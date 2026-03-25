ユリアン・ブラントがセリエAへ。ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト紙の報道によると、このドイツ人選手がイタリアのリーグに加入する可能性が現実味を帯びてきている。そして、ボルシア・ドルトムントとの契約が満了を迎えるこの攻撃的ミッドフィールダーの獲得を目指しているチームは、ローマだ。
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ブラントがセリエAへ？ローマが獲得に動く：移籍金ゼロでの取引の費用と実現可能性
クラブ内の緊張を和らげるため、ローマは移籍市場に先手を打つことを決定し、数週間後にはフリーエージェントとなるこの選手への獲得に向けた動きを検討している。ローマはすでに選手の代理人と接触し、移籍の実現可能性を探っているという。 イタリア担当の代理人フランチェスコ・ランダッツォは、ドルトムントとの契約更新を見送り、イタリア移籍に前向きな姿勢を示している1996年生まれの選手の契約状況について、スポーツディレクターのマッサラに何度も報告しているという。 ローマは彼にとって希望の移籍先であり、また、自身の特徴を最大限に引き出してくれる監督であり、環境でもあるガスペリーニ監督の下でプレーすることを望んでいる。しかし、イタリア国内ではユヴェントスやコモも彼に注視している。
ブレーメン所属の1996年生まれの選手をローマに迎え入れることは、ジャッロロッシにとって大きな補強となり、経済的な観点からも実現可能な取引となるだろう。実際、このドイツ人選手はクラブが設定した年俸上限に近い、約400万ユーロの年俸を受け入れる見込みだ。 そしてガスペリーニ監督は、4年間にわたりローマで輝きを放ったマレンとのコンビを再び復活させることができるかもしれない。ブラントは2019年からボルシア・ドルトムントに在籍しており、このユニフォームを着て300試合近くに出場し、56ゴール、68アシストを記録している。30歳の彼は、今年もすでに30試合以上に出場し、10ゴールを決めている。