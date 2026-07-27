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ブラッドリー・バーコラはプレミアリーグ移籍を希望し、リヴァプールとアーセナルが獲得を狙う同選手がPSGに移籍の意向を伝えた。
バルコラ、PSGからの新契約オファーを拒否
パリ・サンジェルマンのバルコラが契約延長オファーを拒否し、パルク・デ・プランスに衝撃が走った。2028年まで契約が残る23歳のウインガーは、新たな挑戦を求めている。
スカイ・スポーツによると、バルコラはすでにクラブ首脳に意思を伝達。PSGはリヨン下部出身の彼とドゥエを長期プロジェクトの軸と位置づけていたため、打撃は大きい。
この署名拒否により、欧州の強豪クラブがPSGの決断を試す余地が生まれた。報道では、彼はリヴァプールと個人条件で合意しているという。
- Getty
リヴァプールがフランス人スターの獲得競争でリードしている
リヴァプールは新シーズンに向けて攻撃陣を強化するため、バルコラを最優先ターゲットに据えている。クラブはすでに選手側とPSG幹部と接触し、移籍の可能性を探っている。
情報筋によると、リヴァプールは高額年俸を提示する用意があり、移籍が成立すれば彼はクラブ最高給の一人となる見込みだ。
ジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、バルコラが契約延長を拒否したため、リヴァプールは代理人と交渉中だ。アーセナルもブカヨ・サカやガブリエル・マルティネリとの競争を促すため興味を示しているが、リヴァプールは移籍期限までに契約をまとめるためより積極的に動いている。
1億7000万ユーロの巨額費用が迫る
バーコラを獲得するのはどのクラブにとっても容易ではなく、多額の費用がかかる。RMC Sportによると、PSGは彼に1億7000万ユーロという驚異的な評価額を付けており、実現すればサッカー史上最高額クラスの移籍となる。
この破格の移籍金は、国内でも国際舞台でも卓越したスピード、決定力、ドリブルを披露した今季の活躍を反映している。
リヴァプールなど関心を持つクラブは即座にこの額を提示することをためらうかもしれない。しかしバルコラが契約延長を拒否しているため、PSGは要求額を見直す可能性もある。
- AFP
これまでの動向と今後の見通し
過去2年間、バルコラの台頭は複数のトップクラブが注視してきた。以前、バイエルン・ミュンヘンが右利きの攻撃選手に強い関心を示していると報じられた。ドイツの強豪は彼を自チームのシステムに理想的な選手と見なしたが、移籍は実現しなかった。
国際大会でのフランス代表としての活躍が市場価値をさらに高め、欧州各地のスカウトが注目している。
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