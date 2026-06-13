イタリアの移籍市場専門家ジャンルーカ・ディ・マルツィオによると、バルコラはルイス・エンリケ監督の下での役割に不満があり、より出場時間を求めている。PSGの豪華攻撃陣では、ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツヘリア、デズィレ・ドゥエの控えとなっており、アーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝でもベンチスタートだった。
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ブラッドリー・バルコラは出場時間の少なさに不満か。PSGは代役としてバルセロナのスター選手獲得に動いている。
フェラン・トーレスは昨季バルセロナで存在感を高め、レヴァンドフスキの定位置を脅かした。スペイン代表は全大会で21得点をマーク。
レヴァンドフスキの契約は更新されず、来季はフリック監督の下、トーレスの出場機会が増える見込みだ。そのため、バルサが彼を手放す可能性は極めて低い。
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バルサはジュリアン・アルバレスとの関連も噂されている
フェラン・トーレスのバルセロナとの契約は来夏に満了する。クラブは、トップクラブからの関心を未然に防ぐため、この26歳の選手との契約をできるだけ早く延長しようと動いていると報じられている。
バルセロナは長らくアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスの獲得も検討していたが、先週、レアル・マドリードが1億5000万ユーロでアプローチしたものの合意には至らなかった。
FCバイエルンもブラッドリー・バルコラに関心を示しているとの報道
過去にはバイエルン・ミュンヘン、アーセナル、リヴァプールなど多くの強豪がバルコラに興味を示したとされる。23歳の彼が2度チャンピオンズリーグを制したチームを離れるかは、数週間以内に判明する。
ブラッドリー・バルコラのパリ・サンジェルマンでの2025/26シーズン：
ゲーム： 49 出場時間： 2971 得点: 13 アシスト： 7