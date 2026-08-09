バルコラとの関連や、リヴァプールが獲得競争を制する必要があるかを問われた元リヴァプールFWのオーウェンは、Kalshi promo codeも提供するSportsbookreview.comを通じて、GOALにこう語った。「彼が非常に優れた選手なのは間違いないが、獲得には莫大な金額がかかるだろう。彼を絶対に獲得しなければならないとは思わない。他にも素晴らしい選手はいる。

「もし自分がリヴァプールだったら、2カ月前に何をしていたか分かるかい？ ジャロッド・ボーウェン獲得のためにあらゆる手を尽くしていたよ。彼がチャンピオンシップでのプレーを切望しているとはとても思えない。今はそうなっているようだけど、彼が何をしたにせよね。サラーの後継者としては、いい補強になり得たと思う。

「バルコラがトップクラスの選手であるのは明らかだが、獲得には代償が伴う。もちろん世界には他にも素晴らしい選手がいる。リヴァプールが才能あるウイングの選手を絶対に必要としている以上、この話が出るのも十分理解できる。こうした選手がいつも市場に出るわけではない。もし彼が獲得可能で、巨額の移籍金という点を除けば簡単に進められる案件なら、リヴァプールがこの件を推し進めようとするのは理解できる」