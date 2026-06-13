ブラッドリー・バルコラは出場時間の少なさに不満か。PSGは代役としてバルセロナのスター選手獲得に動いている。

フェラン・トーレスは昨季バルセロナで存在感を高め、レヴァンドフスキの定位置を脅かした。スペイン代表は全大会で21得点をマーク。

レヴァンドフスキの契約は更新されず、来季はフリック監督の下、トーレスの出場機会が増える見込みだ。そのため、バルサが彼を手放す可能性は極めて低い。