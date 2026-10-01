AFP
翻訳者：
ブルガリアサッカー界に衝撃、自宅前で1部クラブ会長が射殺される
プロブディフの幹部が自宅外で殺害された
ブルガリア1部クラブ会長が銃撃されて死亡した事件は、同国第2の都市で午前1時ごろに発生した。『AP通信』によると、地元警察は、銃で撃たれて負傷した人物に関する緊急通報を受けたことを確認。その後、現場に到着すると著名な運輸業界の幹部が死亡しているのを発見したという。捜査当局が犯行現場の検証を進める中、正式に公判前手続きが開始されたが、当局は動機の可能性や容疑者の特定についてはまだ明らかにしていない。
クラブが救世主に敬意を表す
クラブ首脳陣は、2025年夏にチームを救い、フリスト・ボテフ・スタジアムの全面的な再建を指揮した功労者として広く認められていた会長の訃報を受け、深い悲しみを表明した。
クラブはインスタグラムに投稿した声明で、次のように述べた。「PFCボテフ・プロヴディフは、クラブ会長イリヤン・フィリポフの悲劇的な死去に深い哀悼の意を表します。クラブの経営陣、選手、スタッフは、ご家族、ご親族、ご友人の皆さまに心よりお悔やみ申し上げます。イリヤン・フィリポフは永遠にボテフ・プロヴディフの歴史の一部であり続けます。2025年夏にクラブを救った功績、そして『黄と黒』の大義への献身は、私たちのファミリーの誰もが記憶し続けるでしょう。
「その名は、フリスト・ボテフ・スタジアムの再建を成功裏に完了させ、同スタジアムをブルガリアで最も近代的なスポーツ施設へと生まれ変わらせたことで、これから先の世代にわたって金文字で刻まれるでしょう。この困難な時にあたり、私たちは皆、ご家族、愛する人々、そして友人たちと共にあります。安らかにお眠りください。」
喪に服す期間中は業務停止
今回の殺害事件により、1990年代の陰惨な記憶がよみがえった。当時のブルガリアでは、マフィア式の著名人暗殺が各地で頻発していた。来月の大統領選を前に政治的緊張が高まる中で起きた事件でもある。この悲劇を受け、クラブはすべてのスポーツ活動を停止し、公式の喪に服す期間に入った。「予定されていたボテフ・プロブディフ対セプテムブリ・ソフィアの親善試合は開催されない。本日の男子トップチームのトレーニングは中止となり、全選手と全コーチが会長イリヤン・フィリポフの死を悼んでいる」
声明はさらにこう続けた。「イリヤン・フィリポフへの敬意を示すため、今週末に予定されていた下部組織の全試合は延期された。10月10日のスラビア戦まで、トップチームの全トレーニングは非公開で実施され、クラブはあらゆるメディア対応を控える。イリヤン・フィリポフは、強く結束したボテフのために夢を抱き、戦った。街全体が誇りに思えるクラブのために。ボテフは永遠だ！」
- AFP
悲しみに暮れるチーム、競争の再開に直面
プロブディフは今、深い悲しみの中で立て直しを図り、その後10月10日にホームで行われるスラヴィア・ソフィア戦で国内リーグを再開することになる。カナリアズは現在、ブルガリア1部リーグで10試合を終えて勝ち点16の6位。首位レフスキ・ソフィアとは9ポイント差で、なおかつ1試合多く消化している。コーチングスタッフは、ヨーロッパ大会出場の望みをつなぎ留めるべく、非公開の環境で精神面の安定を取り戻すことに重点を置く見通しだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。