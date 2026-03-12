ブラッドリー・バーコラ、7得点のスリリングなチャンピオンズリーグの試合後、チェルシー戦でのPSGの「ベンチマーク」的なパフォーマンスを称賛

試合後、Canal+のインタビューに応じたバルコラは、この結果の重要性と自身のブレイクスルーを振り返った。「我々はこの試合に向けてしっかり準備してきた。開始から強度を上げる必要があると分かっていたし、早い段階で得点できた。 いくつかの小さなミスから失点してしまった。そこを修正する必要がある。全体的には非常に良かった。フィジカル面ではしばらく好調を維持しているし、それが問題だったとは思わない。今日は非常に良いプレーができた。この調子で続けなければならない」とウィングは説明した。

この大舞台で得点の乾きを癒せたことへの安堵を隠さず、フォワードは続けた。「嬉しかった。チャンピオンズリーグで得点するために努力してきた。あのゴールは気持ちがいい。本当に嬉しい。今シーズンの我々の基準となる試合の一つだ。まだ終わっていない。今日の成果をホームでの第2戦に活かす。今夜は非常に良い試合だった」