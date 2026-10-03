ブルキナファソサッカー連盟（FBF）も公式声明を発表し、チーム内に大きなためらいを生じさせているロジスティクス面の混乱を認めた。

チャーター便のキャンセルと、チームをモロッコから出国させるための複雑な対応について詳述した上で、FBFは次のように確認した。「ブルキナファソサッカー連盟は、2026年10月4日（日）00:00 GMTに予定されているアルゼンチン対ブルキナファソの国際親善試合に向けたブエノスアイレス行きの一環として、現在モロッコにいるブルキナファソ代表団が直面している状況について、国民、エタロンのサポーター、そしてパートナーの皆さまにお知らせする」

続いて連盟は、長引く遅延の根本原因について次のように説明した。「A代表の移動は、チャーター会社が事前通知なしに9月30日に予定されていたフライトをキャンセルしたことで混乱した。このキャンセルにより、代表団の移動日程の再編成を余儀なくされた」

また、危機の解決に向けて政府当局とともに対応に追われている状況について、連盟は次のように付け加えた。「この事案の発生以降、スポーツ省、連盟、そして大使館は、代表団がブエノスアイレスへの旅を続けられる解決策を可能な限り速やかに見つけるため、動いてきた。出発日程を再調整するために複数の選択肢が検討されたが、いくつかの制約、特に移動時間に関する問題が、選手たちの消極姿勢を生んでいる」