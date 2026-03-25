ブラントがセリエAへ？ローマが獲得に動く：移籍金ゼロでの取引の費用と実現可能性

クラブ内の緊張を和らげるため、ローマは移籍市場に先手を打つことを決定し、数週間後にはフリーエージェントとなるこの選手への獲得に向けた動きを検討している。ローマはすでに選手の代理人と接触し、移籍の実現可能性を探っているという。 イタリア担当の代理人フランチェスコ・ランダッツォは、ドルトムントとの契約更新を見送り、イタリア移籍に前向きな姿勢を示している1996年生まれの選手の契約状況について、スポーツディレクターのマッサラに何度も報告しているという。 ローマは彼にとって希望の移籍先であり、また、自身の特徴を最大限に引き出してくれる監督であり、環境でもあるガスペリーニ監督の下でプレーすることを望んでいる。しかし、イタリア国内ではユヴェントスやコモも彼に注視している。