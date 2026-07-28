L'Equipeによると、バルコラはリヴァプール加入に向けて原則合意に達したという。23歳の同選手は、2028年夏に満了予定の現行契約を延長する意思がないことをフランス王者に伝えた。バルコラはプレミアリーグに挑戦し、自身のキャリアにおいて次の重要な一歩を踏み出すことを強く望んでいる。

同報道によれば、フランス代表のバルコラは最近、リヴァプールの新監督イラオラおよびクラブ幹部数人と前向きな話し合いを行い、アンフィールド移籍の可能性について意見を交わしたという。ただ、選手本人がマージーサイドへの移籍を明確に望んでいる一方で、正式な契約合意にはまだ至っていない。