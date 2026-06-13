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ブラッドリー・バーコラはアーセナルとリヴァプールの関心を背景にPSG退団を希望。PSGは後任としてバルセロナの攻撃手を検討。
バルコラ、パルク・デ・プランス退団希望
報道によると、このフランス代表は波乱のシーズンを過ごしたパリ・サンジェルマンを去りたいと考えている。バルコラは昨季リーグ戦21試合、チャンピオンズリーグ16試合に先発した。
現在PSGは彼を約6000万ポンドと評価し、契約は2年残っている。しかし、ハンガリーでのアーセナルとのCL決勝で先発を外れ、後半終盤に交代出場したことが転機となった。
- AFP
プレミアリーグの強豪クラブが警戒を強めている
talkSPORTによると、ミケル・アルテタ監督はサイドの層と質をさらに強化したい考えで、アーセナルがバルコラ獲得の有力候補に挙げられている。アーセナルはこれまでモーガン・ロジャースやクリストス・ツォリスとも噂されたが、最高レベルで実績のあるバルコラは北ロンドンのクラブにとって魅力的なオプションだ。
アンドニ・イラオラ新体制のリヴァプールも本腰を入れている。モハメド・サラーの退団とコディ・ガクポの不調を受け、攻撃陣補強が急務だ。RBライプツィヒのヤン・ディオマンデも候補だが、現在はバルコラに注目が集まっている。
PSGはフェラン・トーレスを後任候補に挙げている
PSGは依然としてバルコラを「売却不可」と表明しているが、クラブは彼がいない未来に備え始めた。ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、ルイス・エンリケ監督はバルコラが移籍した場合の代役としてバルセロナのFWフェラン・トーレスを候補に挙げている。トーレスはスペイン代表でエンリケ監督と共闘した経験がある。
バルセロナとの契約は2027年までだが、PSGは彼の去就を注視している。新ウイング獲得が実現すれば、PSGはバルコラの移籍を容認し、彼はエミレーツ・スタジアムかアンフィールドへの移籍を決断できるだろう。
- AFP
国際的な約束が決定を遅らせている
バルコラの去就は、北米開催のワールドカップ終了まで明確にならない見込みだ。現在、彼はディディエ・デシャン率いるフランス代表に招集されているが、親善試合では先発機会がなく、前線はマルクス・テュラムやデジレ・ドゥエが優先されている。
フランスはまずセネガルと対戦し、その後イラクとノルウェーとグループステージを戦う。バルコラは大会でイングランドの獲得候補クラブに才能をアピールし、帰国後に去就を決定する方針だ。