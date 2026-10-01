クラブ首脳陣は、2025年夏にチームを救い、フリスト・ボテフ・スタジアムの全面的な再建を指揮した功労者として広く認められていた会長の訃報を受け、深い悲しみを表明した。

クラブはインスタグラムに投稿した声明で、次のように述べた。「PFCボテフ・プロヴディフは、クラブ会長イリヤン・フィリポフの悲劇的な死去に深い哀悼の意を表します。クラブの経営陣、選手、スタッフは、ご家族、ご親族、ご友人の皆さまに心よりお悔やみ申し上げます。イリヤン・フィリポフは永遠にボテフ・プロヴディフの歴史の一部であり続けます。2025年夏にクラブを救った功績、そして『黄と黒』の大義への献身は、私たちのファミリーの誰もが記憶し続けるでしょう。

「その名は、フリスト・ボテフ・スタジアムの再建を成功裏に完了させ、同スタジアムをブルガリアで最も近代的なスポーツ施設へと生まれ変わらせたことで、これから先の世代にわたって金文字で刻まれるでしょう。この困難な時にあたり、私たちは皆、ご家族、愛する人々、そして友人たちと共にあります。安らかにお眠りください。」



