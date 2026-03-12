AFP
ブラッドリー・バーコラ、7得点のスリリングなチャンピオンズリーグの試合後、チェルシー戦でのPSGの「ベンチマーク」的なパフォーマンスを称賛
バルコラが欧州初ゴールを決める
23歳のフォワードは試合終了の笛が鳴った後、明らかに喜びを露わにした。ゴール前で続く不毛な得点不振にようやく終止符を打ったのだ。パルク・デ・プランスでネットを揺らすまで、元リヨンの選手は欧州最高峰の舞台で17試合連続無得点が続いていた。彼の早い時間帯の得点がルイス・エンリケ率いるチームの基盤となり、試合を完全に掌握して準々決勝進出に大きく近づく原動力となった。
- AFP
バルコラが「基準となる」プレーを称賛
試合後、Canal+のインタビューに応じたバルコラは、この結果の重要性と自身のブレイクスルーを振り返った。「我々はこの試合に向けてしっかり準備してきた。開始から強度を上げる必要があると分かっていたし、早い段階で得点できた。 いくつかの小さなミスから失点してしまった。そこを修正する必要がある。全体的には非常に良かった。フィジカル面ではしばらく好調を維持しているし、それが問題だったとは思わない。今日は非常に良いプレーができた。この調子で続けなければならない」とウィングは説明した。
この大舞台で得点の乾きを癒せたことへの安堵を隠さず、フォワードは続けた。「嬉しかった。チャンピオンズリーグで得点するために努力してきた。あのゴールは気持ちがいい。本当に嬉しい。今シーズンの我々の基準となる試合の一つだ。まだ終わっていない。今日の成果をホームでの第2戦に活かす。今夜は非常に良い試合だった」
過ちに対する考え方
チェルシーのGKフィリップ・ヨルゲンセンの致命的なパスミスがヴィティーニャの同点弾（2-2）を許したが、途中出場のクビチャ・クヴァラツヘリアはPSGの大勝が単なる幸運によるものではないと主張した。後半終了間際に2得点を挙げたジョージア人ウインガーは、チェルシーの不運ではなくチームの執念深い意欲が終盤の猛攻を生んだと語った。 「たとえ3-2や4-2でリードしていても、我々は常に追加点を狙う」とクヴァラツケリアはクラブ公式サイトで語った。「勝利は、我々が強く望み、最後まで戦い抜いた結果だと思う」
- Getty Images
スタンフォード・ブリッジを見据えて
3点差という圧倒的なリードを手に、ルイス・エンリケ率いるチームは来週ロンドンでの第2戦に自信満々で臨む。チェルシーが欧州での戦いを挽回するには困難な道のりが待っている一方、PSGの冷酷な鋭さと集団としての飢えは、彼らが仕事を完遂し安全に準々決勝へ進むための十分な準備を整えていることを示唆している。
