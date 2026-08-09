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ブラッドリー・バルコラよりジャロッド・ボーウェン！ リヴァプールは移籍市場で策を逃したと指摘、マイケル・オーウェンはPSGのFW獲得をめぐり「巨額の移籍金」と警告
要求額：バルコラの移籍金は1億4500万ポンド￼
バルコラはパルク・デ・プランスでの契約をなお2年残しているため、リーグ・アン王者のパリ・サンジェルマンに売却を急ぐ必要はない。そうした状況の中、PSGは2026年夏の移籍市場で成立するいかなる取引に対しても1億4500万ポンド（1億9500万ドル）を要求していると報じられている。
12カ月前、フロリアン・ヴィルツとアレクサンダー・イサクを獲得した際に2度にわたって英国史上最高額の移籍記録を更新したリヴァプールは、サラーをフリーで放出したことで資金を生み出せなかったこともあり、これほど巨額の支出を正当化するのに苦しんでいる。
2026-27シーズン開幕まで数週間に迫る中、アンフィールドに実績あるサイドアタッカーをもう1人迎え入れるための時間は少なくなっており、リヴァプールは補強の道筋を誤ったとみられている。
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リヴァプールはバルコラ獲得レースを制する必要があるのか？
バルコラとの関連や、リヴァプールが獲得競争を制する必要があるかを問われた元リヴァプールFWのオーウェンは、Kalshi promo codeも提供するSportsbookreview.comを通じて、GOALにこう語った。「彼が非常に優れた選手なのは間違いないが、獲得には莫大な金額がかかるだろう。彼を絶対に獲得しなければならないとは思わない。他にも素晴らしい選手はいる。
「もし自分がリヴァプールだったら、2カ月前に何をしていたか分かるかい？ ジャロッド・ボーウェン獲得のためにあらゆる手を尽くしていたよ。彼がチャンピオンシップでのプレーを切望しているとはとても思えない。今はそうなっているようだけど、彼が何をしたにせよね。サラーの後継者としては、いい補強になり得たと思う。
「バルコラがトップクラスの選手であるのは明らかだが、獲得には代償が伴う。もちろん世界には他にも素晴らしい選手がいる。リヴァプールが才能あるウイングの選手を絶対に必要としている以上、この話が出るのも十分理解できる。こうした選手がいつも市場に出るわけではない。もし彼が獲得可能で、巨額の移籍金という点を除けば簡単に進められる案件なら、リヴァプールがこの件を推し進めようとするのは理解できる」
ボーウェンはリヴァプールにとって、より良い選択肢だったのか？
リヴァプールがイングランド代表のボーウェン獲得を検討すべきだったと提言したのは、オーウェンが初めてではない。ウェストハムの主将として戦った昨季、彼はプレミアリーグからの降格を経験した。
29歳のボーウェンは、妻ダニ・ダイアーを通じてロンドン東部と家族的なつながりを持つが、今季も残留してチャンピオンシップでプレーすると明言している。アンフィールドからの関心があれば、その姿勢は変わっていただろうか。
オーウェンがリヴァプールとイングランド代表でコンビを組んだ元FW、エミール・ヘスキーは以前、こう語っていた。 「ジャロッド・ボーウェンはモハメド・サラーより見劣りする存在か？ サラーと比べれば、ほとんどの選手は見劣りすると思う。だが正直に言って、ボーウェンはタイプの違う選手で、モーより少しハードワークするだろうから、おそらくシステムの助けになる。
「モーがハードワークしないと言っているわけではない。ただ、ボーウェンはウェストハム、そしてその前には下部リーグから来ているので、運動量も勤勉さも違う。まったく別物だ。アンドリュー・ロバートソンは間違いなく我々の最高の補強の一つだったし、彼もハル・シティから来た」
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アーセナルがバルコラ獲得レースに参戦も、ボーウェンはウェストハム残留へ
ボーウェンは2030年までウェストハムと契約を結んでおり、ひとまず外部から向けられる熱視線は意に介さず、一度で再び表舞台へ返り咲く後押しを目指すことになる。
一方のバルコラは、多くの紆余曲折を生みかねない移籍騒動の渦中にいる。リヴァプール移籍の可能性が取り沙汰されるなか、プレミアリーグ王者アーセナルは、レアル・マドリーのスーパースター、ヴィニシウス・ジュニオールとの関連が報じられていたが、現在はバルコラへの関心も伝えられている。
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