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ブラッドリー・バルコラ、LASK戦でのハットトリックを経てハリー・ケインとラミン・ヤマルを抑え、UEFAチャンピオンズリーグの週間最優秀選手賞を受賞
バルコラが欧州の栄誉に輝く
バルコラがUEFAチャンピオンズリーグの週間最優秀選手に正式に選出された。今回の受賞は、水曜夜に行われた直近の欧州大会の試合で、リヴァプールの一員として披露した見事なパフォーマンスを受けてのものだ。
このフランス人FWは、敵地でオーストリアのLASKと対戦した白熱の一戦で、6-3の勝利につながる圧巻の攻撃を披露した。その活躍は、激しい展開となった試合でチームが勝ち点3を獲得するうえで欠かせなかった。
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鮮やかに初ゴールを記録
バルコラはライファイゼン・アレーナで印象的なハットトリックを達成し、この賞を受賞した。多才なFWはこの夜、鮮やかな形でリヴァプールでの初ゴールを記録した。
前半には決定力の高さを示す2ゴールでチームを優位に立たせた。後半には至近距離から押し込んでハットトリックを完成させ、圧倒的なパフォーマンスを締めくくった。
強力なライバルを退けて
バルコラの個人賞受賞は、候補者の顔ぶれを考えると一層印象的だ。欧州サッカーを代表する複数の選手との激しい競争を制し、投票で首位に立った。
リヴァプールのアタッカーは、ニコロ・トレソルディ、ハリー・ケイン、ラミン・ヤマルを抑えて1位となった。ライバルの3選手も、直近の欧州での試合でそれぞれ有力な実績を残していた。しかし、バルコラが挙げた3ゴールが決め手となり、ファン投票は同選手に大きく傾いた。
- AFP
未来を見据えて
リヴァプールでの初ゴールを正式に記録したバルコラは、この際立ったパフォーマンスを今後につなげたいところだ。元パリ・サンジェルマンのバルコラは、欧州の舞台で見せた今回の活躍を、好調を持続させるきっかけにしたいと考えているだろう。国内と欧州の大会で試合が続くなか、リヴァプールもその鋭さを生かしたいはずだ。
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