの旅を続けられる解決策を可能な限り速やかに見つけるため、動いてきた。出発日程を再調整するために複数の選択肢が検討されたが、いくつかの制約、特に移動時間に関する問題が、選手たちの消極姿勢を生んでいる」
- AFP
アルゼンチン代表、歴史的な別れの一戦を控える
もし試合が中止となれば、アルゼンチンは直ちに首都で行われる次の親善試合へと意識を切り替えることになる。スカローニ監督率いるチームは、すでに10月6日火曜日にベナンとの感情的かつ歴史的な一戦を控えている。西アフリカのチームとのこの試合は、象徴的な主将リオネル・メッシにとっての公式な別れの試合となるため、世界的な注目を集める見通しだ。
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