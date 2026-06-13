報道によると、このフランス代表は波乱のシーズンを過ごしたパリ・サンジェルマンを去りたいと考えている。バルコラは昨季リーグ戦21試合、チャンピオンズリーグ16試合に先発した。

現在PSGは彼を約6000万ポンドと評価し、契約は2年残っている。しかし、ハンガリーでのアーセナルとのCL決勝で先発を外れ、後半終盤に交代出場したことが転機となった。