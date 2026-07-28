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ブラッドリー・バルコラ、リヴァプール移籍で合意 PSGのウインガーはアンドニ・イラオラと協議 անցկացրելる
バルコラ、リヴァプール移籍に合意
L'Equipeによると、バルコラはリヴァプール加入に向けて原則合意に達したという。23歳の同選手は、2028年夏に満了予定の現行契約を延長する意思がないことをフランス王者に伝えた。バルコラはプレミアリーグに挑戦し、自身のキャリアにおいて次の重要な一歩を踏み出すことを強く望んでいる。
同報道によれば、フランス代表のバルコラは最近、リヴァプールの新監督イラオラおよびクラブ幹部数人と前向きな話し合いを行い、アンフィールド移籍の可能性について意見を交わしたという。ただ、選手本人がマージーサイドへの移籍を明確に望んでいる一方で、正式な契約合意にはまだ至っていない。
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レギュラーの先発の座を探している
フランスの首都で大きな成功を収めた3年間を経て、バルコラは欧州のビッグクラブでレギュラーの座を確立することを望んでいる。リヨン生まれのアタッカーは、ここ数カ月にわたってPSGの最も重要な試合でたびたび途中出場の役割に回されたことに不満を募らせていた。
現体制の下で“12人目の男”として継続的に起用されてきたバルコラは、今こそ新たな一歩を踏み出す時だと考えている。その結果、安定して先発出場の機会を得られる移籍先として、リヴァプールを第一希望に定めた。バルコラは現在、アンフィールドへの移籍実現だけに集中している。23歳の同選手は、イングランドのクラブとの個人合意が複雑な交渉を前進させる後押しになることを期待している。
PSG、移籍金として巨額を要求
バルコラは原則的に移籍に同意しているものの、この移籍の成立は依然として非常に複雑な案件である。リヴァプールの関係者はパリ側との予備交渉を開始したが、現時点で両欧州の強豪クラブの隔たりは大きく、合意には程遠い状況だ。PSGは現在、今夏のバルコラ退団を認める用意があると報じられているが、金銭面の要求ではなお強硬な姿勢を崩していない。パリ・サンジェルマンは、1億2000万ユーロを優に超える可能性のある巨額の移籍金を求めている。
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リヴァプールとバルコラの次のステップ
バルコラとリヴァプールの個人合意が、今後数日でクラブ間交渉を加速させるかどうかは、現時点では不透明だ。リヴァプールは、巨額の金銭面での隔たりを埋めるべく、PSGとの協議を継続すると見られている。相互に歩み寄る妥協点を見いだせなければ、リヴァプールは交渉の席を離れざるを得ない可能性もある。ただ、バルコラがアンフィールド移籍を明確に望んでいることは、こうした重要な協議においてプレミアリーグの同クラブに明確なアドバンテージを与えている。
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