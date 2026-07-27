リヴァプールは新シーズンに向けて攻撃陣を強化するため、バルコラを最優先ターゲットに据えている。クラブはすでに選手側とPSG幹部と接触し、移籍の可能性を探っている。

情報筋によると、リヴァプールは高額年俸を提示する用意があり、移籍が成立すれば彼はクラブ最高給の一人となる見込みだ。

ジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、バルコラが契約延長を拒否したため、リヴァプールは代理人と交渉中だ。アーセナルもブカヨ・サカやガブリエル・マルティネリとの競争を促すため興味を示しているが、リヴァプールは移籍期限までに契約をまとめるためより積極的に動いている。