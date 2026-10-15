バルコラがUEFAチャンピオンズリーグの週間最優秀選手に正式に選出された。今回の受賞は、水曜夜に行われた直近の欧州大会の試合で、リヴァプールの一員として披露した見事なパフォーマンスを受けてのものだ。

このフランス人FWは、敵地でオーストリアのLASKと対戦した白熱の一戦で、6-3の勝利につながる圧巻の攻撃を披露した。その活躍は、激しい展開となった試合でチームが勝ち点3を獲得するうえで欠かせなかった。